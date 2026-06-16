2-2のオランダ戦では攻守にわたって活躍

日本代表は現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）グループFの初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。

この試合でも活躍を見せたDF谷口彰悟について、海外メディアが「イケメンぶりで話題に」と注目している。

ダラスで行われた一戦は、後半5分に相手DFフィルジル・ファン・ダイクにヘディング弾を決められて先制を許す苦しい展開となった。日本代表は同14分に中村のゴールで同点に追いつくも、同19分にFWクリセンシオ・サマーフィルに勝ち越し弾を許してしまう。しかし試合終盤、FW小川航基が放ったヘディングシュートが鎌田に当たり、ゴールネットへと吸い込まれて再び同点に追いついた。

谷口は先発フル出場し、シュートブロックや空中戦だけでなく、攻撃でも際どいクロスを送るなど、攻守両面で活躍を見せた。そんななか、ベトナムメディア「ZNews」は谷口の「日本のセンターバックが、そのイケメンぶりで話題に」と題して記事を掲載。次のように綴っている。

「日本代表のスター選手である谷口彰悟は、身長183センチ、均整の取れた体格、そして男らしく角張った顔立ちを誇ります。多くのファンは、谷口の容姿は有名映画スターやモデルに匹敵すると評しています。彼が姿を現すたびに、メディアやファンから大きな注目を集める選手の一人となっている」（FOOTBALL ZONE編集部）