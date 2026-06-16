「相手はすぐ守備に下がった」スペイン主将が悔しさ露わ…初出場国を相手にまさかの足踏み、W杯初戦は痛恨ドロー「我々が決定力を向上させるしかない」

「相手はすぐ守備に下がった」スペイン主将が悔しさ露わ…初出場国を相手にまさかの足踏み、W杯初戦は痛恨ドロー「我々が決定力を向上させるしかない」