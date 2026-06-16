「金融資産1億円以上、5億円未満」が富裕層の定義です。最近では、NISAを活用した長期積立投資や株高の恩恵で、普通の会社員が「いつの間にか富裕層」へ仲間入りするケースも少なくありません。そのなかにはFIREを夢見る人もいるようですが、安易にFIREを選択してしまうと想定外の事態に陥ることもあります。憧れのFIRE生活を手にした43歳男性の事例をもとに、CFPの山粼裕佳子氏が解説します。

長期投資と仮想通貨で〈資産1.2億円〉…40歳会社員が「いつの間にか富裕層」に

現在、食品メーカーのシステム管理部で働くワタルさん（仮名・43歳）。一見するとごく普通の会社員ですが、実は3年前の40歳のとき、資産1.2億円を手に念願の「FIRE」を達成し、一度は会社を辞めた過去を持っています。

ワタルさんは一体、どのようにして巨額の資産を築き、なぜ再び働き始めたのでしょうか。

ワタルさんの実家は東北地方にあり、都内の大学に進学したのを機に一人暮らしを始めました。そのまま都内で就職し、以来、賃貸マンションで一人暮らしを続けています。

ワタルさんは家事全般が得意で、とくに料理にはこだわりを持っています。そのため、付き合い以外で外食することはほとんどありません。毎日の自炊もまったく苦ではないそうです。

趣味は読書とジョギング。他にお金のかかる趣味はありません。出勤時の服装も自由だったため、被服費は必要最低限しかかかりません。そのため、毎月収入の4割くらいは貯蓄に回っていたそうです。

そんなワタルさんは25歳のころ、普通預金で眠らせておくよりも有効に活用したいと考え、投資を始めることにしました。なにか明確な目的があったわけではありません。強いていうなら「将来のため」という漠然とした動機でした。

最初は預金の一部で、投資信託や個別株を買いました。NISA制度が始まってからは、毎月一定額を積立投資に回し、ボーナス時には、追加資金で個別株やREITなどにも投資をしてきました。これまでに何度か資産の評価額が下がる局面もありましたが、結果的には持ち直して資産額は順調に増えていきました。

数年前のこと。職場の懇親会の席で隣り合った同僚から「仮想通貨で儲けた」という話を耳にしました。その話が頭のどこかに残っていたワタルさん。その後、コロナ禍に突入し、時間に余裕ができたころ、思い立ってある仮想通貨を300万円購入したのです。

その数年後、仮想通貨を高値のタイミングで売却し、9,000万円ほどの大きな利益を得ました。仮想通貨の売却益は雑所得となり、所得税と住民税合わせて最大55%が課税されます。

ワタルさんのケースでは、5,000万円近い税金を払うことになったため、手元に残ったのは4,000万円ほどでしたが、株や投資信託など8,000万円の資産と合わせると、保有資産は1.2億円に達していました。

明日から一生無職だ！…念願の「FIRE生活」をスタート

思いがけず資産が増えていることに気がついたワタルさんは、「もう頑張って働かなくても、生きていけるのでは？」と、ある考えが頭をよぎりました。それが、いわゆる「FIRE生活」です。

FIRE（Financial Independence, Retire Early）は、日本語で「経済的自立と早期リタイア」と訳されます。アメリカで広がった考え方ですが、日本でも数年前から投資家の関心を集めており、働き方を見直したい人に注目されています。

簡単にいえば、「生活費を労働収入に頼らず、資産の運用益で賄える状態にして、勤労から早期に卒業する」というもの。たとえば、ワタルさんの年間の生活費は400万円。年4％程度の運用利回りを前提にすると、理論上は約1億円（400万円÷4％）の資産があれば、運用益だけで生活できるという考え方です。

仕事に悩んでいる時期とも重なり、日に日にFIRE生活への憧れが強くなるワタルさん。数ヵ月悩んだ末、とうとう「明日から一生無職だ！」と宣言してFIRE生活をスタートさせたのです。

無職だと住宅ローンも組めない…資産が1.2億円あっても「幸せとは程遠い生活」

FIRE生活をスタートして2年くらいは、時間に束縛されない自由な日々に満足していたワタルさんでしたが、徐々に時間を持て余すようになります。

会社を辞めた当初は、ワタルさんのFIRE生活について興味本位で話を聞きにやってきた友人たちも、いまではほとんど会うことがなくなりました。彼らは会社で要職に就いており多忙で、家族もいれば、ワタルさんに割く時間はそうそうありません。

また、最近、ショックなこともありました。賃貸マンションの更新時期が近づいていたため、思い切ってマンションを購入しようと思い、金融機関に住宅ローンの申請を行うと「無職」を理由に断られてしまったのです。

「資産はあるのに、無職だとローンも組めないのか……」と、自分の社会的評価の低さに愕然としました。加えて、父親からも、「働かずに遊んで暮らすとはなにごとだ」と叱責され続けています。

そんな状況下で、ワタルさん自身も社会からの疎外感と孤独感を抱え、まるで“死んだ魚のような目”をして過ごすほど、気持ちが沈むことが多くなりました。

お金の面では悠々自適なはずなのに「幸せではない」ことに気がつき、FIREから3年後、再就職に動き出したのです。

ところが、IT業界は日進月歩の世界。3年間のブランクは大きく、思うように就職先が決まりませんでした。そのため、IT業界はあきらめ、食品メーカーのシステム管理部へ就職することに。

希望の職種ではありませんが、いまは、社会の一員であることを実感する毎日に喜びを感じています。

「4％ルール」は机上の空論？…FIREに潜む5つのリスク

FIREに憧れを抱く人がいる一方で、実現後に「こんなはずではなかった。思っていた生活と違っていた」などと感じる人も少なくありません。資産が目減りしていく不安から、精神的な豊かさを感じられなくなることも要因のひとつのようです。

FIREで一般的に用いられる「4％ルール」をご存じでしょうか。たとえば、利回り4％を前提とすると、年間生活費300万円の人であれば7,500万円、生活費が400万円なら1億円、500万円なら1.25億円の資産があれば、資産を減らすことなく生活できるという考え方です。

ただし、この考え方は理論上のものであり、当然4％の保証はありません。実際にはさまざまなリスクが存在します。

1．資産が減る不安

FIREは、その後一生資産が減る不安と付き合い続けなければいけません。投資資産には必ず価格変動があります。株価暴落で資産が大幅に目減りしたとき、想定していた運用益を得られなくなるため、資産を取り崩すペースが早まります。

2．インフレ問題

いまは、300万円〜400万円で年間生活費を賄えていても、この先、物価が上昇すれば生活費は不足することが考えられます。物価上昇率に見合った利回りが期待できなければ資産の目減りスピードは加速します。

3．社会保険や税制上のデメリット

会社を辞めることで生じる、社会保険や税制上のデメリットもあります。会社員時代は厚生年金や健康保険は会社側が半分を負担してくれていましたが、退職すれば、国民年金や国民健康保険は全額自己負担です。将来の年金額にも影響します。

4．医療費や介護にかかる費用

将来の医療や介護にかかる費用も、けっして無視できません。年齢を重ねれば病気や介護のリスクは高まります。いまは十分な資産があるように思えても、長生きによる「お金が足りなくなるリスク」は常につきまといます。

5．精神衛生上のリスク

仕事を一生懸命してきた人ほど、退職して急に時間ができると「毎日、なにをすればいいかわからない」という悩みを抱えやすくなります。お金の問題だけでなく、仕事を辞めたあとの生活イメージがあるのか、仕事以外の生きがいを持っているのかという点は重要です。

「サイドFIRE」という現実的な選択肢

FIREは「働かずして楽をする」ということではなく、本質は「お金に縛られずに自分らしい生き方を選べる状態をつくること」です。

得てして「隣の芝生は青く見える」もの。忙しく働いているときは、「働かずして好きなことをして生きていける」状態に憧れる一方で、実際にそういう状態になれば、物足りなさを感じる場面もあるでしょう。

最近では、完全にリタイアするのではなく、資産運用で生活費の一部を賄いながら、必要最低限の収入を得て生活するスタイルの「サイドFIRE」を選択する人も増えているようです。社会とのつながりも維持され、精神的な安心感も得られるため、現実的な選択肢として支持されやすいようです。

いずれにしても、100歳まで資金が枯渇することなく生活ができるのかなど、さまざまな角度からシミュレーションすることが大切です。

FP事務所MIRAI

山粼 裕佳子

CFP®／1級ファイナンシャル・プランニング技能士