可愛すぎる「自宅警備員」の正体が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で249万6000回再生を突破し、「かっわいいいい」「すごい癒されました」「最高の自宅警備員ｗｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『きゃ！』と悲鳴をあげると、暗いベッドの下から…予想外だった『まさかの光景』】

悲鳴をあげてみたら…？

今回紹介するのは、TikTokアカウント「12ponta30」の投稿主さんが公開した「ある一幕」。

投稿主さんがある日、試しに「きゃ！」と悲鳴をあげてみたそうです。すると次の瞬間、静かだった部屋に変化が。ベッドの下の暗い空間から、何やらもぞもぞと動く影が現れたのです。

そして飛び出してきたのは、ふわふわの毛並みとまん丸な目が可愛いポメラニアンのポンタちゃんでした。実はポンタちゃん、投稿主さんが助けを求めるような声を出すと、毎回必ず様子を見に来てくれるのだとか。

勇敢に駆けつける姿は頼もしいのに、見た目はあまりにも愛らしい。そのギャップがたまらず、「助けに来たよ！」と言わんばかりの表情にもキュン。こんな可愛い救助隊がいたら羨ましくなってしまいます…。

警戒心強めなポンタちゃん

実はポンタちゃん、ちょっぴり警戒心が強めな性格なのだそうです。以前、知り合いのわんこが家に遊びに来たときには、見慣れない存在にかなり緊張してしまったとか。

警戒モード全開になったポンタちゃんは、家具の下へ避難。そのまま微動だにせず、まるで置物のように固まってしまったそうです。

ふわふわで癒やし系な見た目とは裏腹に、慎重派な一面も持ち合わせているポンタちゃん。それでも大好きな投稿主さんのピンチには飛び出してくるのだから、やっぱり頼もしい存在なのでした。

ポンタちゃんのエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「私の彼氏より心配してくれるやん」「どしてそんなとこおったん(笑)」など沢山の反響がありました。

TikTokアカウント「12ponta30」には、ポンタちゃんの微笑ましい暮らしの様子が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「12ponta30」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。