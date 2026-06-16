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　◇サッカーW杯北中米大会

　FIFAワールドカップ（W杯）日本代表は1次リーグF組初戦オランダ戦から一夜明けた15日（日本時間10日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルで調整した。

　報道陣に公開された冒頭15分間の練習では、オランダ戦に先発しなかったメンバーがサポート役のDF吉田とともにピッチ上でアジリティーやポゼッション練習を実施。非公開部分ではトレーニングパートナーのU―19日本代表と練習試合に臨む。

　オランダ戦先発11人（GK鈴木彩、DF谷口、DF渡辺、DF伊藤、MF鎌田、FW前田、MF堂安、MF中村、MF久保、MF佐野）は宿舎や室内などでリカバリー中心の調整した。

　▽W杯招集メンバー

【GK】

早川友基（27＝鹿島）

大迫敬介（26＝広島）

鈴木彩艶（23＝パルマ）

【DF】

長友佑都（39＝FC東京）

谷口彰悟（34＝シントトロイデン）

渡辺剛（29＝フェイエノールト）

板倉滉（29＝アヤックス）

伊藤洋輝（27＝Bミュンヘン）

冨安健洋（27＝アヤックス）

瀬古歩夢（26＝ルアーブル）

菅原由勢（25＝ブレーメン）

鈴木淳之介（22＝コペンハーゲン）

【MF/FW】

伊東純也（33＝ゲンク）

鎌田大地（29＝クリスタルパレス）

前田大然（28＝セルティック）

小川航基（28＝NECナイメヘン）

田中碧（27＝リーズ＝）

上田綺世（フェイエノールト＝27）

堂安律（Eフランクフルト＝27）

町野修斗（26＝ボルシアMG）※ダラスで合流予定

佐野海舟（25＝マインツ）

中村敬斗（25＝Sランス＝25）

鈴木唯人（24＝フライブルク）

久保建英（25＝Rソシエダード）

塩貝健人（21＝ウォルフスブルク）

後藤啓介（21＝フライブルク）

【サポートメンバー】

吉田麻也（37＝ギャラクシー）

南野拓実（31＝モナコ）