日本全国で「人工芝の寿命」がつきる…スポーツ界の「インフラ崩壊」の影響とアスリートを救う「新素材」

21世紀に入って急速に敷設が進んだ人工芝は、いままた大きな曲がり角を迎え始めている。7年〜10年と言われる人工芝の寿命がつき、2度目、3度目の張替え時期が来ているのだ。

これが学校や運動施設の大きな負担となっている。なぜならば、通常のサッカーグラウンドの人工芝を一面替えるとなると数千万円もの費用がかかってくるからだ。

いま、人工芝の張り替えをめぐって、全国でさまざまな問題が噴出している。

長らく人工芝の開発に取り組んできたISP環境開発株式会社の岡粼健伍代表取締役に訊いた。

むちゃくちゃなことが起きている

──前回の記事はさまざまな方面で反響を呼び、岡粼社長のもとにも「余計なことを言うな」といった声が届いたりしたそうですね。

いま私は67歳なんですが、人生の終盤を迎えて、せめて運動施設だけは健全にしたい、と思ってやっているわけです。でも、アスリートファーストでいいものを安く安全にとやっていると、いろいろなところから横槍が入る。本当のことを喋るから嫌なんでしょう。彼らからすれば、自分たちがこれまで守ってきた牙城を崩されるような気がするんでしょうね。

──この間はお話に出ませんでしたが、実はいま日本の人工芝は張替え時期を迎えているのですね。ここでもまた大きな問題が起きている。

寿命を迎えた古い人工芝を剥がし、撤去、処分しようとすると、サッカーのフルコート（約7500m2）でおよそ3000万あるいはそれ以上の費用がかかるんですよ。高校や運動施設にとっては大変な金額です。充填材にゴムと砂を使っているから、どうしても産廃費用がかさむんです。それで、そんな金額はとてもじゃないけど負担できないとなる。

で、どうしているかというと、人工芝を剥がさずに、人工芝の上に人工芝を張るということが盛んに行われているんです。ある大阪の運動施設など、3回目の張替え時期を迎えているから、3枚の撤去費用だけ見積もりしたら一億円を超えてしまった。

まず、人工芝の上に人工芝を敷くことがナンセンスなんです。何年もの間に踏み固められたゴムチップの硬い土台の上に新たに人工芝を敷けば、どういうことが起きると思いますか。雨水がうまく抜けなかったり、ゴムが流出したり、あるいは局所的な凹みができたり（不陸）するんです。そうなるとまともな練習なんかできないわけだし、当然ケガも増える。

しかし、大手メーカーの営業マンは、製法特許をちらつかせながら重ね敷きを勧めてくる。学校や運動施設側としては、つい目先の費用にとらわれ、コストを先送りしたいからどうしてもそれにのってしまうわけです。

でも、ある高校では、重ね敷きしたゴムチップ入りの人工芝がわずか3年で不陸となり、すでに練習で使えなくなってしまったんですよ。そうなると、劣化した人工芝を2枚まとめて、あるいは3枚まとめて億単位で処分しなきゃいけないという、もうむちゃくちゃなことが起きているわけです。

解決策はあるのか

──解決策はあるのですか。

十数年前から、充填材にヤシ殻などの天然素材を使った開発競争が始まって、それはいまも形を変えながら続いています。でも天然素材は比重が軽いので流出したり、下地に珪砂を使うので年々硬くなってしまう欠点もあったりして、日本ではまたゴムに戻ってしまった。

ただ、世界は、ゴム禁止に動いてます。2023年にはEUで人工芝のゴムチップ販売・使用が禁止（2031年まで移行期間）となりました。マイクロプラスチックの最大の発生源とみなされたんですね。だからいまは一切充填材を入れないノンインフィルタイプの人工芝をみんなが一斉に研究しています。

実は、私のところでは、つい最近、新たな天然素材の充填素材が完成し、ほぼ実験を終えて、いま特許を申請しているところです。まだ詳しくは言えないんですが、この天然の充填材でやれば、産廃費用が3分の1以下になるので、張り替えの撤去費用がかなり抑えられます。

それと、この春、品質では世界ナンバー1とも言われるオランダのエデルグラス社からお声がけいただき契約したので、うちの新開発の天然充填材と合わせて、最高の人工芝が誕生することになると確信しているところです。

【後編を読む】異常気象でゴルフ場の芝が枯れた…コスト高で脆弱な「天然芝」が引き起こす「危機的状況」を救う「人工芝の強み」

【つづきを読む】異常気象でゴルフ場の芝が枯れた…コスト高で脆弱な「天然芝」が引き起こす「危機的状況」を救う「人工芝の強み」