◆ニュースの裏側の見抜き方

大学時代からアニメや声優が好きな“典型的なモテないオタクの理系男子”が、入社した会社でボーナスを貯めた300万円を元手に株式投資をスタート。2年で10倍の3000万円に増やし、さらにその3000万円を1年で5000万円に増やした。結局、わずか5年で働きながら資産1億円を突破！ その間、月々の給料は日々の生活費やアニメグッズ、声優の推し活に使い、株式投資への資金追加はまったくのゼロ。ズブの素人でも一つずつ階段をのぼりながら、比較的短期間でお金の不安を解消する投資法を初の著書『5年で1億貯める株式投資 給料に手をつけず爆速でお金を増やす4つの投資法』で徹底指南！

【投資の落とし穴】「優待・増配・自社株買い」のニュースで飛びついてはいけない理由

株式投資をしていると、企業から「株主優待の新設」や「増配（配当金を増やすこと）」、「自社株買い」といったニュースが発表されることがあります。これらは総称して「株主還元策」と呼ばれ、個人投資家にとって非常に魅力的な響きを持っています。

誰もが喜ぶ「株主還元」のポジティブサプライズ

投資家に対する還元策が発表されると、市場はどのように反応するのでしょうか。

「株主優待」「自社株買い」「増配」は、一般的に株価が上がる材料だと考えられています。すでに保有している株で「株主優待」「自社株買い」「増配」が新たに発表されれば、株価上昇の要因になるのでラッキーだとは思います。

――『5年で1億貯める株式投資』より

実際に、こうした発表があった翌日の株式市場では、その企業の株に買いが殺到し、株価が急上昇することがよくあります。もしあなたがすでにその銘柄を保有していたなら、資産を押し上げてくれるまさに「ラッキー」なボーナスと言えるでしょう。

しかし、ここで一つの疑問が浮かびます。このニュースを見て、これから慌てて「新規で株を買う」のは正しい投資判断なのでしょうか。

表面的なニュースだけで「買い」と判断してはいけない

結論から言うと、株主還元のニュースだけを頼りに新規で飛び乗る投資行動には、大きなリスクが伴います。

しかし、これらだけでは「長期的に株価が伸びていくはずだ」と、新たに「買う」という判断にはなりません。むしろ、その背景に投資のチャンスが隠れています。

――『5年で1億貯める株式投資』より

なぜなら、優待の拡充や自社株買いは、あくまで需給を刺激する「一時的な株価の押し上げ効果」に過ぎないこともあるからです。企業の本来の価値（稼ぐ力）が向上していなければ、ニュースの熱狂が冷めた後、株価は元の水準に戻ってしまう危険性があります。

「配当が高いから」「優待がもらえるから」という表面的な理由だけで投資先を選ぶのは、長期的な資産形成において賢明なアプローチとは言えません。

ニュースの「背景」にある本質を見極める

私たちが本当に注目すべきなのは、その発表の「背景」にあります。なぜ、その企業は今、株主還元を強化することができたのでしょうか。

●本業の業績が絶好調で、手元の現金が潤沢に増え続けているからなのか？

●これまで現金を溜め込んでいた企業が、ついに株主を重視する姿勢（経営陣の意識変化）を見せ始めたからなのか？

もし、本業の強い成長や経営方針の根本的なポジティブな変化が背景にあるのなら、それは一時的なお祭り騒ぎではなく、長期的な株価上昇の強力なシグナルとなります。

ニュースのキャッチーな言葉に踊らされることなく、「なぜそれができたのか」という企業の内部（業績や財務状態）に一歩踏み込んで目を向けること。これが、本物の投資チャンスを掴み取るためのノウハウです。

※本稿は『5年で1億貯める株式投資 給料に手をつけず爆速でお金を増やす4つの投資法』（ダイヤモンド社）をもとに編集したものです。