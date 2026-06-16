「息子には勉強中は部屋にスマホを持ち込まずリビングに置きなさいと言っているのですが、さっき見たら紙製のものに置き換わってました」



【写真2枚】息子さんが紙で作った偽スマホ、背面にはシールも

おこももさん（@xBHcXG4gHS33780）の中学生息子さんにまつわるX（旧Twitter）の投稿が話題です。



人をびっくりさせたり笑わせたりするのが好きだという息子さん。テストでも答えが分からない時など、わざと変な解答を書いたりするといいます。



今回は、“スマホ”を使ったいたずらを思いついたようで――。



おこももさんは、勉強中は部屋にスマホを持ち込まず、リビングに置いておくよう、伝えていました。しかし、ある日ふと見ると、スマホがなんと紙製の偽物に！



本物のスマホは、息子さんが部屋に持ち込んでいた模様。そのかわり、厚紙と折り紙をのりで貼り付けて、スマホそっくりな形のものを作り、それをリビングに置いていったのです。



本物スマホの裏面に、『ポケットモンスター』のシールを貼っていたためか、偽スマホにも家にあったピカチュウのシールを貼っておいたという用意周到さ…。



「遠目には本物に見えた」というおこももさん。さすがに驚いてしまいました。そこで、偽スマホを写真に撮り、Xに投稿したところ、たくさんの反響が。



「天才あらわる」

「天才すぎます。もう勉強しなくていいかもしれない」

「画面側の質感がすごい」

「やはり悪巧みは子どもの独創性を成長させる…」

「"考える力"と"実行力"が養われてる証拠だ」

「その発想力大事w」



息子さんを称賛するコメントが相次いでいます。



なお、「スマホはリスニング以外には使っていなかった」そうで、持ち出したのは遊びのためではなく、真面目な理由があったようです。



偽スマホは、単に母を驚かせようとして作ったものだったのですね。



おこももさんに詳しく聞きました。



――偽スマホが置いてあると、どうやって気づかれたのですか？



おこももさん：（スマホが置き換わっていることに）しばらく気づかなかったのですが、息子が「スマホなんてこうしてやる！」と床にたたきつけたので、びっくりして見たら偽物でした。



――スマホが偽物だと分かった時のおこももさんの感想は？



おこももさん：気づいた時は驚きましたが、その後クオリティの高さに爆笑しました。



――息子さんの反応は？



おこももさん：めちゃめちゃうれしそうで、やーいひっかかった！という感じでした。



◇ ◇



おこももさんの息子さんに関しては、以前にも「小5息子が塾のテストで『漢字が思い出せない！』苦しまぎれに書いたのは…？ センスある珍解答に爆笑」という記事で紹介させていただきました。



当時、中学受験生だった息子さんですが、第一志望校に無事合格できたとのこと。



進学先の学校でも、おもしろい友達がたくさんできて、毎日楽しく過ごしており、家でも学校であった出来事をたくさん話してくれるそうです。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・竹中 友一（RinToris））