●全般的に雲が多くなるものの、日中は隙間から日ざしが届くタイミングも

●最高気温は各地28度前後。湿気が多く蒸し暑い

●梅雨前線北上で、あす17日(水)からしばらくぐずつく天気に



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昨夜から梅雨前線によるまとまった雲が、南からじわじわと流れ込んできました。

今朝は西日本を覆うように、少々厚い雲が広がっています。





きょう16日(火)はこれから午後にかけて、梅雨前線が九州南部あたりまで北上する予想です。

県内はこの先、日ざしの届くタイミングはありますが、きのう15日(月)に比べ雲の量が多くなるとみています。





ただし引き続き気温は高く、山口市内は最高気温が28度まで上がる予想です。

きょう16日(火)も暑さ対策をしっかり行いましょう。





なお、これから今週後半にかけて梅雨前線がさらに北上する見通しで、あす17日(水)から一段と曇りがちな空模様に変わっていきます。

今週、日ざしが届くのはきょう16日(火)がラストチャンスとなりそうです。

洗濯物は、きょう16日(火)のうちに済ませておくといいでしょう。





きょう16日(火)は全般的に雲が多くなりますが、天気の崩れはなく、時折雲の隙間から日ざしが届く予想です。貴重な晴れ間をしっかりと活用しましょう。





最高気温は各地28度前後。湿気が多く、日中は蒸し暑くなる見込みです。





紫外線情報です。

日ざしが届くと、紫外線は非常に強くなる見込みです。油断せずに対策を行いましょう。





梅雨前線の北上に伴い、あす17日(水)から一段と雲に厚みが増す予想で、19日(金)にかけてパラパラと雨の降る心配があります。県内で大きく天気が崩れるのは20日(土)、21日(日)になると見ていて、大きめの傘の出番となりそうです。

また来週も日ざしが届きにくく、しばらく梅雨らしいぐずつく天気が続く見通しです。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）