【山口天気 朝刊6/16】きょう16日(火)はとうとう梅雨の中休み最終日 あす17日(水)から梅雨らしい空模様続く
●全般的に雲が多くなるものの、日中は隙間から日ざしが届くタイミングも
●最高気温は各地28度前後。湿気が多く蒸し暑い
●梅雨前線北上で、あす17日(水)からしばらくぐずつく天気に
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昨夜から梅雨前線によるまとまった雲が、南からじわじわと流れ込んできました。
今朝は西日本を覆うように、少々厚い雲が広がっています。
きょう16日(火)はこれから午後にかけて、梅雨前線が九州南部あたりまで北上する予想です。
県内はこの先、日ざしの届くタイミングはありますが、きのう15日(月)に比べ雲の量が多くなるとみています。
ただし引き続き気温は高く、山口市内は最高気温が28度まで上がる予想です。
きょう16日(火)も暑さ対策をしっかり行いましょう。
なお、これから今週後半にかけて梅雨前線がさらに北上する見通しで、あす17日(水)から一段と曇りがちな空模様に変わっていきます。
今週、日ざしが届くのはきょう16日(火)がラストチャンスとなりそうです。
洗濯物は、きょう16日(火)のうちに済ませておくといいでしょう。
きょう16日(火)は全般的に雲が多くなりますが、天気の崩れはなく、時折雲の隙間から日ざしが届く予想です。貴重な晴れ間をしっかりと活用しましょう。
最高気温は各地28度前後。湿気が多く、日中は蒸し暑くなる見込みです。
紫外線情報です。
日ざしが届くと、紫外線は非常に強くなる見込みです。油断せずに対策を行いましょう。
梅雨前線の北上に伴い、あす17日(水)から一段と雲に厚みが増す予想で、19日(金)にかけてパラパラと雨の降る心配があります。県内で大きく天気が崩れるのは20日(土)、21日(日)になると見ていて、大きめの傘の出番となりそうです。
また来週も日ざしが届きにくく、しばらく梅雨らしいぐずつく天気が続く見通しです。
（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）