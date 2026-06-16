《GTOは大評判、102回目のプロポーズは賛否両論》フジテレビで「90年代大ヒットドラマ」復刻が相次ぐも…作品ごとに明暗くっきりの「シンプルな理由」

フジテレビで相次ぐ「90年代ドラマ」のリメイク

90年代の“遺産”にすがりつくフジテレビ。今年は特にその傾向が顕著です。

1991年に大ヒットした恋愛ドラマ『東京ラブストーリー』（フジテレビ系、以下同）のリメイク版は、2020年にフジテレビの動画配信サービス「FOD」で配信され、その翌年には地上波放送もされていましたが、今年は90年代の大ヒットドラマの復活ラッシュ。

『東ラブ』と同じく1991年の恋愛ドラマでこちらも大ヒット作だった『101回目のプロポーズ』は、続編『102回目のプロポーズ』が3月から「FOD」で先行配信され、その後に4月期ドラマとして地上波放送。

1998年に放送されて社会現象を巻き起こした学園ドラマ『GTO』は今年7月期に連ドラとして復活。

1997年に連ドラが放送され、続編の映画シリーズが実写邦画記録を打ち立てた『踊る大捜査線』は、新作映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』が今年9月に公開予定です。

1980年代から2000年代に栄華を極めた

フジテレビと言えば、1980年代から2000年代に栄華を極めていたテレビ局。

1982年に初めて“視聴率年間三冠王”を獲得し、それから1993年まで12年間連続で視聴率三冠王を獲り続けていました。1994年以降も人気が衰えたというわけではなく、若者人気の高いテレビ局として存在感を発揮し続けており、2004年には“視聴率年間三冠王”の地位を奪還。それから2010年までの7年間、再び視聴率三冠王を獲り続けていたのです。

しかし2010年代中頃から凋落傾向が現れて徐々に求心力が低下。そして、元SMAP・中居正広氏がフジアナウンサーだった女性に行ったとされる性加害問題に端を発した昨年の大騒動がトドメとなり、企業イメージが失墜したのはご存知のとおり。

2010年代はドラマ人気にも陰りが出ており、フジの看板ドラマ枠である月曜21時の「月9」作品でも、低視聴率や不人気がネットニュースで騒がれたり、SNSで叩かれたりすることがたびたびあったのです。もちろん2010年代にもフジのヒットドラマはいくつもありますが、90年代のように伝説級の大ヒット作が次々と生まれるということはありませんでした。

新規ドラマがなかなか大ヒットせず、不発に終わることのほうが多いまま迎えた2020年代。フジテレビが90年代の“遺産”を掘り起こして復権を狙うようになったのは、ある意味、自然な流れだったのかもしれません。

けれどリメイク版『東京ラブストーリー』、続編『102回目のプロポーズ』は前評判から微妙で、配信・放送されても賛否両論が巻き起こっていました。

そして、これから放送・公開を控えた続編となる『GTO』と『踊る大捜査線 N.E.W.』は、前評判は上々で、SNSなどでも期待を寄せるファンの声で溢れている印象。もちろんまだ放送・公開されていないため具体的な評価はできませんが、『東ラブ』『102回目〜』との差が浮き彫りになっているのです。

なぜ前評判の段階から明暗が分かれてしまっているのでしょうか。

復刻作品の明暗が分かれたシンプルな理由

『東京ラブストーリー』と『102回目のプロポーズ』は前評判からいまいちで、『GTO』と『踊る大捜査線 N.E.W.』は期待値が高まっている――その理由は非常にシンプルなものだと考えられます。

それは90年代当時の主演俳優がそのまま主人公として続投しているか否か、これに尽きるでしょう。

1991年の『東ラブ』は鈴木保奈美さんが主人公、織田裕二さんが準主役を演じていましたが、2020年のリメイク版では同役を石橋静河さん、伊藤健太郎さんが演じていました。

1991年の『101回目〜』は武田鉄矢さんと浅野温子さんによるダブル主演でしたが、今年の続編では武田さんは当時と同じ役で出演しているものの、主人公は霜降り明星・せいやさんと唐田えりかさんに替わっています。

一方、『GTO』と『踊る〜』は、90年代に社会現象を巻き起こした2人がそのまま主演しているのです。

1998年の『GTO』で、元暴走族の高校教師という型破りな主人公を演じていた反町隆史さんが、今年7月期の新作連ドラでも同役で主演。

『GTO』は2012年と2014年にEXILE・AKIRAさん主演でも連ドラ化されましたが、長らく反町版『GTO』は封印されていました。けれど一昨年4月、反町さんが主演に返り咲く形でスペシャルドラマ『GTOリバイバル』が放送され大きな反響を呼び、今年7月期に満を持して連ドラとして反町版『GTO』が復活するという経緯でした。

1997年の『踊る大捜査線』で、元サラリーマンという異色の刑事を演じていた織田裕二さんが、今年9月公開予定の新作映画でも同役で主演。

『踊る〜』は壮大なシリーズになっており、連ドラ放送後にスペシャルドラマや劇場作品が何作も制作されましたが、2012年公開の劇場版第4弾『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』にて、シリーズは終了していました。しかし2024年にシリーズが再始動し、今年9月に織田さん主演の『踊る〜』がスクリーンに帰って来るのです。

『102回目のプロポーズ』に集まった賛否両論

当然と言えば当然ですが、90年代に大ヒットしたドラマのファンは、作品の設定やストーリーなどをおもしろいと感じていたのはもちろんでしょうが、主人公や準主役を演じる俳優にも魅力を感じて惹かれていたはず。

そのため90年代の『東京ラブストーリー』や『101回目のプロポーズ』に熱狂していた人々であっても、違う俳優が主人公にキャスティングされた近年のリメイク版や続編への期待値は半減してしまっており、当時のようにドハマリすることはなかったのかもしれません。

実際、『102回目のプロポーズ』は、前作ファンたちが配信・放送前から熱量高く盛り上がっていたという現象は見受けられませんでしたし、配信・放送開始後は賛否両論が巻き起こる出来栄え。

ちなみに視聴者のネットの声を見ていくと、続編『102回目〜』のキャスティングやストーリーに不満を述べる旧作ファンがいる一方、続編に一定の評価をして“これはこれでおもしろい”と主張する旧作ファンもおり、意見が分かれていました。

ただ、おもしろいと評する声や楽しんで観ているという人も多いものの、大絶賛している人はほとんどおらず……。筆者が調べたネットの声は数百件程度ではありますが、大ブームを生み出していた前作が放送されていたときのように、この続編に没頭するほどハマッていると思われる声は見つかりませんでした。

視聴率やTVer再生数でも話題にならず、TVerの「お気に入り登録」も37.9万（6月9日現在）と、ヒットの指標となる100万登録にはほど遠い惨状だったのです。

『GTOリバイバル』は好成績を記録

ちなみに単純比較はできないですが、反町版復活となった一昨年放送のスペシャルドラマ『GTOリバイバル』は、視聴率や見逃し配信で好成績を記録。

視聴率は、関東では世帯視聴率9.6％・個人視聴率6.0％、関西では世帯視聴率12.8％・個人視聴率7.8％と、視聴率が取れないこのご時世になかなかの数字。TVerなどの見逃し配信再生数では、放送から1週間での集計で370万回を超え、民放単発ドラマで歴代1位という記録を叩き出していたのです。

また『GTOリバイバル』は放送前からSNSなどで期待感が高まっていましたが、放送後に絶賛の声が溢れていたのも印象的でした。主演の反町さんはもちろん、当時生徒役だった小栗旬さんや窪塚洋介さん、さらには共演をきっかけに結婚した松嶋菜々子さんも出演し、オリジナルキャスト再集結というエモさに往年のファンは熱狂したのでしょう。

「当時の主演俳優」を主人公にできない理由

期待値は主演俳優が続投していると高くなり、主演俳優が交代していると低くなる。『GTOリバイバル』と『102回目のプロポーズ』を例に見ると、放送後の数字でも明暗がくっきり分かれています。

それならば、名作を復刻させる場合は当時の主演俳優を再び主人公にキャスティングすればいい――そう考えるのは早計です。

なぜならば、作品のジャンルの性質上、続投が可能な場合とほぼ不可能な場合があるからです。

『GTO』は教師が主人公の学園ドラマ、『踊る〜』は刑事が主人公の警察ドラマ。このような“お仕事もの”の作品であれば、主人公が何十年経っても現役で活躍していてもおかしくありませんし、その時代時代に合わせて主人公が立ち向かっていく新たな問題も作りやすいでしょう。

『GTO』も『踊る〜』も主人公が50代になっており、過去作を超えるようなエネルギッシュなシーンを撮るのは難しいかもしれませんが、歳を重ねたぶん渋さや円熟味が増しており、新たな主人公像を確立できる可能性を秘めています。

付け加えるなら、当時と同じ俳優が続投するということ自体に強い“ドラマ性”があり、主演俳優が歩んできた役者人生も物語に深みを与えるエッセンスになるといった、好意的に受け取られるプラスアルファの要素も多いはずです。

ですが、90年代の恋愛ドラマを復刻させようとしたとき、当時と同じ俳優2人をキャスティングして、何十年後かのストーリーを描くというのは現実的ではありません。

基本的に恋愛ドラマはお仕事ものとは違って、その2人の恋路が最終話できちんと完結しているため、続きの物語を紡ぐことが困難であり、作れたとしても蛇足になりかねないというリスクが出てきてしまう点。そして、そもそも加齢によって俳優たちが恋愛ドラマの中心人物を演じるのに無理が生じてしまう可能性がある点。そのような懸念点があるのです。

恋愛ドラマにつきまとうジレンマ

『東京ラブストーリー』の場合、25年後を舞台に50歳になった主人公2人を描いた原作漫画の続編がありますが、いまの鈴木保奈美さんと織田裕二さんにオファーしたとしても快諾してくれる可能性は低いでしょう。

恋愛ドラマというジャンルの性質上、当時の主人公が何十年後の続編でも主人公を務めるというのが難しく、おのずとリメイクや主人公を替えた続編になりがち。しかし、それでは往年のファンの食指は動きにくく、過去作との比較で絶賛されづらいというジレンマに陥ってしまうというわけです。

――つまり、いくら大ヒットしたレジェンドドラマでも、なんでもかんでも復活させればいいという話ではないということ。

学園ドラマや警察ドラマであれば主演俳優を続投させられるため、前評判から好意的に受け取られ、商業的に成功させられる可能性も充分あるでしょう。ですが主演俳優が続投しづらい恋愛ドラマは、復刻させても批判や失敗のリスクが付きまとうジャンルなのではないでしょうか。

フジテレビはその見極めが甘かったのかもしれません。

【もっと読む】新『GTO』で「反町隆史・松嶋菜々子」夫婦共演はあるか…1998年の『GTO』と2001年の入籍会見にあった“エモすぎる一致”

【もっと読む】新『GTO』で「反町隆史・松嶋菜々子」夫婦共演はあるか…1998年の『GTO』と2001年の入籍会見にあった”エモすぎる一致”