「授業中にW杯観戦」の是非、ネット上では賛否両論　当事者の韓国高校生は実名で教師を擁護

W杯中継を授業中に見せた教師を、学校が特定しようとしたとの主張が波紋を広げている。

これに対し、生徒会副会長を名乗る高校生が実名で声明を発表した。

【写真】「森保Jの30ｍ」韓国記者が日本代表を分析

6月12日、韓国各地の学校や職場では、北中米W杯の韓国対チェコ戦を観戦する様子が見られた。平日の11時（日本時間）キックオフだったことから、学校や職場で中継を見る人も少なくなかった。試合後にはSNS上に応援の様子を収めた動画が相次いで投稿され、大きな盛り上がりを見せた。

そんななか、ある高校で、校長が授業中に中継を見せた教師を把握し、特定しようとしたとの疑惑が浮上した。これを受け、生徒会副会長と名乗る生徒が声明を発表し、学校側の対応を批判したことで大きな話題となっている。

（写真提供＝OSEN）チェコ戦で逆転ゴールを決めたFWオ・ヒョンギュ

この生徒は声明文の中で、「先生方は学業に疲れた生徒たちに、一生忘れられない思い出をプレゼントしてくれた。それは共同体意識や情緒的なつながりを学ぶ“生きた教育”だった」と主張した。

さらに、学校側に対しては、「教師の特定につながりかねない強圧的な対応をやめ、教育の本質を取り戻すべきだ」と訴えている。

この声明文はSNSを通じて急速に拡散。ネット上では「教育は教科書だけで成り立つものではない」と生徒や教師を支持する声と、「授業の時間は守られるべきだ」とする意見が真っ向から対立している。

生徒の行動を評価する人々からは、「実名で声を上げた勇気が素晴らしい」「W杯は国民的イベントであり、教室で一緒に観戦した思い出は一生残る」など、教師の判断を支持するコメントが寄せられた。

（写真提供＝OSEN）韓国対チェコの試合を現地で観戦していたaespaのカリナとウィンター

一方で学校側の立場に理解を示す声も少なくない。「中間試験が近い時期ならば、学習権の保障も重要だ」「学校運営の責任者として懸念するのは当然だ」といった意見も上がっている。

論争が拡大するなか、学校は事態の収拾に乗り出した。

学校関係者はメディアの取材に対し、「応援の過程でやや騒がしい状況が発生したため、実態把握を指示したのは事実だが、その後の調査は中止された」と説明。また、中継を見せた教師や声明文を発表した生徒に対して、不利益を与える措置も取らないと明言している。

今回の騒動は単なるW杯観戦の是非を超え、教師の裁量権、生徒と教師の関係、そして学校運営のあり方をめぐる議論へと発展している。