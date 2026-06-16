KEY TO LIT「VOCE」初登場でSpecial Edition増刊カバーに抜擢 素肌ジャケットのモードな姿・撮影中の“わちゃわちゃ”裏話も
【モデルプレス＝2026/06/16】5人組グループ・KEY TO LIT（キテレツ）が、6月22日発売の「VOCE」8月号（講談社）に初登場。Special Edition増刊のカバーを飾る。
【写真】STARTOジュニア、素肌ジャケットのモードな姿
溢れ出るエネルギーと圧倒的な存在感、そして豊かな個性。いまもっとも目が離せない5人組グループ・KEY TO LIT。メンバー5人揃って同誌の誌面に登場するのは今号が初となる。編集部の熱烈オファーで実現した今回の特集では、彼らのパワフルな魅力にいくつかのアプローチで迫っている。
ゴージャスな衣装に身を包み、ダイナミックな輝きを放つステージスタイルはKEY TO LITらしさの1つだが、今回のカバー撮影では「ミニマリズム」に宿る5人の表現力、そして強さにフォーカス。素肌にジャケットをまとい、モードなブラックスタイルを着こなしたメンバーの美しい姿をとらえている。
さらに、5人のわちゃわちゃムードもしっかりとキャッチ。カジュアルなルックでカメラに向き合うなか、佐々木大光の脇腹をくすぐりはじめたのは猪狩蒼弥。「ひゃひゃ、やめろ！」の声が起こる頃には、すでに反対サイドにいた井上瑞稀も参戦。そこに中村嶺亜、岩崎大昇（ ※「崎」は正式には「たつさき」）も加わり、まるで楽屋の1シーンを思わせるようなひとときが繰り広げられた。
メンバーのチームワークはグループトークでも発揮され、バラエティでもお馴染みのトーク力を誇る猪狩を筆頭に、メンバーも「もうお腹痛いよ！」と爆笑しながらの展開に。“時代を牽引するKING”的存在になること間違いなしな5人が語った「メンバーはそれぞれ何KING？」トークも注目だ。メンバーの仲の良さもセンスも光るインタビューとなっている。
そして、同号のSpecial Edition増刊の特別付録には、厚紙両面ピンナップ「KEY TO LIT ハートにFIREピンナップ」も。麗しいソロカット、クールなグループショット、そしてやんちゃな姿をおさめたプレミアムな永久保存版に仕上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】STARTOジュニア、素肌ジャケットのモードな姿
◆KEY TO LIT、初登場で増刊カバーに抜擢
溢れ出るエネルギーと圧倒的な存在感、そして豊かな個性。いまもっとも目が離せない5人組グループ・KEY TO LIT。メンバー5人揃って同誌の誌面に登場するのは今号が初となる。編集部の熱烈オファーで実現した今回の特集では、彼らのパワフルな魅力にいくつかのアプローチで迫っている。
◆KEY TO LIT、仲の良さが光る撮影中の裏話
さらに、5人のわちゃわちゃムードもしっかりとキャッチ。カジュアルなルックでカメラに向き合うなか、佐々木大光の脇腹をくすぐりはじめたのは猪狩蒼弥。「ひゃひゃ、やめろ！」の声が起こる頃には、すでに反対サイドにいた井上瑞稀も参戦。そこに中村嶺亜、岩崎大昇（ ※「崎」は正式には「たつさき」）も加わり、まるで楽屋の1シーンを思わせるようなひとときが繰り広げられた。
メンバーのチームワークはグループトークでも発揮され、バラエティでもお馴染みのトーク力を誇る猪狩を筆頭に、メンバーも「もうお腹痛いよ！」と爆笑しながらの展開に。“時代を牽引するKING”的存在になること間違いなしな5人が語った「メンバーはそれぞれ何KING？」トークも注目だ。メンバーの仲の良さもセンスも光るインタビューとなっている。
そして、同号のSpecial Edition増刊の特別付録には、厚紙両面ピンナップ「KEY TO LIT ハートにFIREピンナップ」も。麗しいソロカット、クールなグループショット、そしてやんちゃな姿をおさめたプレミアムな永久保存版に仕上がっている。（modelpress編集部）
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