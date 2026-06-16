「情報戦は隠すだけじゃない」クーマン監督の“手の内バラし”に応戦した森保ジャパン　“秘策”前田大然とセットプレーの駆け引きが生んだ激闘【W杯】

オランダ戦では左シャドーに前田を起用したが、果たしてチュニジア戦は…(C)Getty Images

すでに情報戦は始まっている……。

北中米ワールドカップに臨むサッカー日本代表は、現地で強化親善試合を全く組まない異例の準備で、本番のオランダ戦を迎えた。そこに出てきた秘密兵器が、左シャドーの前田大然だ。彼が縦ズレしながらプレスへ行き、反対の久保建英はガクポ対策のために低い位置に留まる。対オランダとして理にかなった左高右低のプレッシングは、後半に入るとオランダに修正対応されたが、少なくとも前半は効果を発揮していた。

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なるほど、これが情報戦か！

そういえば、過去のワールドカップは常に日本のスタメンが前日に漏れていたのに、今回は目にしなかった。素晴らしいシャットアウト効果だ。

……それなのに、あの人ときたら。

オランダが現地時間6月8日に行った親善試合のウズベキスタン戦の前日会見で、ロナルド・クーマン監督は「メンバーは日本戦と同じになる」と発言。そして、本当にそのメンバーが日本戦に並んだ。は……？ ワールドカップは情報戦って聞いたんですケド……。スタメン起用だけじゃない。日本の攻撃は特異な5トップなので、それに対しては4枚では守り切れない。5枚目が必要になる。その役目はフレンキー・デ・ヨングだと。そして……本当にそのままだった！ 底なしの拍子抜け！

これが余裕の表れとは思えない。日本のことは強く警戒していたし、実際に試合は90分間、オープンな時間帯がほとんどなし。両チーム共に徹底した5−4−1撤退でトランジションを管理しまくった結果、試合はまるでターン制競技かのように、互いの攻撃と守備が規則正しく繰り返された。

スコアは思ったより動いたものの、内容は徹底したクローズド・ゲーム。正直、当事者でなければ、つまらない試合だったと想う。

この閉じられた試合を終え、クーマンのコメントを改めて読み返すと、そこで思うことは……情報戦って、隠すだけじゃなくて、実は伝えることも情報戦？ つまり、あのクーマンの手の内ばらしは……。

「森保、わかってんな？」

「この消耗がキツいF組で馬鹿なオープンゲームなんかやったら、共倒れだぞ？」

「このF組は1位突破でも2位突破でも3位突破でもキツい。順位にこだわる意味はないぞ？」

と。実はそういうことだったんじゃないかと、趣味：穿った見方の某としては思う。

まあこれらは半分冗談としても、日本のワールドカップ初戦でこういうクローズドな試合はあまり記憶にない。それだけ日本代表が大人のサッカーをするようになり、また、強豪オランダを慎重にさせるほどの実力が備わった、ということかもしれない。

これだけ徹底的にバランスが保たれると、試合を動かす要素は、大雑把に言えば3つしかない。重大なミス、スーパープレー、セットプレーだ。