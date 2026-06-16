「円は1970年より弱くなった」専門家が断言…サナエノミクスで国民生活はさらに苦しくなる

「円の価値は、すでに1970年よりも低くなっている」そう警鐘を鳴らすのは、弁護士の明石順平氏だ。実質実効為替レートで見れば、現在の円は1ドル＝360円だった固定相場時代をも下回る水準にあり、ユーロやスイスフランに対しても史上最安値を更新。高市早苗首相が掲げる「サナエノミクス」によって、その流れはさらに加速しかねないという。なぜ円はここまで弱くなったのか。そして、円安と物価高に苦しむ国民生活は今後どうなるのか。

【画像】高市早苗氏が総裁選に勝利してからおきたドル円相場の異変

『サナエノミクスによろしく』より一部を抜粋編集してお届けする。

もはや通貨危機と言っても過言ではない

拙著『アベノミクスによろしく』（インターナショナル新書）が刊行されたのは、2017年10月6日。そこから8年以上が経過した。現在、アベノミクスを継承・発展させた「サナエノミクス」を実行しようとしている高市早苗氏が総理大臣である。

8年前に私が書いたことの「答え合わせ」の時がきたと思う。『アベノミクスによろしく』第7章で、私は未来をこう予想した。



1 日銀が金融緩和をやめる、つまり国債の買い入れをやめると、国債が暴落する可能性がある。

2 国債が暴落すると、円と株も暴落する可能性がある。

3 国債が暴落すると長期金利が上昇し、国の借金返済が余計に困難になる。

4 上記1～3の事態を避けるため、このまま金融緩和を続けたとしても、どこかで円の信用が失われ、円が暴落する可能性がある。



今は4の途中といったところである。日銀は国債買入額を減額したが、完全にやめたわけではなく、他国と比較すれば異常に低い金利を維持しており、緩和的状況は継続中である。



そして、通貨の真の実力を示す「実質実効為替レート指数」を見ると、すでに円の価値は1970年を下回っている。1ドル＝360円の固定為替レートの時代よりも低いということである。



その上、ユーロやスイスフランに対して史上最安値を記録するなど、円はあらゆる通貨に対してその価値を下げている。



もはや通貨危機と言っても過言ではない。この危機をもたらしたのは、直接的にはアベノミクスの副作用である。アベノミクスとは「大胆な金融政策」「機動的な財政政策」「民間投資を喚起する成長戦略」の「3本の矢」を柱とする政策である。サナエノミクスはその延長線上にあり、この状況を間違いなく悪化させる。



なぜ、多くの専門家がサナエノミクスに警鐘を鳴らすのか。端的に言えば、アベノミクスによって下げられた円の価値を、さらに下げてしまうのがサナエノミクスである。物価は上昇し、国民生活はより苦しくなる。

総裁選勝利後から円安が急進

高市早苗氏が総裁選に勝利してから3カ月も経過しない間に、市場は劇的な反応を示した。まずはドル円レートから見てみよう（図1-1）。

高市氏が総裁選に勝利したのは2025年10月4日である。多くの専門家は、高市氏が総裁選に勝利すれば円安が進むであろうと予想していた。高市氏が積極財政を強調していたからである。そして、その予想どおり円安は急進した。



高市氏が総裁選に勝利する前日の10月3日時点は1ドル＝147円台だったが、11月20日には157円台を記録した。2カ月も経ていない間に円がドルに対して約10円も安くなったのである。



ドル円レートは前年に160円台を超えたことがあったものの、そこからドルの価値は下がっている。ドルの強さを示す米ドル指数を見てみよう（図1-2）。

このように、ドル指数は2024年には100を上回る水準であったが、2025年は100を切るようなレベルになっている。世界的に見れば、2025年は「ドル安」の状況なのである。



したがって、2024年の1ドル＝160円の時よりも、実質的に見れば2025年11月時点の1ドル＝157円のほうが円の価値は下がっている。



為替市場において、ドルに次いで取引の多いユーロとの為替相場を見てみよう（図1-3）。

このように、総裁選勝利を機にユーロ円相場は急上昇して史上最高値の更新を繰り返し、12月22日には1ユーロ＝184・92円を記録した。「安全資産」として名高いスイスフランも、全く同じ傾向を示した（図1-4）。

見てのとおり、総裁選勝利を機に急上昇して史上最高値の更新を続け、1スイスフラン＝200円に届きそうなところに至った。



次に、上記3通貨に加え、カナダ、オーストラリア、イギリス、ニュージーランドの通貨も含んだ過去3カ月間の通貨の強弱チャート（OANDA証券作成）も見てみよう（図1-5）。

1本だけ急落している線が円である。このように、高市氏の総裁選勝利後わずかな期間の間に、円は急落し、「1人負け」の状態になった。

金利の急上昇

金利の代表的指標である長期金利は以前から上昇傾向にあったが、その勢いを増し、節目である2％を超えた（図1-6）。長期金利が2％を超えるのは、26年前の1999年2月25日以来である。

金利が上昇した場合、普通は円高になるが、高市氏の総裁選勝利後は、円安と金利上昇が同時に起きるという異常現象が発生した。これが「サナエノミクス」に対して市場が発した警告である。



文／明石順平

サナエノミクスによろしく

明石 順平

2026/6/5

1,089円（税込）

240ページ

ISBN：978-4797681734

株価が史上最高値を記録しているのに、なぜ国民生活は苦しいのか。偽りの好景気「サナエノミクス」の正体を、公的データをもとに解説する。



「サナエノミクス」とは、高市早苗総理が提唱する経済政策の通称で、安倍晋三・元総理の「アベノミクス」を継承・発展させるものと喧伝されている。アベノミクスは3本の矢、1.大胆な金融政策、2.機動的な財政政策、3.民間投資を喚起する成長戦略からなっていたが、サナエノミクスはこのうち2を強調するものであり、「責任ある積極財政」とも呼ばれている。この経済政策を推進していけば、アベノミクスによって下げられた円の価値はさらに下がり、物価は上昇し、国民生活はより苦しくなっていく。

事実、アベノミクス開始後、円安により株価が上昇する一方で、物価の伸びに賃金が全く追いつかず、国民はどんどん貧しくなっていった。

実質賃金はアベノミクス開始前より低い水準のままである。これを継承するサナエノミクスは、史上最悪のエネルギーショックに襲われている日本の状況を、さらに悪化させるであろう。

ドルベースで見ると、2026年5月現在の名目GDPはアベノミクス開始前の3分の2にすら満たない。これが世界における日本の位置であり、真の姿である。100以上のグラフや公的データを用いて、アベノミクスとは何か、それを継承すると喧伝するサナエノミクスが日本に何をもたらすかを明らかにする。