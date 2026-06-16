「映像整理してたら出てきた」



【動画】カラスにスタバのドリンク盗られた、衝撃的瞬間

こんな投稿をされたのは、パチンコ系YouTuberとして活動する人生いちかパチかさん（@jinsei1or8）。過去に偶然撮影した衝撃映像を改めてX（旧Twitter）に公開。26万のいいねが付く反響となりました。



ある日のこと。地域の公園にやって来た人生いちかパチかさん。手に持っていたドリンクをベンチに置き、童心にかえって、ゾウの形をしたスプリング遊具にまたがって遊ぼうとします。



すると、画面左方から、何やら黒い物体（画像の赤丸の部分）が飛来してきました。それは一羽のカラス。



ベンチに降り立つと、ドリンクをクチバシでひょいと持ち上げ（画像赤丸の部分）、そのまま飛び去ってしまいました。



人生いちかパチかさんはこれに瞬時に反応。反対側を向いていたにもかかわらず、カラスの存在に気づけたのは「三脚立ててインカメラで自分見ながら撮影してるの。目の前の子供達が『あっ！？』ってしたのもあってこのザマよ」（人生いちかパチかさんの投稿より引用）



とにかく追いかけましたが、カラスはいち早く逃げ切り、呆然と立ち尽くした人生いちかパチかさん。



そんなカラスの置き引きの瞬間が収められた動画。以前に撮影されていた映像でしたが、久しぶりにPC内の映像を整理していたところ発見しました。改めて投稿したところ大反響となり、リプ欄にもたくさんのコメントが寄せられています。



「狙ってたに違いない」

「諦めないで追いかけてくのおもろい笑」

「最後の哀愁漂う背中がww」

「これ、神動画ですよね」



また、「AIじゃない？」、「AIに間違われてもおかしくない」といった指摘も。



確かに、近年は生成AIが普及し、フェイク動画も多数発信される時代になりました。このようなシチュエーションの動画も、簡単に作成できてしまうものかもしれません。



しかし、もちろんこの動画に収められている内容は、リアルに人生いちかパチかさんが体験した出来事とのことです。



カラスにスタバのフラペチーノを盗られた

人生いちかパチかさんに聞きました。



――この動画を撮影されたのはいつのことですか？



人生いちかパチかさん：2022年の6月です。



――動画を撮っていた理由は？



人生いちかパチかさん：YouTubeでVlog（Video Blog）風のパチンコチャンネルを運営しており、動画のオープニングに使用する何気ない日常の１コマを撮影していました。



――この時持っていたドリンクは？



人生いちかパチかさん：スターバックスの期間限定のメロンフラペチーノです。鳥がパンやおにぎり奪っていく話は聞いた事があるけれど、まさかフラペチーノを奪っていくなんて…。流行り物に敏感なカラスだったんでしょうかね…。



――この公園に、カラスはよくいるのでしょうか？



人生いちかパチかさん：カラスではありませんが、トンビに注意という看板が公園内に設置されているそうです。しかし、このカラスも、人間との距離感を完全に計算しつくしてササっと奪っていったので、余程の手練れなのは間違いないです！



――その他、カラスについて衝撃的な場面を見たことは？



人生いちかパチかさん：同じ公園で、カラスが巣立ったばかりのスズメの雛をくわえて飛んでいったのを見たことがあります。鳥が鳥をくわえる姿を見てびっくりしました。都心部のゴミを漁るカラスと違って、田舎のカラスは狩りに積極的なのかも…？



◇ ◇



「人口3万以下の小さな田舎町の日常と趣味のパチンコを組み合わせたチャンネルを運営しています。10万人登録目指してのんびり続けているので暇な時にでも見てもらえたら嬉しいです〜♪」（人生いちかパチかさん）



今回のカラスの置き引きの瞬間が撮影された動画も、同チャンネル内で公開中。



動画では、メインのパチンコ打ちはもちろんのこと、先だっての公園での恨みから調理している肉を「カラスの肉」と言い張ったり、その肉料理を「カラスの肉って最高！」などと言いながら食する場面もあるなど、人生いちかパチかさんの趣味と和やかな日常の風景が楽しめる内容となっています。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・竹中 友一（RinToris））