【W杯】日本代表がオランダ戦から一夜明け調整 前日先発組は宿舎などでリカバリー
◇サッカーW杯北中米大会
FIFAワールドカップ（W杯）日本代表は1次リーグF組初戦オランダ戦から一夜明けた15日（日本時間10日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルで調整した。
報道陣に公開された冒頭15分間の練習では、オランダ戦に先発しなかったメンバーがサポート役のDF吉田とともにピッチ上でアジリティーやポゼッション練習を実施。非公開部分ではトレーニングパートナーのU―19日本代表と練習試合に臨む。
オランダ戦先発11人（GK鈴木彩、DF谷口、DF渡辺、DF伊藤、MF鎌田、FW前田、MF堂安、MF中村、MF久保、MF佐野）は宿舎や室内などでリカバリー中心の調整した。
▽W杯招集メンバー
【GK】
早川友基（27＝鹿島）
大迫敬介（26＝広島）
鈴木彩艶（23＝パルマ）
【DF】
長友佑都（39＝FC東京）
谷口彰悟（34＝シントトロイデン）
渡辺剛（29＝フェイエノールト）
板倉滉（29＝アヤックス）
伊藤洋輝（27＝Bミュンヘン）
冨安健洋（27＝アヤックス）
瀬古歩夢（26＝ルアーブル）
菅原由勢（25＝ブレーメン）
鈴木淳之介（22＝コペンハーゲン）
【MF/FW】
伊東純也（33＝ゲンク）
鎌田大地（29＝クリスタルパレス）
前田大然（28＝セルティック）
小川航基（28＝NECナイメヘン）
田中碧（27＝リーズ＝）
上田綺世（フェイエノールト＝27）
堂安律（Eフランクフルト＝27）
町野修斗（26＝ボルシアMG）※ダラスで合流予定
佐野海舟（25＝マインツ）
中村敬斗（25＝Sランス＝25）
鈴木唯人（24＝フライブルク）
久保建英（25＝Rソシエダード）
塩貝健人（21＝ウォルフスブルク）
後藤啓介（21＝フライブルク）
【サポートメンバー】
吉田麻也（37＝ギャラクシー）
南野拓実（31＝モナコ）