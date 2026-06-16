自分は褒められたいのに…2児の母・青木裕子が、子どもを「褒めること」に迷って気づいたこと

フリーアナウンサー、VERYモデルとして活躍する青木裕子さん（Instagram: @yukoaoki_official）は、12歳と10歳の2人の男の子の母。青木さんの著書『「学びが好きな子に育つ！」 3歳からの子育て歳時記』には、青木さんがお子さんたちと一緒に実践してきた「体験学習」の具体例や、小学校受験のプロ・大原先生による月々のアドバイスなどがたっぷり掲載されています。

子育ての正解ってある？ 教育ママじゃダメ？ 子どもにとって“本当にいいこと”って？ などなど、この連載では、青木さんが子育てをする上で日々感じているアレコレを、「子どもの教育」をテーマにしつつ徒然なるままに語っていただいています。今回は、子どもを「褒めること」について、青木さんがあらためて考えたことをお伝えします。

大人になっても「褒められたい」！

恥を忍んで告白すると、私には43歳の今に至ってもなお、「褒められたい」という気持ちがあります。大人なのだから、他人の評価なんて気にしない、自分の価値基準で生きると言いきれたらカッコいいのですが、私は、まだまだ褒められたい。できればたくさん褒められたい。いろんな人から褒められたいのです。恥ずかしながら。

「恥ずかしながら」とは書きましたが、実際のところ私に限ったことでもないのかもしれないとも思っています。SNS上などにあふれる承認欲求を見るにつけ、どれだけ年齢を重ねても、自分の存在や努力を認めてもらいたいと思うのは、ごく自然なことなのかもしれないなあとも感じるのです。（そして、余談ですがリスクはとらずにそうした欲求を丁度良く満たしたいという需要によってSNSは発展してきたのだと感じます）

ただ、私自身に話を戻すと、「褒められたい」という思いがある一方で、褒められても素直に受け取れない自分がいることに、やや面倒くささを感じています。例えばお仕事の関係の方々から歯が浮くような（あー、この言い方がもう素直じゃない）、否、身に余るほどの褒められ方をすることがあります。でも、それらを、「わーい、褒められちゃった！」って素直に受け取れません。「本心だろうか（そんなはずはない）」「気を遣ってくださっているだけではないか（そうに違いない）」と考えてしまう自分がいるのです。「褒められたい」と思っているのにいざ褒められると正面から受け止められないというのはどうしたものだろうか……。

そう考えていて、ふと自分の子ども時代を思い出しました。あまり褒められた記憶がないのです。テストで良い点をとって、習い事で進級して、または、手芸でもお絵描きでも何かが上手くできて……褒められた記憶がありません。幼いころはそれなりに優秀な子どもだったという記憶がありますが、「優」の中にある数個の「良」について「どうしてなのか」と聞かれたことは覚えています。特に叱責されたわけではなく、単純に聞かれた記憶です。勉強しなさいと厳しく言われた覚えはありませんが、勉強ができて褒められた覚えもありません。だから、特に母について、私は、それほど私に興味がないのだろうと思っていました。もし子どものころから、努力したときに認められたり、成果を喜んでもらったりする経験を積み重ねていたら、もう少し素直に「褒め言葉」を受け取れる自分になっていたのでしょうか。はたまたそんなことは関係なく、単に私の人間性の問題なのでしょうか。

子どもはどんどん褒めていい？

そんなことを頭の片隅で考えていた折、ある教育者の方との対談で、目から鱗の考え方と出会いました。曰く、「どんどん褒めていい」というもの。普通のことのようですが、「褒め方」に関する教育論が多々ある中で、“どんどん褒めていい”というのは一周回って新鮮でした。以前もこの連載で書いたことがありますが、“結果ばかり褒めてはいけない”とか“過程を褒めるべきだ”など、自己肯定感や非認知能力といった流行りの能力向上のため、内発的動機づけを損なわない褒め方を慎重に選択したほうがよいと考えると、いざ褒めたいと思った場面でついつい考えすぎてしまって、機を逸してしまうことがありました。

でも確かに、迷うくらいなら、子どもの良いところを見つけたらちゃんと言葉にしてもいいのかもしれないと、はっとしたのです。褒める育児を推奨するつもりはありませんが（なんでもかんでも褒めればいいってもんでもないだろうとは思います）褒めの節約も必要ないなあと思うのです。だって、43歳になった今でも、私は褒められると嬉しいのですから。成長の途中にいる子どもたちはなおさらですよね。そして、自分の経験と照らし合わせると、もしかしたら、褒められることで、認められた記憶、嬉しかった記憶、見てもらえた記憶が積み重なり、将来的な性格や考え方の形成に影響するのかもしれないなんてことも思うのです。

ということで、息子たちに対してもう少しだけ気前よくなってみようと思います。大人になってから、「お母さんが褒めてくれて嬉しかったなあ」と振り返ってもらえますように。

（……が、後日談。この原稿を書いている最中に長男の初めての中間テストがあり……褒めるかどうかなんて考えている場合じゃない！ となっている現在です。まあ、それはまた別の話……です）

息子たちには”いいヤツ”になってほしい…青木裕子が「自分は性格が良くない」と思いながら考えたこと