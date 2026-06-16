「情報戦は隠すだけじゃない」クーマン監督の“手の内バラし”に応戦した森保ジャパン “秘策”前田大然とセットプレーの駆け引きが生んだ激闘【W杯】
オランダ戦では左シャドーに前田を起用したが、果たしてチュニジア戦は…(C)Getty Images
すでに情報戦は始まっている……。
北中米ワールドカップに臨むサッカー日本代表は、現地で強化親善試合を全く組まない異例の準備で、本番のオランダ戦を迎えた。そこに出てきた秘密兵器が、左シャドーの前田大然だ。彼が縦ズレしながらプレスへ行き、反対の久保建英はガクポ対策のために低い位置に留まる。対オランダとして理にかなった左高右低のプレッシングは、後半に入るとオランダに修正対応されたが、少なくとも前半は効果を発揮していた。
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なるほど、これが情報戦か！
そういえば、過去のワールドカップは常に日本のスタメンが前日に漏れていたのに、今回は目にしなかった。素晴らしいシャットアウト効果だ。
……それなのに、あの人ときたら。
オランダが現地時間6月8日に行った親善試合のウズベキスタン戦の前日会見で、ロナルド・クーマン監督は「メンバーは日本戦と同じになる」と発言。そして、本当にそのメンバーが日本戦に並んだ。は……？ ワールドカップは情報戦って聞いたんですケド……。スタメン起用だけじゃない。日本の攻撃は特異な5トップなので、それに対しては4枚では守り切れない。5枚目が必要になる。その役目はフレンキー・デ・ヨングだと。そして……本当にそのままだった！ 底なしの拍子抜け！
これが余裕の表れとは思えない。日本のことは強く警戒していたし、実際に試合は90分間、オープンな時間帯がほとんどなし。両チーム共に徹底した5−4−1撤退でトランジションを管理しまくった結果、試合はまるでターン制競技かのように、互いの攻撃と守備が規則正しく繰り返された。
スコアは思ったより動いたものの、内容は徹底したクローズド・ゲーム。正直、当事者でなければ、つまらない試合だったと想う。
この閉じられた試合を終え、クーマンのコメントを改めて読み返すと、そこで思うことは……情報戦って、隠すだけじゃなくて、実は伝えることも情報戦？ つまり、あのクーマンの手の内ばらしは……。
「森保、わかってんな？」
「この消耗がキツいF組で馬鹿なオープンゲームなんかやったら、共倒れだぞ？」
「このF組は1位突破でも2位突破でも3位突破でもキツい。順位にこだわる意味はないぞ？」
と。実はそういうことだったんじゃないかと、趣味：穿った見方の某としては思う。
まあこれらは半分冗談としても、日本のワールドカップ初戦でこういうクローズドな試合はあまり記憶にない。それだけ日本代表が大人のサッカーをするようになり、また、強豪オランダを慎重にさせるほどの実力が備わった、ということかもしれない。
これだけ徹底的にバランスが保たれると、試合を動かす要素は、大雑把に言えば3つしかない。重大なミス、スーパープレー、セットプレーだ。
采配も含めて守備的に戦ったクーマン監督の判断をオランダ国内から疑問視する声が上がっている(C)Getty Images
両チーム共に、重大なミスは無かった。一方、スーパープレーはあった。64分のサマーフィルのゴールは流れを含めてスーパーだったし、中村敬斗のゴールも久保建英のお膳立てを含めてスーパーだった。
そして、もう一つ。セットプレーだ。オランダはFKから。日本はCKから。両チーム共に1点ずつ決めた。
50分、渡辺剛に対する背中ドンをスルーした主審には閉口だが、フィルジル・ファン・ダイクのヘディングはやはり脅威。失点を喫した。他の場面でもキッカーのティジャニ・ラインダースの精度が高く、前半のCKではドニエル・マレンが二度もドンピシャリのヘディングを見舞ってきた。「残念、そこは鈴木彩艶だ！」と強がりつつも、普通に決定機。
日本のCK守備はマンツーマン。4分、オランダの最初のCKで、誰が誰をマークするかは確認できた。マレンに付いたのは、前田大然だ。基本的にFWの選手はマーキングに慣れておらず、下手。さらに前田は空中戦タイプではない。渡辺剛や伊藤洋輝らに付かれているファン・ダイクらを狙うより、前田に付かれた178センチのマレンをねらうほうが容易いと考えたのだろう。前半の残る2本のCKは、どちらもマレンがターゲットだった。
日本はマンツーマンで守っているので、オランダの選手がゴール前に入って来なければ、日本の空中戦に強い選手は全員ゴールエリアの外にいる。あえて孤立させた状態で、ゴール正面のマレンをねらう。マレンは背中でストーンの谷口彰悟をブロックしつつ、ボールに被った前田の裏で競り勝ち、二度合わせた。
後半は日本がこの対応を修正し、前田と谷口の位置を入れ替えて挟むようにしたが、オランダはマレンねらいをやめ、他の箇所をターゲットに切り替えた。この微妙な駆け引き。クローズドな試合こそ、ディテールが結果を分ける。
最後にそれを痛感したのは、オランダのほうだった。
88分、日本はCKから小川航基が起死回生のヘディングを見舞い、鎌田の頭をかすめて同点。オランダはゾーン＋マンツーマンでCKの守備を形成したが、小川は特に誰かがブロックしたわけでもないのに、マンツーマンから解放され、フリーになっていた。ちょっと不思議な場面だった。
小川がほぼフリーでヘッドを放てたのは、チームとしての狙いが結実した結果だ(C)Getty Images
オランダのマンツーマン担当は4枚だ。そのときマークした相手は、冨安健洋、伊藤洋輝、谷口彰悟、塩貝健人の4人。
…………え、塩貝？ もちろん、ヘディングでも点を取る選手ではあるが、少なくとも小川と比べれば、小川のほうがマークの優先度が高いのでは、と日本人の某は思う。
どうやらオランダは直前のCKでは、冨安ではなく小川をマークしていたが、その場面ではキッカーの伊東純也がニアサイドの冨安へ向けて蹴ったので、小川から冨安にマークを入れ替えたようだ。それによってフリーになった小川が、今度はボールへ向かった。
見事なCK設計だ。コースのサインはキッカーの伊東が出しているが、それに合わせて相手のマークから漏れたフリーの選手が走り込む。その際、他の選手はストーンをブロックしたり、外へマークを連れ出してスペースを空けたりと任務を遂行。その連系が取れており、よく準備されていると感じた。
鎌田もストーンのファン・ダイクをさり気なくブロックし、小川にスペースを与える黒子に徹した。結果的には彼自身の頭に当たって、黒子が得点者になったが、それは棚からぼた餅というより、仕事のご褒美でもあっただろう。
いやはや。クローズド・ゲームは、まさにディテールが勝敗を分ける。シビれる駆け引きだった。まあ、次かその次では、オープン・ゲームも見たいけれども。
[文:清水英斗]