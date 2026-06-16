「5年前の結婚詐欺」が34歳の妻に与えた、大きすぎる心の闇。妻の両親が後悔していること

「詐欺の被害に遭うと、心に強い負荷がかかります。被害に遭った人は、“自分が愚かだった”と自らを責め、適応障害になったり、うつ病になったりするリスクも。また詐欺被害からの人間不信が、パートナーや恋人との関係に影を落とすこともあるのです」

こう語るのは、キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さん。彼女は、メンタル心理アドバイザー、夫婦カウンセラーの資格を持つ。

山村さん連載「探偵はカウンセラー」は、山村さんが心のケアをどのようにしていったのかも含め、さまざまな事例から、多くの人が抱える困難や悩みをあぶりだしていく。個人が特定されないように配慮をしながら、家族、そして個人の心のあり方が、多くの人のヒントとなる事例を紹介していく。

今回山村さんのところに相談に来たのは、大手インフラ会社に勤務する幸弘さん（仮名）だ。やはり大手企業に勤務する同じ年の妻の行動がおかしいと連絡してきた。

5年前「医師になりすまし男」から結婚詐欺

幸弘さんは、5年前にマッチングアプリで知り合った妻と交際半年で結婚します。コロナ禍が落ち着いたころ、結婚式を計画しましたが、妻は50万円しか貯金がありません。短大を出てから約10年、実家に暮らしているのに金額が少ない理由を聞いたところ、妻は26歳の頃にマッチングアプリで出会った自称医師の男に、2年間かけて300万円を騙し取られていたことを告白します。

その後、2年間は穏やかな生活をしていましたが、幸弘さんの会社がリモート勤務撤廃になったことで、妻と一緒にいる時間が減ります。すると妻は何の根拠もないのに浮気を疑い始めたのです。幸弘さんはスマホの暗証番号を教え、妻の疑問に対して答え続けました。妻を愛していたからです。

おそらく、妻の行動は、これは心に傷を負った人が無意識のうちに行う試し行動です。妻は詐欺被害に遭っているので、自分に自信がない。夫の愛情を試す言動をし、安心を得ていたことが考えられます。

幸弘さんは根気よく対応し続けましたが、2年で限界を迎え「そんな態度を取るなら離婚しよう」と妻に言ったところ、妻は反省。避けていた妊活も始め、夫婦関係が落ち着いた頃に妻の帰宅が遅くなり、土曜日の外出が増えるようになりました。妻の浮気を疑った幸弘さんは離婚に向け、調査を依頼します。

愛らしく魅力的な女性が

妻の帰宅が遅くなる日を聞いたところ、平日は火曜日が多いと聞き、出勤前から自宅マンション前で張り込みをスタート。8時にエントランスから出てきた妻は、幸弘さんが「一目惚れでした」と言う通り、妻の外見はとても愛らしく魅力的です。

目が大きく、明るくカラーリングしたショートボブはツヤツヤ。明るいブルーのブラウスと、ベージュのパンツのオフィスカジュアルスタイルが、小柄で細い体に似合っています。

妻は徒歩10分の最寄り駅から職場までの1時間ほどの通勤時間の間、スマホでビジネス書を読んでいました。熱心にマークをつけており、向上心がある女性だとわかります。

退勤後の「動き」

出勤してから動きはなく、18時に退勤。妻は電車で移動し、新宿にある家電量販店に行きました。ヘアアイロンやホームエステなど見ています。時々、スマホを見ながら笑顔になり、頬が紅潮していくのです。明らかに恋する女性の表情だと感じました。

私が見ていても、その様子は愛らしく、「幸弘さんはこういう妻を好きになったんだろうな」と思ってしまいました。15分ほど売り場を巡っていると、背が高く筋肉質な男性が妻を後ろから抱きしめて、頭をよしよししています。妻は「もう、びっくりした」と言いながらも、とても嬉しそうです。

男性は30代半ばといったところでしょうか。妻とはかなり親しいようで、庶民的な居酒屋に入り、男性がテキパキと注文。妻はその姿をうっとりと眺めています。その表情をしっかりと動画で撮影。

男性はビール1杯で真っ赤になっていましたが、妻は酒が強いらしく、顔色が変わりません。私たちは近くのテーブルに案内されましたが、満席状態の店内の喧騒にかき消され、二人の声は全く聞こえませんでした。

1時間ほどすると、テーブルの向こうから、男が手を伸ばしてきて、テーブルの上の妻の腕を優しく撫ではじめます。妻はその手を取って、ぎゅっと握ったあと、男性が伝票を持ち、カウンターで支払い。外に出て行きました。

妻が店の前でタクシーアプリを立ち上げたので、私たちも近くの空車をつかまえて待機。妻と男性は3分後にやってきたタクシーに乗り込み、新宿区内の小さな公園の前で下車。近くのコンビニに立ち寄って、ビール2本を購入した後、時折キスをしながら古いマンションに入って行きました。ここはオートロックだったので、私たちはエントランス前で待ちます。

それから2時間後、22時30分に出てきた2人は、手をカップルつなぎにして駅まで歩いて行きます。人通りがないことと、性交渉の後で気持ちが盛り上がっていることもあるのか路上でディープキスもしている。妻が電車で帰宅するのを見届け、調査は終了。

「これは離婚です」と言っていたが…

以上を幸弘さんに報告すると「ないわ。知らない男です。これは離婚だ」と冷静におっしゃっていました。男性のことを調べるかどうか聞いたところ「あ、いいです。離婚しますから」と切り捨てたように話していました。

それから1ヵ月後、幸弘さんから「気持ちに整理をつけたいので、話を聞いてください」と連絡があり、カウンセリングルームでお会いすることに。久しぶりに会った幸弘さんは、かなり痩せていて心労を感じました。

「妻とはまだ離婚していません。妻が“離婚するなら命を断つ”と言うので、できないままでいるのです。家にいると、“愛しているの。私を捨てないで”と泣くので、今は家に泊まることもあれば、友達の家や実家などに泊まったりして、どうしていいかわからない状態が続いています」

幸弘さんは不眠の問題も抱えており、明らかに心の病になっています。「カウンセリングが終わったらすぐに心療内科に行ってください」と伝えました。すると、「やっぱりおかしくなっていますよね」と思い詰めたような声で言っていました。仕事も手につかなくなり、上司に事情を話した上で、仕事の負担を軽くしてもらっているそうです。

「浮気はあなたが悪い」

「妻に浮気のことを聞くと、相手は昔からの男友達で、“あなたが冷たくて寂しかったから相談するうちに男女の関係になった”と言いました。さらに“私に浮気をさせたあなたが悪い”とも。妻にそう言われているうちに、僕に原因があるのではないかと思うようになってしまい、山村さんのところに来ました」

妻に限らず、詐欺被害者は「自分が判断した結果、大きな損害を被った」という心の傷を抱えています。自分の心を守るために、相手に責任を転嫁してしまう傾向がある。妻もまたカウンセリングを受ける必要があると感じました。

一緒にいると巻き込まれてしまう

「僕も冷静になると、“妻の言うことは間違っている”と思うのですが、一緒にいると妻に巻き込まれてしまう。恥ずかしい話ですが、離婚話を始めてから、妻から強引に誘われる形で何度も性交渉をしています。そんな自分が嫌なのと、妻を見捨てられないこともあり、こうして相談に来たのです」

その気持ちはとてもわかります。妻は幸弘さんを心のよりどころにしている。心に傷を抱えた人のパワーは、相手の意思を吹き飛ばすくらいの力があるケースが多いです。このままでは共依存関係になり、お互いが不幸な結末になってしまう可能性が高い。

相手の妻は里帰り出産

その時、ふと「相手の男性はどのような方だったのですか？」と質問しました。これは私の単純な疑問です。

「妻の学生時代からの友人で、相手も結婚しています。男性の妻が里帰り出産をしているようで、その間に妻と関係を持っていました。妻は“割り切った関係で愛しているのはあなただけ”と言っていますので、これは許すべきなのでしょうか」

私はそれを聞き、かなりの衝撃を受けました。つまり、男性は、妻が命がけで子供を産んでいるときに、父となる本人は別の女性を家に入れ、性交渉をしている。この客観的な事実を幸弘さんに伝えると「あれ？ 妻に巻き込まれて認めてしまいましたが、それって倫理的にかなりNGですよね」と言っていました。そして、「やっぱり僕は間違っていなかったか」と呟いたのです。

私が「その通りですよ。妻も浮気相手も、明らかに間違った行為をしており、人として大切にしなければならないことの、一線を越えていると私は思います」と伝えたところ、「あ、また妻に引きずられてしまった。やはり離婚します」と言っていました。

妻の両親が悔やんでいること

カウンセリングの後、心療内科に行ったら、適応障害の診断がされたそうです。幸弘さんは都内の実家に戻り、別居することを決意。そして、妻の両親に事情を話し、妻が自死などをしないように、しばらく妻と同居して欲しいと伝えます。妻の両親は「迷惑をかけてごめんなさい」と謝罪し、妻との一時的な同居を快諾。妻の心の病の治療をサポートすることを約束してくれたそうです。

妻の両親は、かつての結婚詐欺が妻の心に大きな闇を落としていることを知り、「あのとき娘を責めるのではなく、相手を訴えて相手が悪かったのだと明確にすべきだった。少なくとも、訴えなかったとしても、娘にあなたを悪くないと言わなければならなかった」と反省しているとのことでした。

性暴力でも少なくないのですが、被害者は「自分が悪かった」と責めてしまうことが少なくありません。「悪いのは加害者なのだ」ということを繰り返し伝えなければ、自責の念をぬぐえない人も多いのです。両親は騙された娘が悪いのだから訴えるなと言ってしまったことで、妻が自責の念を抱えたまま、人を信じられなくなっていたのだと理解したのです。

それから半年かけて離婚が成立。晴れやかな声で、報告がありました。「結婚式をしなかったのも、子供がいなかったのも今となっては本当に良かったです」と話していました。

これから幸弘さんは仕事に打ち込み、「しばらく結婚のことは考えず、自分の人生を生きます」と話してくれました。

妻は明らかに詐欺の被害者です。そして幸弘さんも詐欺の被害者ともいえるかもしれません。恋愛の気持ちを利用した詐欺がどれほど人の心を傷つけ、いろんな人の人生を狂わせるのかを改めて感じる調査となりました。

今回の調査料金は20万円。（経費別）です。

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