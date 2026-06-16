【FIFAワールドカップ2026】スペイン代表 0ー0 カーボベルデ代表（日本時間6月16日／アタランタ・スタジアム）

【映像】話題を呼んだ驚異のワンハンドセーブ（実際の様子）

優勝候補スペイン代表を沈黙させたのは、40歳の守護神だった。ワールドカップ初出場のカーボベルデに勝ち点1をもたらしたGKヴォズィーニャの連続セーブが、大きな話題を呼んでいる。

カーボベルデは日本時間6月16日、FIFAワールドカップ2026グループHでスペイン代表と対戦する。人口約52万5000人の小国にとって、W杯デビュー戦は“無敵艦隊”との一戦となった。

序盤からスペインに主導権を握られるなか、ヴォズィーニャを中心に粘り強い守備を展開。圧巻のシーンは39分だった。

ディフェンスラインの裏を突かれ、DFマルク・ククレジャにボックス内への侵入を許すと、折り返しに反応したFWフェラン・トーレスに決定機を作られる。ヴォズィーニャは果敢に飛び出してプレッシャーをかけ、相手のシュートはクロスバーへ。

しかしピンチは終わらない。こぼれ球をFWミケル・オヤルサバルにヘディングで押し込まれかけるも、ヴォズィーニャは素早く体勢を立て直す。タイミングを合わせてジャンプすると、右手一本でボールを弾き出し、ゴールを死守した。

スタジアムは大歓声に包まれ、スペインの猛攻を止め続けた守護神に注目が集まる。DAZNで解説を務めた風間八宏氏も「スペインは決めたかった。よく粘りましたね」と称賛。SNSでも「何本止めるんだ」「40歳でこれはすごい」「完全にヒーロー」「このGK何者？」「止めすぎやろ」といった声が相次いだ。

その後もヴォズィーニャは集中力を切らさず、スペインに27本（うち枠内は7本）のシュートを許しながらも攻撃をシャットアウト。番狂せとも言えるスコアレスドローに大きく貢献し、プレーヤー・オブ・ザ・マッチに選出された。W杯初戦で存在感を示した守護神が、カーボベルデに歴史的な勝ち点1をもたらした。

（FIFAワールドカップ2026）