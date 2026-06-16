1億円を”3日”で溶かし、2億円の詐欺被害でも笑う…どんな逆境もまるっと乗り越えた社長の「戦略」

25歳のときに株式投資で1億円を溶かし、30歳のときに詐欺被害で2億円を失う……。ふつうの人なら心が折れてしまうような修羅場を、彼はいかにして乗り越えたのか。特定領域に縛られず、顧客の「困った」を商いの力で解決する開発型商社「株式会社まる優」代表取締役の財部優次郎氏が、泥水をすすりながら見つけた、実践的な「生き残りの技術」を語る。

※本稿は、林尚弘と令和の経営者研究会・著『令和の経営者』（サンライズパブリッシング）の一部を再編集したものです。

前編記事を読む→25歳で1億円を株で溶かし、30歳で詐欺被害2億円…それでも"笑う"社長の「生き残りの技術」

株式投資で1億稼いで3日で溶かす

ビジネスで成功し、資金と時間に余裕ができた20代半ば。僕は新たな挑戦を始めました。株式投資です。持ち前の分析癖を発揮し、日経新聞や四季報、ブログ、YouTubeから情報を貪欲に収集。サイバーセキュリティやモバイルゲームなど、時流に乗った銘柄を狙い撃ちしました。

結果、300万円の元手は、わずか数年で1億1000万円まで膨れ上がりました。25歳で資産1億。「俺は天才かもしれない」。本気でそう思っていました。

しかし、マーケットの神様は残酷です。ある日、僕は保有していた主力銘柄の決算発表日を見落としていました。ほんのわずかな油断でした。

発表された決算は、市場の期待を大きく裏切る最悪の内容。翌朝、株価はストップ安で張り付きました。売りたくても売れない。翌日も、その翌日もストップ安。信用取引でレバレッジをかけていたため、損失は元本を超えて雪だるま式に膨れ上がりました。

ようやく値がついた時、僕の資産はマイナス1億3000万円を叩き出していました。

リバウンドした瞬間に全てを損切りし、手元に残ったのは、わずか1000万円。1億円が、たった3日で消えたのです。

その時の感覚は、今でも忘れられません。ショックで寝込むのですが、どれだけ寝ても眠いのです。起きている現実が辛すぎて、脳が強制的にシャットダウンしようとする。一日中、夢の中にいるような感覚でした。でも、2日ほど寝込んで、僕はふと思いました。

「まあ、3日で1億使う経験なんて、普通はできないよな」

そうやって無理やり笑い飛ばした時、不思議と力が湧いてきました。この振れ幅こそが人生だ。底まで落ちたなら、あとは上がるしかない。残った1000万円を種銭に、僕は再びビジネスの世界で勝負に出ました。

コロナの特需と2億円の詐欺被害

まだコロナのコの字もない2017年。僕が次に目をつけたのは、感染症対策の商品でした。過去のSARSやエボラの事例を分析し、必ずパンデミックは来ると予測していた僕は、コロナ前から高機能マスクの開発やルート確保を進めていました。

当時は「そんな高いマスク、誰が買うんだ」と笑われましたが、「腐るもんじゃないし」と準備を続けていたのです。

そして2020年、コロナが世界を襲った時、僕の会社は準備万端でした。マスク、アルコール、ゴム手袋。日本中が物資不足でパニックになる中、僕の会社だけが安定した供給能力を持っていました。「コロナ対策屋さん」として注文が殺到し、売り上げは急上昇。

しかし、最大の危機は、その絶頂期に訪れました。

ワクチン接種などで需要が急増していた「医療用ゴム手袋」を仕入れるため、僕はベトナムの工場に約1億円を前払いしました。ところが、原料不足で生産ができなくなり、工場長が金を持ち逃げしてしまったのです。

追い打ちをかけるように、現地で工場の監視役をお願いしていた元大手商社の駐在員の方が、そのタイミングでくも膜下出血で倒れ、亡くなってしまいました。

金は消え、監視役もおらず、誰とも連絡がつかない。完全に「詰み」です。しかし、僕には顧客への納品義務があります。僕は泣く泣く、国内で高騰していた在庫をさらに1億円以上かけてかき集め、約束通り納品しました。手元に残ったのは、2億円の損失です。

30歳で、2億円の借金。普通なら首を吊るかもしれません。でも、その時も僕は笑っていました。父親が刑務所に行ったり、レストランのテーブルの上で暴れたりしていた子供時代のカオスを思い出せば、命まで取られないだけマシです。僕の「逆境力（AQ）」は、あの父親によって鍛えられていたのです。

僕はそこから、「ちゃんと返せるロジック」を銀行や取引先に説明し、頭を下げて回り、死に物狂いで働きました。あらゆる商材を扱い、あらゆる困りごとを解決し、わずか2年あまりで2億円の借金を完済しました。

「何でも屋」という最強の戦略

現在、僕の会社「まる優」は、総合商社を名乗っています。扱っているものは、医療機器、空調設備、ゆるキャラの着ぐるみ、Jリーグのグッズ、産業用ロボット、映画のパンフレット、看板制作……一見すると脈絡がありません。

「一体、何の会社なんですか？」とよく聞かれます。答えはシンプルです。「お客さんが困っていることを、まるっと全部解決する会社」です。

世の中の多くの会社は、「商社」か「広告代理店」のどちらかです。商社は「to B」向けがメインなので、個人向けのプロモーションは得意でないケースが多い。広告代理店は、売るプロだけど、モノ作りには責任を持たない。

この分断が、ビジネスのスピードを遅くしています。だから僕は、その両方をやります。

「こういうモノが欲しい」と言われたら工場を探してくるし、「売り上げが伸びない」と言われたらプロモーションも企画するし、「店舗のエアコンが壊れた」と言われたら修理の手配もする。現在は内製化でエアコン修理の事業部があるので、自社対応できる作業も増えてきました。

360度、全方位外交。これができるのは、僕が20代で布団販売、ラーメンの訪問販売、ゆるキャラグッズ制作、投資、マスクの開発・輸入と、節操なくあらゆるビジネスを経験してきたからです。点と点が繋がり、今はどんな球が飛んできても打ち返せる。

「財部さんに頼めば、なんとかなる」。そう思ってもらえるポジションを取ったことこそが、僕の勝因です。

最近は『令和の虎』主宰の林尚弘社長のコミュニティでも、良いつながりを持たせていただいています。うちの会社は全国対応しているので、例えばフランチャイズ展開をしていて、さまざまなエリアにお店がある場合でも、まとめてエアコン修理などの依頼を受けることができるんです。

ただ、僕が林社長と関わる理由は、単にビジネスチャンスが欲しいからではありません。すでに数々の修羅場をくぐり抜け、数百億という規模でビジネスをしている人の近くにいれば、その思考回路に触れることができます。普段と違う環境に身を置くことで、より高い視座を持てるようになると思っています。

「変化に逆らうな、波に乗れ」

最後に、これからビジネスを始める人、あるいは今、苦境に立たされている人に伝えたいことがあります。

「変化に逆らうな。波に乗れ」

僕へのインタビューの中で、「令和の経営者に必要な資質は何か？」と聞かれました。僕は即答しました。「柔軟性」と「AIとの対話力」だと。

時代は猛スピードで変わります。昨日までの正解が、今日は不正解になる。そんな時代に、「俺のやり方はこうだ」と固執するのは自殺行為です。

AIが出てきたなら、検索するだけでなく、AIにどう問いかけるかを学べばいい。パンデミックが起きたなら、それに適応したビジネスをすればいい。2億円騙されたなら、それをネタにして、もっと大きな商売を作ればいい。

抵抗するよりも、受け入れて、乗りこなす方がずっと楽で、楽しい生き方です。不登校も、ネトゲ廃人も、借金地獄も、すべては今の僕を作るための「必要なパーツ」でした。

だから、あなたに降りかかるトラブルも、きっと未来のあなたが笑って話すための「ネタ」に過ぎません。

どうせ買うなら、僕から買ってください。どうせ生きるなら、笑って生きてください。どんな無理難題でも、僕なら「まるっと」解決してみせますから。

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