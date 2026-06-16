滋賀県ほどの広さしかない島国の大健闘に、世界が驚いた。

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W杯初出場のカボベルデは日本時間16日、H組初戦で優勝候補のスペインと対戦。猛攻をしのぎ切り、0-0の引き分けで記念すべき勝ち点を挙げた。

相手は今大会の大本命。米金融大手ゴールドマン・サックスの予測では、スペインの優勝確率は出場国トップの25.7％。2位フランスの18.9％を大きく引き離していた。

試合も予想通り、スペインが一方的に押し込む展開となった。カボベルデのボール支配率はわずか28％。CKを11本与え、27本ものシュートを浴びた。それでも最後までゴールを割らせなかった。

歴史的ドローの立役者が、2012年からA代表のゴールを守り続けてきたGKボジーニャ（40）だ。

アンゴラを経て20代半ばで欧州へ渡り、モルドバ、ポルトガル、キプロス、スロバキアの各リーグを転戦。現在はポルトガル2部シャヴェスでプレーしている。アフリカと欧州で培った経験を、人生初の大舞台で存分に発揮した。

前半には、フェラン・トーレスのシュートがクロスバーを叩いた直後、こぼれ球に反応したオヤルサバルのヘディングを好セーブ。後半もファビアン・ルイス、ミケル・メリノ、ククレジャらの枠内シュートをことごとく弾き返し、計7セーブで無敵艦隊を完封してみせた。

英国メディアによると、試合前には約5万人だったボジーニャのインスタグラムのフォロワー数は、試合終了からわずか1時間で約175万人に激増。一夜にして世界的ヒーローとなった。

カボベルデは日本時間22日、ウルグアイと対戦する。40歳の守護神が支える快進撃は、どこまで続くか。

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