【WEC】第3戦 ル・マン24時間レース（6月13日・14日）

【映像】話題を呼んだ劇的アタック（実際の様子）

ル・マン24時間レースの終盤、トヨタ7号車が見せた“劇的アタック”がモータースポーツファンの間で反響を呼んでいる。

レース残り3時間8分という緊迫した場面、3位を走行していたトヨタ7号車のニック・デ・フリースが、2位を走るキャデラック12号車のインに接触スレスレでねじ込み、見事なオーバーテイクを見せた。リスク覚悟でインに飛び込んだこの圧巻のドライビングは、ル・マン公式Xでも称賛され、結果的にチームを総合優勝へと導く重要なプレーとなった。

この劇的なオーバーテイクについて、解説を務めたレーシングドライバーの中山雄一は、直前に導入されていたフルコースイエロー（FCY）の影響でタイヤの温度が落ちていたことに触れつつ、「アグレッシブに入りましたね」と語り、「ちょっとブレーキミスして、ちょっとブレーキロックアップさせたらね」と、シビアな状況でのアタックであったことを解説した。

デ・フリースの決死のオーバーテイクが成功した瞬間、トヨタのピットは歓喜に包まれた。この衝撃的なアタックに対し、ファンからは「フェルスタッペンみたいだな」「角度えぐい」「本当に耐久というよりはスプリントだな」「アーメイジング」「キャデラックも当てなかった」「かなり強引だったな」「こーれデフリースはリスク摂り過ぎた。」「デフリーズらしいレイトブレーキ、素晴らしい」「エグいって」「よく飛び込んだ」「すげえねじ込み」などの反響が寄せられた。

この見事なオーバーテイクはル・マン公式Xでも称えられたが、結果的にこの後、8号車が後退し、7号車が首位に浮上しただけに、このタイミングで2位に出た意味は大きい。7号車はトップでチェッカーを受け、トヨタは4年ぶり通算6度目となる総合優勝を果たした。まさにル・マン制覇を引き寄せたオーバーテイクであった。（ABEMA『世界耐久選手権2026』／(C)WEC）