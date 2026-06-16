【衝撃写真】元受刑者が働く栃木の職場に「目出し帽４人組」が襲撃…！”元レディース総長”の社長が明かす、「凄絶すぎる環境」とは

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元受刑者の受け皿となる「協力雇用主」とは

「協力雇用主」と聞いて、ピンと来る人は少ないはずだ。

これは、前科や犯罪歴がある人の社会復帰を支えるために、進んで仕事を提供する民間企業や個人事業主を指す。ただ、「協力雇用主」として活動を始めるには、地域の保護観察所への登録が必要だ。

国内の登録社数は2万5000社と言われているが、実際に機能しているのは1000社〜1500社ほど。毎年の出所者が推定約3万人であることを踏まえると、前科者の再出発のハードルはとても高いと言える。立正大学教授（犯罪学・刑事政策）で、現役の保護司としても活動する丸山泰弘氏はこう語る。

「日本における検挙人員の約半数は再犯の人だと言われています。つまり、検挙者のうち半分に前科があるわけです。社会復帰につながる重要なポイントとして、安心して働ける仕事と、落ち着いて暮らせる生活が欠かせません。しかし実際には、前科前歴のある方の就職はかなりハードルが高く、書類で不採用にされる人が圧倒的に多い。そんなときに助けとなるのが、『協力雇用主』なのです」

丸山教授によれば「協力雇用主以外の企業に就職できるケースもある」と言うが、それにはこんなトラブルが付きまとうのだという。

敷地内に目出し帽の暴漢がやってきて……

「前科前歴を隠して就職できる人もいます。ただ、その人が問題なく仕事をこなして成果も上げていたとしても、ふとしたきっかけで前科がバレてしまい、解雇となってしまうケースもあります。『なぜ前科を隠していたんだ』と経歴について追及されるわけです。かといって、前科を隠さず就活に挑むと『前科があると雇えない』となる。このように、前科者の就活は非常に難しいのです」

前述したとおり、協力雇用主として実際に機能しているのは1000社〜1500社ほどとされる。これには、こんな事情もあるようだ。

「元受刑者を雇用した事業主には、刑務所出所者等就労奨励金が支払われたり、公共工事の競争入札で優遇を受けられたりする制度があります。そのため、出所者就労支援の目的というよりは、むしろ自社のポイント稼ぎをすることを見据えて、ひとまず登録だけ行う事業主もいらっしゃるようです」（同前）

もちろん、「心から社会復帰を応援したい」という協力雇用主の事業者も数多く存在する。ただ、丸山氏が事業者から話を聞くところによると、せっかく親身に雇っても元受刑者に裏切られるケースも少なくないのだという。協力雇用主を続けるには、見守る覚悟と広い心が大事なのだ。

2018年に協力雇用主に登録し、100人以上の元受刑者を受け入れた廣瀬伸恵さん（47歳）も、これまで様々なトラブルに見舞われたという。廣瀬さんが振り返る。

「事務所のカネや物の盗難はザラですよ。一番恐ろしかったのは、敷地内に4人の目出し帽を被った奴らに押し入られ、停めていた車や自宅の窓などを金属バットやバールのようなもので破壊されたことです。不幸中の幸いですが、金品を盗まれたり、私や娘が傷つけられたりはしませんでした。警察署に被害届を出していますが、いまだに犯人たちは捕まっていません。おそらく、かつて私が受け入れた元受刑者まわりによる犯行なんだと思います」

「シャバに出るのが半年も延びて絶望」

このような事件を経験しても、廣瀬さんは協力雇用主として「身元引受人」にもなった。身元引受人とは、刑務所や少年院から出所する人を引き取り、社会復帰を支えるサポーターのこと。受刑者が刑期より早く出所できる「仮釈放」状態になるには、身元引受人の存在は欠かせない。かように廣瀬さんは、元受刑者たちに出所後の仕事と生活の場を与え続けた。

ただ、前の記事で説明したように、廣瀬さんは昨年に「協力雇用主」の登録を抹消されてしまった。国の機関からも身元引受人としても認められなくなってしまう。もともと廣瀬さんを身元引受人として仮釈放が決まっていた元受刑者のAさんは、当時の心境をこう振り返る。

「2025年2月に予定されていた仮釈放が理由も知らされずに不可になりました。やりようのない怒りがあったため、廣瀬さんにこんな恨みをこめた手紙を書きました。『身元引受人になってくれた感謝はあるが、突然不可になって釈然としない。私への意地悪なのか。もっと早く教えてくれたら他の人にお願いしたのに』と。とにかく仮釈放する気満々だったのに、シャバに出られるのが半年も伸びて絶望的でしたよ」

廣瀬さんがAさんからの手紙を受け取ったのは、自身が釈放された2月7日のことだった。廣瀬さんも「Aさんからの手紙を受け取った時は震えましたよ」と言う。

首席保護観察官が放った「納得の言葉」

「実はAさんは、過去に殺人罪で15年以上の受刑歴がある人です。今回の服役も殺人予備罪でしたから、そんな人を怒らせたらどんな報復受けるかわからないじゃないですか。ブルっちゃいましたよ。しかも、Aさん以外にも6人くらいの仮釈放の引き受けをしていて、その方達の仮釈放も全員不可になってしまっていた。とにかく私としては、身に覚えのない大麻所持で逮捕されたことと、なにより協力雇用主の登録が取り消されたことには納得いきませんでした」

その後、登録を抹消した宇都宮保護観察所に問い合わせるも返事は素っ気なく「不起訴とはいえ容疑をかけられた方が経営する会社の登録は抹消せざるを得ない」と再検討の余地もなかった。その後「新しく別の会社で登録し直してはどうか」とアドバイスはもらったのだという。2026年5月某日、廣瀬さんとAさんは宇都宮保護観察所を訪れ、直接の意見申し立てを行った。

また、廣瀬さんと共に、服役中に突然の仮釈放が取り下げられたことを訴えたAさんは、宇都宮保護観察所の担当者のこんな言葉を聞いて、納得したという。

「私と廣瀬さんの話を聞いてくださったのは、首席保護観察官の方でした。その方は私の話を穏やかに聞いて下さり『仮釈放が認められず満期出所となったことは、トラブルに巻き込まれたからであり、Aさんの服役態度が悪かったわけではない。それは気の毒だとは思うが、事実は変わらない』と。でもその言葉を聞けただけで私の思いも報われた。これからの人生を前を見て歩いていきたいと思います」

廣瀬さんは現在、かつて2018年に協力雇用主として登録していた建設解体業社以外に、ホテル事業を行う新たな会社を立ち上げた。現在はこの新会社で、協力雇用主として登録準備をしているようだ。再犯者を減らす道筋の第一歩として、廣瀬さんもまた前を向き続けている。

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