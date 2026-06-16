アラスカンマラミュートさんとの驚きの「散歩」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で9万6000回再生を突破し、「なんかの修行ですか？」「腰がもたないw」「これは大変(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：60キロの超大型犬が、橋の上で『歩きたくない』と駄々をこね…仕方なくおんぶした結果→修行のような光景】

駄々をこねる60キロの超大型犬

TikTokアカウント「GRAND MOU《大型犬カフェぐらんむー》」の投稿主さんが紹介したのは、アラスカンマラミュートの『紅(くれない)』ちゃんとのワンシーン。

この日、飼い主さんは紅ちゃんと橋の上を散歩していました。しかし途中で、紅ちゃんが突然ストライキを開始。どうやら「もう歩きたくない」と思ったようで、その場から動こうとしなかったそうです。

説得しても効果はなく、最終的に飼い主さんは苦渋の決断を下すことに。なんと紅ちゃんをおんぶして移動することになったのです。しかし紅ちゃんの体重は約60キロ。抱えるだけでもひと苦労だったとか。

修行のような光景にビックリ！

おんぶされた紅ちゃんはというと、まるで特等席に座っているかのように悠々自適。橋の上から見える景色を楽しみながら、どこか満足そうな表情を浮かべていたそうです。

その一方で飼い主さんは、重さに耐えながら腰をかがめて必死に前進。この日は風も強く、ただ歩くだけでも大変な状況だったとか。

それでも紅ちゃんは最後まで自力で歩く気配を見せず、散歩はいつしか筋力と精神力を試される修行のような時間に。対照的なふたりの姿に、多くの人が思わず笑ってしまったのでした。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「でかい赤ちゃんとはまさにこのこと」「自然とマッチョになるね」「飼い主さんがんばれ～！」などさまざまなコメントが寄せられました。

自由奔放な姿もかわいい♡

さらに別の日の深夜2時、飼い主さんが庭を見ると、そこには紅ちゃんの姿がありました。「そろそろ家に入ろう」と声をかけても知らん顔。なんと庭で仰向けになり、気持ちよさそうに寝転がっていたそうです。

優しく呼びかけると一度は飛び起きたものの、そのまま遊びモードへ突入。飼い主さんも作戦を変え、一緒に走ったり飛び跳ねたりして体を動かすことに。

十分満足して寝室に入るかと思いきや…。紅ちゃんは、再び元いた場所へ戻るとゴロン。何事もなかったかのように仰向けで寝始めたそうです。誰にも縛られない自由奔放な性格が、紅ちゃんの魅力なのかもしれませんね♡

TikTokアカウント「GRAND MOU《大型犬カフェぐらんむー》」には、大型犬たちのにぎやかな光景がたくさん投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「GRAND MOU《大型犬カフェぐらんむー》」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。