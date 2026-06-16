デカすぎ！極小タンクトップが破裂しそう！W杯開催地でも魅力炸裂のクォン・ウンビ

クォン・ウンビがメキシコでも圧巻の存在感を放った。

そのファッションに注目が集まっている。

【写真】強調されたクォン・ウンビの“デカさ”

クォン・ウンビは6月15日、自身のインスタグラムを更新。「グラシアス、メキシコ！」と綴り、複数の写真を投稿した。

公開された写真のクォン・ウンビは、メキシコを満喫している様子。ボディラインが際立つグレーのタンクトップにカーキのワイドパンツを合わせ、現地でのリラックスしたひとときを過ごした。自然体ながらも洗練されたファッションと抜群のスタイルに熱い反応が寄せられている。

クォン・ウンビは12日（日本時間）に行われた韓国対チェコの一戦を現地で観戦。試合は2-1で韓国が制した。現在は帰国し、20日に仁川で開催される「第35回ソウル歌謡大賞」に出演する予定だ。

（写真＝クォン・ウンビInstagram）

◇クォン・ウンビ プロフィール

1995年9月27日生まれ。2018年に韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEのメンバーとしてデビューした。2014年に一度ガールズグループYe-Aのメンバーとして芸能活動を行っており、当時の芸名はカジュ。IZ*ONEではリーダーを務めた。端正な顔立ちでクールな印象を与える一方で、ネット上では「天然」や「ポンコツリーダー」と呼ばれたことも。IZ*ONE解散後、2021年8月に1stミニアルバム『OPEN』でソロデビューを果たした。