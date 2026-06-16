「旅行したいけど、できない」ではない…日本人の過半数が海外旅行を「したくない」理由

海外旅行を「したいけど、できない」のではなく、「したくない」--。調査結果から見えてきたのは、観光そのものに価値を見出せない人びとが増えつつある日本社会の姿である。そして、国内旅行に最も消極的なのは、高齢者ではなく若い世代だった。

山口誠著『観光を忘れた日本』（６月18日発売）では、日本で起きている深刻な「観光離れ」という社会問題を、観光の歴史をひもとくことで考察していく。

※本記事は、『観光を忘れた日本』より一部を抜粋・編集したものです。

積極的に「したくない」

慎重に検討したい調査結果がある。「海外旅行の意向」について全国の２万人に尋ねた、日本観光振興協会の2024年の調査結果によれば、「海外旅行をしたい」と回答した人は21.5%、「したいけど、できない」人は27.8%だったのに対し、「したくない」人は50.7%と過半数を占めたという（下図 1−4）。

この調査では「世帯年収」も質問している（下図 1−5）。これらの調査結果を合わせて考察すると、21世紀の日本社会における観光の現在地が、さらにはっきりと浮かび上がってくる。

まず世帯年収が「200万円未満」（最少額のカテゴリー）で「海外旅行をしたくない」と答えた人の割合は59.1%であり、全体の平均よりも10ポイントほど高い。これは世帯収入が「2000万円以上」（最多額のカテゴリー）で「したくない」と答えた割合31.2%の、ほぼ２倍に相当する。

反対に「海外旅行をしたい」割合は、「200万円未満」で15.9%であるのに対し、「2000万円以上」では53.9%に上り、両者の差は３倍を超える。

ならば、お金がないから海外旅行に「行けない」のであり、ほんとうは「海外旅行したいけど、できない」のだろうか。この日本観光振興協会の調査が優れているのは、「したいけど、できない」という選択肢を、あらかじめ設定したところである。つまり回答者は「したい」「したいけど、できない」「したくない」という３つの選択肢から１つを選んで回答する設計になっている。

その結果、海外旅行を「したいけど、できない」と答えた割合は、全体で27.8%だったのに対し、「200万円未満」の最少額カテゴリーでは25.0%だった。全体とほぼ変わらない割合であり、しかもわずかながら、平均よりも少ない。

こうして（１）世帯年収が少ない層ほど海外旅行に消極的になること、それは（２）お金がないから「したいけど、できない」というよりも、そもそも積極的に「したくない」と回答していること、の二点が見えてくる。

国内旅行も「したくない」

では海外旅行だから「したくない」のだろうか。同じ調査では、国内旅行の意向も調べており、やはり「したい」「したいけど、できない」「したくない」という３つの選択肢で質問している（下図 1−6）。

その結果、国内旅行を「したくない」と答えた割合は全体で19.8%と低いものの（これは海外旅行の半分以下である）、世帯年収が「200万円未満」では29.5%と際立って高い結果が出ている。反対に、国内旅行を「したい」と回答した割合は全体で58.1%だったのに対し、「200万円未満」のカテゴリーでは43.0%と最も低く、そして半数の50%を下回った、唯一のカテゴリーとなった。

こうして世帯年収が最も低い層では、海外旅行だけでなく国内旅行でも、「したくない」と回答する割合が高いこと、そもそも観光することに対して消極的であり、むしろ否定的でさえある姿が見えてくる。

ここで注意したいことは、観光を「したいけど、できない」と回答した割合よりも、観光を「したくない」と積極的に否定した割合のほうが、高いことである。さらには世帯年収が低い層になるほど、「したくない」派が増えていく傾向が見られることである。

つまり観光するお金がないから、あるいは時間がないから、観光を「したいけど、できない」のではない。そもそも「観光すること」自体に意義を見出せない人びとが、世帯年収が低くなるほど増加していく傾向が、ここには表れている。

若い世代による「観光離れ」

なお世帯年収が低い層は、主に年金で生活する60代以上の高齢者と、就職して間もない20代から30代の若者に多いと考えられるが、じつは高齢者よりも若者のほうが、国内旅行を「したくない」と否定する割合が高い。

具体的には、国内旅行を「したくない」と答えた人の割合は全体で19.8%だったが、70代以上の男性が13.9%、女性が15.7%と、最高齢のカテゴリーが最も少ない割合を示した。この反対に、「したくない」割合の最多カテゴリーは男性が30代（27.3%）、女性が20代（20.8%）であり、その次に男性は20代（24.7%）、女性は30代（20.7%）が続いている。

つまり男女ともに、20代から30代が国内旅行に最も消極的な世代である、といえる。

日本の「観光離れ」にとって、高齢化は大きな問題ではない。むしろ国内旅行に積極的なのは高齢者である一方で、この社会の未来を担う若い世代のほうが「観光離れ」の傾向を強めているのである。

これは調査結果の一例に過ぎず、世帯年収「200万円未満」また若年層に限定した、一過性の特異な傾向かもしれない。しかし視点を変えると、むしろこうした人びとが先駆けとなって、21世紀の日本社会で進行しつつある「観光離れ」の傾向を顕著に表しているようにも見える。

すなわち1996年から20年ほど続いた「長いトンネル」のなかで、日本社会が徐々に低所得化していき、海外旅行にも国内旅行にも消極的になっていった。そして「したいけど、できない」のではなく、そもそも観光することに対して意義を見出せない日本人が増えていった。とくに若年層にとって「観光離れ」は新しい事態ではなく、むしろ物心がついたころから当たり前だった、という日本の現状が、ここに表れている。

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