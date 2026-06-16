子どもでも大人でも片付けが苦手な人がいる。学習院大学教授の秋田喜代美さんは「汚いかどうかの基準は人によって異なる。そこに善し悪しはないが、幼少期の家庭のスタイルが反映している」という。ノンフィクションライターの山川徹さんが聞いた――。

写真＝iStock.com／SilviaJansen ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／SilviaJansen

■なぜ私は片付けができないのか

デスクには、書類や資料が無秩序に広がり、床にはいつ読むと知れない書籍が積み上がる。どこの編集部を訪ねても必ず目にする光景だ。片付けられない――それは、出版業界に限らず、たくさんのビジネスパーソンが抱える悩みなのではないか。

「捨てる技術」「断捨離ブーム」「仕事ができる整理術」「ミニマリズム」「片付けられない人の特徴」……。4半世紀におよぶ私のフリーランスライターとしての仕事を振り返っても、片付けをテーマにした雑誌記事を手がけた数は、両手で数え切れない。かつては本棚やデスクの整理指南が中心だった特集も、最近はデスクトップ管理術や、情報の選別方法が増えた。それだけ“片付け”に苦しむ人がいるということなのだろう。

そういう私も片付けができない。仕事場の床に置かれたボックスにはずいぶん前に終えた仕事の資料がいまだに突っ込まれ、背表紙をそろえていたはずの本棚はいまや横置きの本だらけ。手をつける気すら起きない。

達人に片付けのコツを聞いてきた本人がそうなのだ。どんなに優れた片付けの方法を教えられても、デジタル技術がいくら進歩したとしても、片付けられない人は、ずっと片付けられないままなのではないか。

私は、片付けを半ば諦めていた。だが、いま切実に思っている。なんとかしなくては、と。

きっかけは、3歳になった息子Kのおもちゃだ。

■片付けをしない3歳児

我が家のリビングには、「プラレール」が足の踏み場もないほど張り巡らされている。しかも成長し、鉄橋や橋脚を組み合わせた立体的な路線もつくれるようになった。我が家の路線は、日々進化し、拡張を続けている。

注意しないとプラレールに引っかかって思わず苛立つ。それだけならまだいい。気を抜くとプラレールを踏んだ足の裏に激痛が走ったり、危うく転びそうになったりすることも少なくない。寛げる空間であるはずのリビングなのに、常に気を張って過ごさなければならないのだ。

写真＝iStock.com／Chettaprin Pimontaranukool ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Chettaprin Pimontaranukool

「片付けようよ」。幾度、声をかけただろうか。しかしKは「明日も遊ぶんだから！」と言って片付けない。私たちが片付けたとしても、翌日にはまた新たな路線が敷設されている。困った。なんとか片付けさせる方法はないものか。それが、私自身の“片付けられない”を抜け出すヒントになる気もする。何よりもリビングで安心して過ごしたい。

■「成長しても片付けられない」

私は、学習院大学教授で、保育学や教育心理学の教鞭を執る秋田喜代美先生を訪ねた。

「片付けられない原因はいくつか考えられます。もっと遊びたい。おもちゃを大人が出してくれるので片付ける場所がわからない。お気に入りのおもちゃがないと不安になる。いつも大人がやってしまうので、自分で片付ける習慣がついていない……」

秋田先生は「何よりの原因は」と言葉を継いだ。

「片付けられないお子さんのご家庭では、それでよしとされてしまっていること。お話を聞くと、お子さんのなかで、片付けはお父さんの役割になってしまっているのかもしれませんね」

撮影＝プレジデントオンライン編集部 東大卒業後、銀行に就職。専業主婦を経て東大教育学部に学士入学した異色のキャリアを持つ秋田先生 - 撮影＝プレジデントオンライン編集部

もちろん私だって“ご家庭のなかで、それをよし”とはしたくない。

平日は仕事や家事で落ち着いて部屋を整理する余裕はない。そこで近頃は、土曜日の早朝、Kが起きる前におもちゃを片付けるルーチンができつつある。

我が家の片付け事情を説明すると秋田先生が頷いた。

「寝ているから、お父さんが片付けてくれているんだという意識すらないわけですね。よくわからないけどいつもきれいになっているな、という意識なのでしょう」

Kの“片付けられない”は、私自身を映し出していたのだ。週末に一気に片付けるのではなく、日々少しずつ整理をしたら、Kの意識も変わるのだろうか……。そんな思いを巡らせていた私の胸を、秋田先生の呟きが、ザワつかせた。

「幼少期に片付けられない子は、成長しても片付けられないんですよ」

■幼少期の家庭が基準になる

え？ ということは、Kも片付けられない大人になってしまうのだろうか……。

秋田先生らがベネッセ教育研究所と行ったのが、「幼児期から中学生の家庭教育調査・縦断調査」だ。2012年に年少だった子どもたちを中学卒業時まで追跡する長期調査である。

2023年の報告が興味深い。

〈ルールを守りながら遊べる〉〈好き嫌いなく食事ができる〉などの生活習慣は、年齢が上がるにつれ、〈とてもあてはまる〉〈まああてはまる〉の比率は上がっていく。一方で〈家で遊んだ後、片付けができない〉は年齢による変化が見られない。

“幼少期に片付けられない子は、成長しても片付けられない”

この調査結果をどう受け止めたらいいのか。

「『汚い』『散らかっている』という基準は、人によって異なります。職場が乱雑でも平気な人もいれば、許せない人もいます。現実に、ここまでが散らかっていて、ここからはきれいという線引きはありませんよね。善し悪しではなく、それぞれの基準は幼少期の家庭のスタイルが反映されます。だからこそ、幼少期に片付ける習慣をつけるのが、重要なんです」

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■片付けが得意になるコツ

具体的にどんな解決方法があるのだろうか。答えを急ぐ私に秋田先生は丁寧に説明してくれた。

「片付けが得意になるコツは、片付けが楽しいと思えるようにしてあげること。外出のときに『早く靴を履きなさい』と言うよりも『どっちの靴を履いて出かけようか？』と声をかけた方が子どもは早く準備をしてくれます。それは子どもが自分で選択して靴を履いているからです。片付けもそれと同じです」

保育園や幼稚園では「こっちは先生がやっておくから、みんなはこっちを片付けてくれる」と一緒に片付けを行ったり、「いまから給食だから、時計の針が30のところまでに片付けよう」と声をかけたりして子どもたちが自分から片付けるように育てていくという。

「片付けの習慣のきっかけになるのが、親や大人と一緒にやる協力や共働です。

たとえば、大人が散らばったおもちゃを集めて、最後に子どもにケースに入れてもらうのもいいでしょうし、『よーいドンで、いくつ片付けられるかな』と片付けを遊びに変えてしまう手もあります。『お父さんの片付け手伝って』と洗濯物などを取り込むのを手伝ってもらうのもいいでしょう。

自分が片付けのお手伝いをした満足感が生まれますから。ちゃんとできたら、褒めたり、認めてあげたりする。『片付け名人』なんて褒めてあげるのもいいですね」

■ビジネスでも使える“期待を語る育児”

それは効きそうだ。そういえば最近、Kは「博士」にハマっている。

電車が好きな自分自身は「電車博士」、虫に夢中な友だちを「虫博士」、ウルトラマンばかり見る子を「ウルトラマン博士」と呼ぶ。

片付け博士K――そんなふうに声をかければ、機嫌よく片付けをしてくれそうだ。

「それは期待を語るという日本式の育児なんです」と秋田先生は言う。

日本ならではの“期待を語る育児”とはなんだろうか。

「まだ片付けていないのに、日本では「○○ちゃんは、きれいにできるもんね」といった言い方で片付けを促しますよね。あるいは、目の前でいたずらをしている子に『○○ちゃんは悪いことをしない、いい子だってわかっているよ』という場合もある。海外の人は、なぜ悪いことをしているのに叱らないのだろうと不思議に思うそうです。

日本では、昔から子どもに期待を伝えて、やる気を促したり、いたずらを止めようとしたりしているわけです」

それはビジネスにも通じる気がする。“期待を語るリーダーシップ”として、管理職の仕事に応用できないだろうか。

■恐怖を動機にするのはNG

駆け出しの頃、ベテランの編集者に「お前ならできるはずだ」と取材現場に送り出されたとき、単純な私は高揚した。人は期待されたし、期待に応えたい。うまくいけば、整理整頓をしない同僚が片付けをするモチベーションを引き出せるかもしれない。

写真＝iStock.com／AscentXmedia ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／AscentXmedia

気をつけたいのが、恐怖を感じさせる言葉だと秋田先生は指摘する。

「片付けに限らず、子どもにはポジティブな言葉をかけることが重要です。いくら言っても片付けない子どもに母親が『もう知らない！』と言ったとします。子どもとしては母親との関係を維持したいから、片付けをするかもしれません。ただし、恐怖が動機では、片付けの喜びや達成感、意義は見いだせません」

恐怖か、期待か。考えなくたって、期待がいいに決まっている。

私は、生活習慣が親から子へと継承される可能性をはじめて自覚した。

Kのなかで「基準」が確立される前に、かつて手がけた記事を引っ張り出して、「仕事ができる整理術」を試してみるか。

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山川 徹（やまかわ・とおる）

ノンフィクションライター

1977年、山形県生まれ。東北学院大学法学部法律学科卒業後、國學院大学二部文学部史学科に編入。大学在学中からフリーライターとして活動。『国境を越えたスクラム ラグビー日本代表になった外国人選手たち』（中央公論新社）で第30回ミズノスポーツライター賞最優秀賞を受賞。著書に『カルピスをつくった男 三島海雲』（小学館）、『最期の声 ドキュメント災害関連死』（KADOKAWA）などがある。最新刊に商業捕鯨再起への軌跡を辿った『鯨鯢の鰓にかく 商業捕鯨再起への航跡』（小学館）。

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秋田 喜代美（あきた・きよみ）

学習院大学文学部教授、東京大学名誉教授

東京大学文学部卒業後、銀行勤務、専業主婦を経て、東京大学教育学部へ学士入学。同大学院教育学研究科博士課程修了。博士（教育学）。立教大学助教授、東京大学大学院教育学研究科附属発達保育実践政策学センター初代センター長を経て、東大初の女性教育学研究科長および学部長（教育学部長）を務め、2021年4月から現職。

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（ノンフィクションライター 山川 徹、学習院大学文学部教授、東京大学名誉教授 秋田 喜代美）