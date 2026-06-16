兜町が世界の味に様変わり。朝7時のビリアニから和定食、カフェまで1日グルメ旅

東京証券取引所があり“日本のウォール街”と呼ばれる兜町。近年は複合施設や新店ラッシュで、世界各国の味が楽しめる街に様変わり。1日いれば海外旅行気分に浸れる!?

【和式インド料理】南インド×日本！完全オリジナルのビリ”アニ”で朝食を『南印度洋行 兜町1号店』

朝7時。まだ静かな証券街の路地から食欲を刺激する香りが漂ってきた。

2025年5月に間借りで始まったこの店を営んでいるのは南インドから石材を輸入する商社。何十回もかの地を訪れる中で気づいたのがビリヤニの可能性。それから7年もの構想期間を経て、日本でも根付かせるべくオリジナルの味を作り上げた。

モーニングビリアニ500円、南インドトースト350円

『南印度洋行 兜町1号店』（手前）モーニングビリアニ 500円 朝用はスパイス感をやや軽めにして優しい味わいに（奥）南インドトースト 350円 刻んだ青唐辛子入りの卵液に浸してからバターでグリル。ピリッとした刺激が後を引く どちらも11時まで

本場のそれとは似ているようで別物だから、ビリヤニでなくビリ”アニ”。味の組み立てでヒントにしたのが、意外にもラーメンなのだ。

ネパール産のバスマティライスを多種類のスパイスを調合した豚骨とアゴダシの2種のスープで別々に炊き、皿の上で集合させる。羽毛のように軽い米粒はエッジの効いた香りを放ちつつも、咀嚼するほどに舌に馴染んだコクと魚介の風味が追いかけてくる。

インド？日本？頭の中で行ったり来たりする楽しさに朝から翻弄されてみよう。

『南印度洋行 兜町1号店』スパイス研究所 所長 星涼太さん

スパイス研究所・所長：星涼太さん「”週一ビリアニ”の定着が目標です！」

『南印度洋行 兜町1号店』

［店名］『南印度洋行 兜町1号店』

［住所］東京都中央区日本橋兜町9-5オムニポロス東京

［電話］050-5236-3178

［営業時間］7時〜15時（14時半LO）※土は11時〜

［休日］日

［交通］地下鉄東西線ほか茅場町駅11番出口から徒歩2分

【和食】新店の居酒屋が放つ多幸感に満ちたランチの和定食『MARUYAMA』

およそ100年前に建てられた元銀行の建物を改築して生まれた複合施設「K5」。ここでほっと心を和ませるランチを見つけた。

「おむすび定食」は好きな具材を2つ選んで、注文から作ってくれる握りたて。その具材も塩鮭や佃煮といった定番から、グリーンチリソース入りのツナマヨやクリームチーズ明太子といった変化球まであるから楽しさいっぱいだ。

おむすび定食1500円

『MARUYAMA』おむすび定食 1500円 米は銘柄は指定せず、その時々で状態のいいものを使用している。優しく握ってふんわりした口当たり

ガブッとやれば、心地良い歯切れの一番摘み海苔の風味が膨らんで、芯までふっくら炊いたご飯の甘みと混じり合う。

さらに大きなお椀に入っているのが豚汁だ。肉も野菜もゴロゴロ入って、汁物というよりもはやご馳走。箸休めにちょうどいい副菜や小鉢もついてきて、これだよ、これ！と思わず膝を打つ。

他にも野菜たっぷり「蒸籠蒸し定食」やみんな大好き「から揚げ定食」なども用意しており、多幸感に包まれること間違いなし！

『MARUYAMA』料理長 八巻淳司さん

料理長：八巻淳司さん「ディナーはコースもありますよ」

『MARUYAMA』

［店名］『MARUYAMA』

［住所］東京都中央区日本橋兜町3-5・K51階

［電話］03-6661-0923

［営業時間］11時半〜14時半（13時半LO）、17時〜22時（フード21時、ドリンク21時半LO）※土・日・祝は11時半〜15時半（ランチ14時LO、カフェ14時〜15時LO）、ディナーは18時〜

［休日］無休

［交通］地下鉄東西線ほか茅場町駅11番出口から徒歩4分

【カフェ】『Coffeebar＆Shop coin（コイン）』

旧銀行跡に生まれた食の複合施設「BANK」の地下1階に広がるスイーツのおいしいカフェ。「キャロットケーキ」は生地の素朴な味わいから広がるスパイスの香りがコーヒーにピッタリだし、他にクラシックプリンやティラミスなども人気。

キャロットケーキ880円、レギュラーコーヒー700円

『Coffeebar＆Shop coin（コイン）』（左）レギュラーコーヒー 700円 （右）キャロットケーキ 880円 上にあしらったクリームの酸味でさっぱりと

フラワーショップに隣接し、色とりどりの花を眺めながらほっとひと息つける場所だ。

［店名］『Coffeebar＆Shop coin（コイン）』

［住所］東京都中央区日本橋兜町6-7地下1階

［電話］非公開

［営業時間］8時〜21時半（21時LO）

［休日］水

［交通］地下鉄東西線ほか茅場町駅10番出口から徒歩2分

【中華料理】中華をベースに大陸の風を吹かせた洗練された料理たち『可視化飯店（かしかはんてん）』

渋沢栄一らによって開かれた金融街は今、エネルギッシュな変化を遂げている。2025年8月にオープンしたこの店も、街の盛り上げにひと役買う存在だ。

アジアのクラフト雑貨が並ぶショップからゆるやかに繋がった店内は、ヴィンテージの椅子やテーブルが置かれ、どこか台湾あたりの茶藝館に来たかのような雰囲気。料理のテーマに掲げるのが”大陸を横断する食”だ。

豆苗と干し豆腐・プチプチマスタード和え880円、マッシュルーム焼売990円

『可視化飯店（かしかはんてん）』（手前）豆苗と干し豆腐 プチプチマスタード和え 880円 ネギ油の香りと具材の食感が響き合う（奥）マッシュルーム焼売 990円 上にのせたマッシュルームの餡が肉ダネをとろりと包む

中華料理をベースにしながらスパイス使いや調味料の組み合わせで各国のエッセンスを散りばめている。例えば、よだれ鶏や黒酢の酢豚に合わせるのがシナモン。エキゾチックな表情を生みつつも決して強すぎないから、ナチュールを基本に揃えたワインとスムーズにマッチする。

さらに食器はもちろん大型家具まで店内で使用しているものはすべて購入可能という試みも。食事はもちろんショールーム的な楽しさもいっぱいだ。

『可視化飯店（かしかはんてん）』

［店名］『可視化飯店（かしかはんてん）』

［住所］東京都中央区日本橋兜町5-1兜町第1平和ビル1階

［電話］03-6231-1128

［営業時間］11時〜13時45分（13時15分LO）、14時〜16時半（15時半LO）、17時半〜22時（フード21時、ドリンク21時半LO）※日・祝は〜21時（フード20時、ドリンク20時半LO）

［休日］月・火

［交通］地下鉄東西線ほか茅場町駅11番出口から徒歩2分

ビールにどぶろく…酒ホッピングも楽しい

夜の兜町は“酒ホッピング”も楽しい！アメリカやスウェーデンのブルワリー、和歌山の酒造直営店など、飲んべえにとっては楽園のような店がズラリ。ライター菜々山が宵の口から実際にはしご酒してきました！

【ブルックリンラガー】『B by The Brooklyn Brewery』

ホッピングの皮切りにピッタリなのがアメリカを代表するブルワリーの旗艦店。ここでしか飲めない直輸入ビールをはじめ約15種類をゴキゲンなメキシカンフードと満喫しよう。

ブルックリンラガー850円、日本橋タコス650円

『B by The Brooklyn Brewery』（左）ブルックリンラガー 850円 （右）日本橋タコス 650円

［店名］『B by The Brooklyn Brewery』

［住所］東京都中央区日本橋兜町3-5・K5地下1階

［電話］03-6661-0616

［営業時間］16時〜23時（22時20分LO）※土は13時〜、日・祝：13時〜21時

［休日］無休

［交通］地下鉄東西線ほか茅場町駅11番出口から徒歩4分

【フローズンオンビール】『オムニポロス 東京』

続いてはスウェーデンのビールブランドへ。ラインナップはなかなか尖っていてコーヒーを思わせるスタウトやフローズンビールをトッピングしたものまでと面白い発見ができる。

BIANCA1920円

『オムニポロス 東京』BIANCA 1920円

［店名］『オムニポロス 東京』

［住所］東京都中央区日本橋兜町9-5

［電話］非公開

［営業時間］16時〜23時、日・祝：14時〜20時半

［休日］無休

［交通］地下鉄東西線ほか茅場町駅11番出口から徒歩2分

【どぶろく】『平和どぶろく兜町醸造所』

「紀土」でお馴染みの和歌山県の酒蔵によるブルワリーパブで、店内で醸造したできたてのどぶろくを味わえる。発酵の力を感じるいきいきとした味わいで最高のフィニッシュ！

どぶろく3種飲み比べ1500円、山利しらすの軍艦巻き650円

『平和どぶろく兜町醸造所』（手前）どぶろく3種飲み比べ 1500円 （奥）山利しらすの軍艦巻き 650円

［店名］『平和どぶろく兜町醸造所』

［住所］東京都中央区日本橋兜町8-5

［電話］03-6264-9457

［営業時間］13時〜22時半※土は12時〜、日・祝：12時〜21時

［休日］無休

［交通］地下鉄東西線ほか茅場町駅11番出口から徒歩1分

兜町で歴史さんぽ「証券街の面影を辿る」

『日本の銀行発祥の地』

渋沢栄一らが明治6年に設立した日本初の銀行「第一国立銀行」。その本店がまさにココ！その後、現在の東京証券取引所も誕生し、兜町は経済の中心地として発展した。壁には歴代の建物を紹介するパネルも掲示されている。

『日本の銀行発祥の地』

［住所］東京都中央区日本橋兜町4-3

『日証館』

関東大震災により消失した渋沢栄一邸の跡地に、東京株式取引所の付属施設として昭和3年に建設。焼け野原となった兜町の復興を象徴する建物だ。耐震補強やリノベを重ねながら、百年経った今も変わらぬ姿を残している。

『日証館』

［住所］東京都中央区日本橋兜町1-10

『K5』

第一国立銀行の三代目建物の分館として大正12年に竣工した。外装リニューアルを含む改修工事を経て2020年からホテルや飲食店などが集まる複合施設へ再生。『MARUYAMA』やビアバー『B』も入居している。

『K5』

［住所］東京都中央区日本橋兜町3-5

撮影／大西陽、取材／菜々山いく子

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、兜町で出合った絶品料理の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年5月号発売時点の情報です。

【画像】兜町で各国の味を満喫4選を画像でチェック（27枚）