「税金ムダ遣いの象徴」だった謎の政府組織、まさかの”日本の救世主”に…レアアース確保の要「JOGMEC」の逆襲

経済安保推進法成立後の'22〜'23年、欧州のシンクタンクから日本の経済安保政策への関心が一気に高まり、日本の政策を肯定的に評価するレポートが相次いだ。そこで高評価を得るようになったのが、JOGMEC――独立行政法人「エネルギー・金属鉱物資源機構」だった。

いまでこそ先進モデルと評価されるJOGMECだが、20年余り前は、その前身が行政改革の中で「無駄遣いの象徴」として非難されてきた。

【前編記事】『「これで中国依存ともおさらば」高市総理も期待を寄せる資源小国ニッポンの切り札「JOGMEC」の意外な実力』よりつづく。

特殊法人リストラの「産物」として

JOGMECの前身は、日本石油公団と金属鉱業事業団という経産省所管の特殊法人である。石油公団は過去の石油、天然ガス開発の過大投資がたたり、'04年3月末で7800億円余りもの累積損失を抱えていた。

原油価格が安かったころで、経産省内でさえ「安いのを海外から買ってくればいい」という風潮のもと、日本はアラビア石油の持つペルシャ湾のカフジ油田の権益まで手放してしまった。ましてや公団でやる必要はない、というわけだった。

金属鉱物の探鉱を受け持ってきた金属鉱業事業団も'93年度から4年連続で赤字。どちらも小泉純一郎政権時代の特殊法人改革の俎上に載せられ、両者は廃止のうえ統合が決まった。

こうして'04年に誕生したのがJOGMECだった。いわば特殊法人リストラの「産物」なのである。過去を知る経産省の中堅幹部は、最近の風潮は「隔世の感があります」と感慨深げに語る。

「安いところから買えればいい、『ワールド・イズ・フラット』というグローバル化と新自由主義の時代が長く続き、石油公団なんて無駄な特殊法人の筆頭格でした。それがいまや世界から称賛されるようになりましたからね」

中国が握る「ガリウム」を確保

JOGMECは'25年3月、LPガスで国内トップシェアを誇るエネルギー商社の岩谷産業と組み、レアアースの精錬事業を営むフランスのカレマグ社に最大1億1000万ユーロ（約180億円）出融資し、カレマグ社に精錬をゆだねる契約も結んだ。

上流の鉱山を豪州で確保しても、中流の精錬所は中国が握っており、精錬工程を中国に頼らないといけない。その中流の精錬所も「自前化」しようという試みである。

中国は'23年、世界生産の96％を占めるガリウムの輸出を意図的に絞るようになった。するとJOGMECは'25年8月、双日とともに豪州にある米アルコア社のアルミナ精錬所で、ガリウムの生産に乗り出した。ボーキサイトからアルミナを作り出す過程でガリウムを抽出できるという。JOGMECの担当課長は「中国への対抗というよりも調達の多角化を意識しました」と語る。

ガリウムの消費量は世界一が中国で、2位が日本である。その日本は中国から年間55トン程度を輸入してきた。「ちょうど需要量と同じ生産量を豪州で確保できそうです」と経産省の担当課長は言う。

とはいえ、すべての資源を全部自前で確保するのは不可能に近い。そこでJOGMECの高原一郎理事長は「チョークポイント（弱み）を作らないこと」を目標に掲げる。

JOGMECの存在は、日本が資源小国であり続ける限り、ますます重くなる。川上で資源の急所を押さえること。それこそが、これからの日本を守る最適解なのだ。

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「週刊現代」2026年6月22日号より

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