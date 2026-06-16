三田寛子、エプロン姿の義娘・能條愛未とウエディングケーキ前に記念ショット披露「最高のウエディングケーキ」「ステキなお写真」
歌舞伎俳優の八代目・中村芝翫（60）の妻でタレントの三田寛子（60）が14日、自身のインスタグラムを更新。5月30日に行われた長男・中村橋之助（30）と元乃木坂46で俳優の能條愛未（31）の挙式＆披露宴で、能條がウエディングケーキの“最後の仕上げ”を手伝ったことを明かし、華やかなウエディングケーキを前にした記念ショットを披露した。
【写真】「ステキなお写真」エプロン姿の能條愛未、今田美奈子氏らとの記念ショットを披露した三田寛子
三田は「今田美奈子先生とご一緒にウエディングケーキの最後の仕上げを手伝った花嫁の愛未ちゃんとみんなで記念写真を撮りました！ドレスもケーキも私と同じがいいと彼女からの希望で実現できご縁が紡がれて私も感慨深いでした」などとつづり、エプロン姿の能條と、洋菓子研究家・今田美奈子氏らとの写真を披露した。
コメント欄では「全てに幸せが溢れて久々に嬉しくなる」「華やかで素敵なケーキですね♪末永くお幸せに」「近年なかなか見ない立派なケーキですね！一般人にはなかなかできない。でも、それをやって頂くのが表に出る方ですよね！素晴らしい」「ステキなお写真ですね」「最高のウエディングケーキですね」「寛子さん綺麗」などの声が寄せられている。
【写真】「ステキなお写真」エプロン姿の能條愛未、今田美奈子氏らとの記念ショットを披露した三田寛子
三田は「今田美奈子先生とご一緒にウエディングケーキの最後の仕上げを手伝った花嫁の愛未ちゃんとみんなで記念写真を撮りました！ドレスもケーキも私と同じがいいと彼女からの希望で実現できご縁が紡がれて私も感慨深いでした」などとつづり、エプロン姿の能條と、洋菓子研究家・今田美奈子氏らとの写真を披露した。
コメント欄では「全てに幸せが溢れて久々に嬉しくなる」「華やかで素敵なケーキですね♪末永くお幸せに」「近年なかなか見ない立派なケーキですね！一般人にはなかなかできない。でも、それをやって頂くのが表に出る方ですよね！素晴らしい」「ステキなお写真ですね」「最高のウエディングケーキですね」「寛子さん綺麗」などの声が寄せられている。