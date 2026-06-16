昨年のロンドンに続いてフランス・パリの「アコー・アリーナ」で行われた大相撲の海外公演は初日、千秋楽ともに約1万5000人収容の会場が“満員御礼”。14日の千秋楽では大関・琴櫻（佐渡ヶ嶽）が幕内トーナメントの総合優勝を果たした。そして、その琴櫻が手にした副賞のスケールがあまりに“規格外”だった。

【映像】琴櫻に贈られた「規格外」な副賞

31年ぶり３度目となるパリ公演は両日でおよそ1万5000人の観衆を集めて行われた。13日、初日の幕内トーナメントでは、豊昇龍（立浪）と大の里（二所ノ関）ら両横綱が敗れる波乱の幕開け。決勝は琴櫻と霧島（音羽山）の大関対決となり、琴櫻が霧島を下して優勝を果たした。

二日目千秋楽のトーナメントでは、豊昇龍が小結・高安（田子ノ浦）を下して優勝。初日のトーナメントを制した琴櫻との優勝決定戦が行われ、琴櫻が豊昇龍を寄り切って総合優勝を果たした。

その後、土俵上では表彰式が行われた。賜杯を授与された琴櫻に対して館内からは大きな歓声が。その後、呼出が副賞が記されたボードを頭上に掲げると、そこには「森和牛」「一頭分」の文字がそれぞれ確認できる。国際映像でも「かごしま和牛」と紹介されるなど、インパクト大で力士にピッタリな“規格外”の副賞に館内が拍手を送っていた。

大相撲で規格外の副賞でおなじみといえば、本場所で日仏友好杯の副賞として贈られるフランスを代表するパティスリー「ピエール・エルメ」による特製マカロンの詰め合わせを象徴する“巨大マカロン”の模型。さらには清酒大関一樽、ワンカップ大関一年分を象徴する何杯分あるのか想像もつかない大関杯の“大銀盃”などがある。

なお大相撲七月場所は、7月12日（日）から名古屋・IGアリーナにて開催される。先場所は十一日目に負け越しが決まり、十二日目から休場で3勝9敗3休と不本意な結果に終わった琴櫻。カド番で迎える七月場所での奮起に期待したい。（ABEMA／大相撲チャンネル）