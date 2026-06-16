米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」は、ジャイアンツがトレードデッドラインに向けて「売り手」に回る方向で動き始めていると報じた。一部報道を引用しながら、球団はすでに他球団との交渉の可能性を探り、一部選手について市場の反応を調査しているという。

ジャイアンツは現在29勝43敗でナ・リーグ西地区4位。ナ・リーグ全体でもロッキーズを上回るだけという苦しい状況にあり、ワイルドカード争いからも9ゲーム差をつけられている。プレーオフ進出の可能性は極めて低く、球団は将来を見据えた決断を迫られている。

近年のジャイアンツは、バスター・ポージー編成本部長の下で積極補強を続けてきた。三塁手マット・チャップマンとの大型契約延長に加え、遊撃手ウィリー・アダメスを7年契約で獲得。さらに昨年はレッドソックスからラファエル・デバースを迎え入れた。今季もルイス・アラエス、ロビー・レイ、タイラー・マーレらを補強し、大学球界で実績を残したトニー・ビテロ監督を招聘（しょうへい）するなど、勝負をかけたシーズンだった。

しかし、その大型投資は結果につながらず、低迷から抜け出せていない。トレード候補として最も有力視されているのは、今季終了後にフリーエージェントとなるアラエスとレイだ。アラエスは打率.319を記録し、首位打者級の打撃を取り戻している。守備面でも二塁手として改善を見せており、優勝争いをする球団からの需要は高そうだ。

一方、元サイ・ヤング賞左腕のレイは成績不振に加え高額年俸もネックとなるため、トレード成立にはジャイアンツ側の金銭負担が必要になる可能性が高い。一方で、球団はエース右腕ローガン・ウェブを放出する考えはないという。地元カリフォルニア出身で、ドラフトから育成までジャイアンツ一筋のウェブは球団の象徴的存在。契約も2028年まで残っている。

ジャイアンツは今夏にFA組を売却して若手有望株を獲得し、2027年の再浮上を目指す方針とみられている。