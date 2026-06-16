人の気持ちがわからないわけではない。「自閉スペクトラム」子どもの特性を理解しよう

自閉スペクトラムの子は、本人は頑張っているにもかかわらず、うまくいかない経験を重ねやすく、不安や戸惑いを抱えながら毎日を過ごしています。こうした子どもの不安に寄り添い、特性にあったサポートをするための書籍『自閉スペクトラムの子の育て方のコツがわかる本』より、子どもたちが少しずつ「自信」を育み、「自己決定力」や「相談力」を身に着けるためのコツを、日常生活の具体的な場面を通してご紹介します。

自閉スペクトラムとは――「自分の世界にハマりやすい」特性

「自閉スペクトラム」は、自閉症の仲間をひとつの大きな集合体としてとらえた呼び方です。

自閉スペクトラムの子どもは、物事の感じ方や考え方に独自のスタイルがあります。興味のあることに強く心が向き、好きなことには深く集中できます。好きなことを何度もくり返して楽しんだり、自分のペースを大事にして、ほかの人にペースを乱されると不安が強くなったりする子どももいます。いわば、「自分の世界にハマりやすい」特性の持ち主といえるでしょう。

■必ずしも診断が必要ではない

「自閉スペクトラム」と「自閉スペクトラム症」の境界は見極めが難しい。医療機関で診断がつかない場合であっても、生活上で困りごとがあるときには、適切な支援が必要になる。

ほかの子とは「発達のスタイル」が違う

自閉スペクトラムをはじめとする発達障害は、先天的な脳機能の偏りによって起こると考えられています。決して親のしつけなどの問題ではないのですが、あらぬ誤解や心ない言葉に、家族が傷つけられることも少なくありません。

発達の特性は、優劣で区分されるものではありません。自閉スペトラムに見られる特性も、「発達のスタイル」がほかの子とは違うと考えるのがよいでしょう。

自閉スペクトラムの特性があっても、家族の理解と適切なサポートがあれば、子どもは自分のスタイルを築きながら、ゆっくり前へ歩むことができます。まずは、どんなことに興味をもっているのか、目線を子どもの高さに合わせることから始めましょう。

■特徴的な性質＝特性 は主に２つ

自閉スペクトラムの二大特性は、「対人関係が特徴的」と「こだわりの強さ」です。ただし、特性の現れ方は、人によって異なるため、一概にいえるものではありません。

人の気持ちがわからないわけではない

自閉スペクトラムの子どもは、人の表情や言葉よりも、目に見えるものの動きやしくみに関心を向けます。それは、「どう焦点が当たるか」という脳の働きの違いによるものです。

相手の気持ちを読むよりも、目に見える情報を手がかりに世界を理解しようとする、そんな発達のスタイルをもっているのです。

感じ方の道筋は少し違いますが、相手の表情や言葉を自分なりに理解し、思いやる気持ちがないわけではありません。

自閉スペクトラムの子どもは、対人関係の発達がゆっくりなので、経験や支援を通じて少しずつ人の気持ちを理解していきます。大事なのは、周囲の人が子どもの特性を理解し、寄り添う姿勢です。

■幼児期

対人関係の特性は、乳幼児期から現れます。抱っこやスキンシップを嫌がったり、親が見ているものを目で追う、親の表情をうかがう、といったしぐさが見られないこともあります。

・抱っこされるのを嫌がる

・名前を呼ばれても相手を見ない（挙手をして返事はするが相手に意識は向かない）

・バイバイする手の平を自分に向ける

・誰かの言葉を反復する（エコラリアといわれる現象が見られる）

・親が見ているものに気づいて注意を向けることをしない

・親の反応や顔色をうかがうことをしない

・発語が遅い

■学童期

集団生活が始まる時期になると、対人関係の特性が顕著になります。人との関わり方が常に一方的だったり、逆に極端に受動的だったりするケースも。臨機応変に対応できず、周囲から浮いてしまうこともあります。

・アナウンサーのような抑揚、大人びた言い回しをする

・空気を読むという認識はない（身振りや視線などあいまいな表現を理解するのが苦手）

・冗談が通じない

・常に受け身で自分からコミュニケーションをとらない

・一方的にしゃべる

自閉スペクトラムの子を育てる親たちへ――「下心」を手放すだけで子どもの意欲はアップする