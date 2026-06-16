「昨季までのテルには"振る怖さ"はあったが、"振らない怖さ"がなかった。今季はボールを見切れるようになり"振らない怖さ"がありますね」──三冠王を射程に捉える虎の主砲・佐藤輝明（27）をそう絶賛するのは、2020年ドラフトで1位くじを引き当てた元阪神監督の矢野燿大氏だ。

【コマ送り写真】サトテルのバッティングフォームを元阪神監督の矢野燿大氏が解説

選球眼は目ではなくフォームから生まれる

2025年、本塁打王と打点王に輝いたサトテルの打率は2割7分7厘（リーグ7位）。今季は1割近く改善し、3割台後半でトップに君臨する。

「2025年までは相手バッテリーもボール球を3球放れば、空振りして1ボール2ストライクに追い込むことができた。それが2026年、インコース高めの釣り球や低めのフォークなどの誘い球を振らなくなり、ストライクゾーンで勝負するしかなくなった。今のテルはストライクゾーンなら対応できる。自分のカウントに引き込むことで打率が伴ってきた」

矢野氏は、選球眼が向上したと続ける。

「選球眼は目ではなく、フォームから生まれる。上体から動き始めるとバットを止めようとしても遠心力や重力で振ってしまうが、下半身から回転してスイングすれば途中でバットを止められる。今季は、下半身でリードしながら上体が後から来るように改善されている」

阪神のクローザーとして活躍し、投手コーチも務めた中西清起氏も、打てるゾーンの見極めを好調の理由に挙げる。

「左足を軸に回転することで、力を溜めつつも自分のポイントに呼び込んで打てるようになった。しかもボール球を振らなくなり、バッター有利のカウントから狙い球を絞れるようになった」

ランディ・バース以来の「令和の三冠王」なるか

阪神での三冠王は、1985〜1986年のランディ・バース以来となる。バースのチームメイトとして1985年の日本一を経験した中西氏は、サトテルにバースの面影を見ると語る。

「同じ左打者のランディは、センターからレフト方向に本塁打や長打が打てた。サトテルも広角に打てる共通点があり、三冠王の資質を感じる」

矢野氏がこう続ける。

「コンパクトに遠くへ飛ばすことができるようになり、状況に応じたバッティングで一番難しいであろう打率の数字を残している。チームメイトには森下翔太というお互いに認め合うライバルがいて、切磋琢磨しながら成績を残している。チームに貢献していく中で三冠王になってほしい」

メジャー球団も熱視線を送る。ポスティングによるメジャー挑戦の希望を公言するサトテル視察のために、甲子園には常に5球団以上のメジャー関係者が集結している。

「テルの立場なら一刻も早く行きたいだろうが、球団としてはもっと貢献してほしい気持ちはあるはず。両方の気持ちが分かるので複雑だが、村上（宗隆）君や岡本（和真）君が素晴らしい結果を残していることを考えれば、テルも十分に活躍できるはず。守備面でもサードと外野の2ポジションができる。特に外野守備は無駄がなくうまい。個人的にはメジャーでの活躍を見てみたい」（矢野氏）

三冠王を手土産にメジャーデビューとなるか。

取材・文／鵜飼克郎

※週刊ポスト2026年6月26日・7月3日号