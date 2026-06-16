あの「うふふふふ……」という、テレビの向こう側からお茶の間を明るく照らすような笑い声を聞くことはもう叶わない。

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日本中から愛された女優でタレントの中村玉緒さんが、6月9日に肺炎のため86歳で亡くなった。所属事務所からその訃報が発表されたのは、6月12日のことだった。

玉緒さんは人間国宝である二代目中村鴈治郎を父に持つ「梨園の娘」。1953年に銀幕デビューを果たし、昭和を代表する大スター・勝新太郎の妻となった。雲の上の存在として近寄りがたい大女優であるはずの彼女は、なぜ平成のテレビバラエティにおいて、あれほどまでに視聴者から愛される「玉緒さん」になったのか。

今回、その転換期のすべてを知る人物に話を聞くことができた。1992年頃から玉緒さんのマネジャーを務め、彼女を"バラエティの女王"へと押し上げた立役者である、元長良プロダクションマネジャーの吉田正和さんだ。吉田さんの証言からは、これまで世間が抱いていた「明石家さんまに見出された天然キャラクター」というイメージのさらに奥にある、知られざるドラマが浮かび上がってきた──。【前後編の前編】

「私が玉緒さんのマネジャーになったのは、1992年頃だったと思います。それまでは安岡力也さんのマネジャーをしており、玉緒さんが勝プロダクションからうちに移籍した当初は、他のマネジャーが彼女の担当でした」（吉田さん、以外同）

吉田さんは当時をそう振り返る。1990年代初頭の玉緒さんといえば、夫である勝新太郎さんの事業失敗などによる、14億円ともいわれる莫大な借金報道の渦中にあった。

「その頃は、勝さんの借金で相当困っていた時期だったと思います。玉緒さんは『勝新太郎の妻』であり、更には『梨園の娘』という確固たるイメージがありました。だからこそ、部長級のベテランマネジャーが担当する万全の態勢で対応することになりました」

そんな玉緒さんに転機が訪れたのは1992年のこと。昼ドラ『いのちの現場から』（TBS系）で主演を務めることになり、その番宣のために、様々なテレビ番組に出演することになった。その中には、のちに黄金タッグを組むことになる明石家さんまの番組もあったという。

「前マネジャーのもとで、いろんな番組で番宣をすることになったらしいのですが、それがさんまさんとの出会いであり、初共演だったと聞いています。ただ、その時は本当に『番宣のゲスト』として出ただけだったので、番組サイドやさんまさんからは『これと言って、面白かったわけではない』というイメージだったとか。それはそうですよね、あくまで女優・中村玉緒として毅然と出演したわけですから。今の世間からすれば意外に思うかもしれませんが、当時はそれが当たり前でした」

その後、ひょんなことから吉田さんが玉緒さんの担当を引き継ぐことになる。前任から引き継いだ番組の中にあったのが、1990年に放送を開始していたトーク番組『新伍&紳助のあぶない話』（関西テレビ）だった。

「私は、山城新伍さんと島田紳助さんとは以前に番組で個人的にお付き合いがあったんです。紳助さんは芸人、新伍さんは俳優ですから、番組の冒頭で、紳助さんがトークにおけるイロハを教えるつもりで、新伍さんに『相手の心臓を撃ち抜いたらあきませんよ（急所を突きすぎてはいけない）』という話をしていたんです。たまたま2週間ぐらい前の放送だったと思います 」

「これからは俳優も、ドラマや映画だけでなくバラエティに力を入れる時代が来る」

吉田さんは、大女優・中村玉緒をバラエティの舞台に上げるにあたり、大バクチに打って出たという。

「玉緒さんが初めてこの番組に出る時、収録の前に紳助さんと新伍さんに、『中村玉緒の心臓を撃ち抜いてください！』って言ったんですよ。紳助さんは、呆気にとられていました。後で番組プロデューサーに聞いたら、『紳助さんは、勝新太郎さんの奥さんやから、てっきり"これはダメ、あれはダメ"ってNGをたくさん出してくるかと思ったら、逆に"心臓を撃ち抜いてください"って言うもんやから、驚きましたわ』と言っていたそうです」

女優としてのプライドや、触れられたくないであろう借金問題。通常ならNGにする部分をあえて丸裸にしてほしいとマネジャーが頼み込んだのだ。そして、玉緒さん自身もその覚悟に応えた。

「番組では勝新さんの借金の話やら、勝新さん自身のとんでもないエピソードなど、紳助さんが全部聞きまくって、それに玉緒さんが全部正直に答えたんです。そうしたら、番組がウケにウケまくって、大爆笑の嵐でした」

この日の爆笑が、玉緒さんの運命を大きく変えることになる。番組収録後、玉緒さんのポテンシャルに誰よりも早く気付いた島田紳助さんが、"あの男"に連絡を入れた。

「『おい、さんま。中村玉緒は面白いで』って、紳助さんがさんまさんに伝えてくれたらしいんです。また偶然ですが『さんまのまんま』（関西テレビ）の収録が2週間後だったんです。

当時、玉緒さんは、バラエティに出るような面白い人という認識はなく、若者への知名度も低かったので、バラエティへの出演は全然ありませんでした。でも紳助さんの『中村玉緒は面白い』という鶴の一声で、2週間後のスタジオはさらにすごいことになりました」

そして迎えた『さんまのまんま』の収録。さんまは開口一番、玉緒さんに向かってこう放ったという。

「心臓、撃ち抜いてええんですね？」

吉田さんは懐かしそうに振り返った。

「さんまさんのトークの掛け合いや、あの笑い声で番組は大爆笑となり、この日を契機にバラエティへのオファーが殺到したんですよ。『あぶない話』から『さんまのまんま』。あの日、あの流れがなかったら、玉緒さんの面白さを島田紳助さんが明石家さんまさんに話してくれなかったら、 世間がイメージする中村玉緒は誕生していなかったんじゃないですかね」

背負った14億円の借金を返すため、そして己の殻を破るため、玉緒さんはこうして「心臓を撃ち抜かれる」覚悟を決めた。後編では、バラエティ女王として君臨した時代の知られざる爆笑エピソードと、晩年まで決して失うことのなかった女優としての真摯な素顔に迫る。

（後編に続く）