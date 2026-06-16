北乃きい＆THE RAMPAGE藤原樹W主演「未婚詐欺 私の知らない彼の顔」ドラマ化 クズ男に裏切られた3人の女性が結託
【モデルプレス＝2026/06/16】女優の北乃きいとTHE RAMPAGEの藤原樹がW主演を務めるドラマ特区「未婚詐欺 私の知らない彼の顔」（MBS：毎週木曜24時59分〜／tvk：毎週木曜23時30分〜ほか）が7月16日より放送をスタートすることが発表された。
【写真】LDHイケメンの妻役 35歳女優の純白ドレス姿
私たちはきっと、幸せになれると思っていた――専業主婦の沙耶香と弁護士の慎司は、お互い尊重し合う相思相愛な夫婦。目下の悩みは、子どもができないこと。 子どもは2人と決めているので、早めに1人目を産みたいのだが不妊治療が上手くいかない。 それでも夫の慎司は文句ひとつ言わずに支えてくれる。 幸せだけど、やっぱり夫との子どもは欲しい。しかしそんな完璧な旦那の裏には、妻以外に2人の女性の影があって。結婚7年目の”完璧すぎる夫”に、まさか裏の顔があったなんて…夫を信頼していた専業主婦のヒロイン× 3股をかけるエリート弁護士のクズ夫1人の男を「最愛」と信じる3人の女たちによる、愛憎の復讐サスペンス。クズ男に裏切られた3人の女性が結託？彼女らの選択は？そして、夫婦の運命とは。
子どもができないことに悩みながらも、優しく支えてくれる夫・慎司を心から信頼している専業主婦の堂島沙耶香役は、ドラマ『ライフ』、映画『幸福な食卓』で主演を務め、その後も多数のドラマ・映画に出演するほか、アーティスト、舞台など多岐にわたる活躍を見せる北乃。理想的な夫の顔をしながら、沙耶香以外の女性とも関係を持っているエリート弁護士・堂島慎司役は、人気ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGEのパフォーマーとして活躍する一方、映画『HiGH&LOW THE WORST X』の氷室零二役などで俳優としても存在感を示し、2025年にはドラマ『あらばしり』で連続ドラマ単独初主演も果たした藤原に決定した。今後は、ほかレギュラーキャストや主題歌の解禁などを予定している。（modelpress編集部）
慎司の妻で専業主婦。子どもができないことに悩みながらも、優しく支えてくれる慎司を心から信頼している。
＜コメント＞
幸せだと信じていた日常が少しずつ崩れていく恐怖や悲しみ、そしてその先にあるさまざまな感情を、沙耶香を通して真摯に表現したいと思っています。先の読めないスリリングな展開が続く作品ですが、ただ苦しいだけではなく、人の強さや希望を感じていただける物語になっています。原作の魅力を大切にしながら、精一杯沙耶香を生きさせていただきます。
沙耶香の夫。エリート弁護士であり、テレビタレントとしても活躍する。理想的な夫だが、その裏で沙耶香以外の女性とも関係を持っていて…。
＜コメント＞
登場人物それぞれの思惑が複雑に絡み合い、先の展開が気になってハラハラしながら一気に読み進めてしまうほど引き込まれる作品でした。慎司の本音が見えない不気味さもすごく印象的です。僕自身、新たな一面をお見せできる役になるのではないかと感じています。作品の世界観を大切にしながら、共演者の皆さんやスタッフの皆さんとコミュニケーションを取り、撮影を楽しみながら役と向き合っていきたいと思います。視聴者の皆さんに作品の魅力
をしっかり届けられるよう頑張ります。
原作を読み、したたかで人間味ある登場人物に惹かれ、是非とも映像化したいと感じました。そこに個性的で魅力あるキャスト陣が集結。本読み時からそのアンサンブルにワクワクが止まらず、早く撮影したい気持ちになっています。僕自身は新たなジャンルに挑戦ですが、皆様に楽しんでもらえるようなドラマに仕上げてみせます！
今作は書き始めた当初から、「いつかドラマ化しないかな〜」「ドラマ化するなら〜…」なんて、色々と夢見がちなことを思いながら毎月原稿に向き合っておりました。なので、今回ドラマ化のお話をいただいた際には、「えっ、これは夢じゃないのか」と驚きました。素敵なお話がいただけたのも、ひとえに一緒に作り上げてくださった石川先生、編集部の皆様。そして、応援してくださる読者の皆様のおかげでございます。どうぞ、ドラマ版の沙耶香たちの行く末も見届けてくださいませ。
堂島沙耶香（北乃きい）は、弁護士の夫・慎司（藤原樹）を支える専業主婦。本業のほかにコメンテーターとしてメディアへの露出も続く慎司。イメージを壊さないように、結婚している事実も世間には公表していない。沙耶香は慎司を支え、慎司も沙耶香への感謝を忘れない。お互いに尊重し合う順風満帆な夫婦だ。そんな2人の唯一の悩みは、子どもができないこと。不妊治療を1年続けているが上手くいかない。「幸せだけど、夫との子どもは欲しい」慎司は文句ひとつ言わずに支えてくれる。しかしそんな完璧な旦那には、妻の知らない顔があった。結婚の事実を隠し、妻以外の女性2人と交際を続ける「未婚詐欺」を働いていた――。クズ男に裏切られた3人の女性が結託…？彼女らの選択は？そして、夫婦の運命は？
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【写真】LDHイケメンの妻役 35歳女優の純白ドレス姿
◆北乃きい＆藤原樹W主演「未婚詐欺 私の知らない彼の顔」実写化
私たちはきっと、幸せになれると思っていた――専業主婦の沙耶香と弁護士の慎司は、お互い尊重し合う相思相愛な夫婦。目下の悩みは、子どもができないこと。 子どもは2人と決めているので、早めに1人目を産みたいのだが不妊治療が上手くいかない。 それでも夫の慎司は文句ひとつ言わずに支えてくれる。 幸せだけど、やっぱり夫との子どもは欲しい。しかしそんな完璧な旦那の裏には、妻以外に2人の女性の影があって。結婚7年目の”完璧すぎる夫”に、まさか裏の顔があったなんて…夫を信頼していた専業主婦のヒロイン× 3股をかけるエリート弁護士のクズ夫1人の男を「最愛」と信じる3人の女たちによる、愛憎の復讐サスペンス。クズ男に裏切られた3人の女性が結託？彼女らの選択は？そして、夫婦の運命とは。
◆堂島沙耶香／演：北乃きい
慎司の妻で専業主婦。子どもができないことに悩みながらも、優しく支えてくれる慎司を心から信頼している。
＜コメント＞
幸せだと信じていた日常が少しずつ崩れていく恐怖や悲しみ、そしてその先にあるさまざまな感情を、沙耶香を通して真摯に表現したいと思っています。先の読めないスリリングな展開が続く作品ですが、ただ苦しいだけではなく、人の強さや希望を感じていただける物語になっています。原作の魅力を大切にしながら、精一杯沙耶香を生きさせていただきます。
◆堂島慎司／演：藤原樹（THE RAMPAGE）
沙耶香の夫。エリート弁護士であり、テレビタレントとしても活躍する。理想的な夫だが、その裏で沙耶香以外の女性とも関係を持っていて…。
＜コメント＞
登場人物それぞれの思惑が複雑に絡み合い、先の展開が気になってハラハラしながら一気に読み進めてしまうほど引き込まれる作品でした。慎司の本音が見えない不気味さもすごく印象的です。僕自身、新たな一面をお見せできる役になるのではないかと感じています。作品の世界観を大切にしながら、共演者の皆さんやスタッフの皆さんとコミュニケーションを取り、撮影を楽しみながら役と向き合っていきたいと思います。視聴者の皆さんに作品の魅力
をしっかり届けられるよう頑張ります。
◆進藤丈広監督（TX『夫よ、死んでくれないか』『夫を社会的に抹殺する5つの方法』ほか）コメント
原作を読み、したたかで人間味ある登場人物に惹かれ、是非とも映像化したいと感じました。そこに個性的で魅力あるキャスト陣が集結。本読み時からそのアンサンブルにワクワクが止まらず、早く撮影したい気持ちになっています。僕自身は新たなジャンルに挑戦ですが、皆様に楽しんでもらえるようなドラマに仕上げてみせます！
◆漫画・石川トミー氏から応援イラスト到着
◆原作・あいざわあつこ氏コメント
今作は書き始めた当初から、「いつかドラマ化しないかな〜」「ドラマ化するなら〜…」なんて、色々と夢見がちなことを思いながら毎月原稿に向き合っておりました。なので、今回ドラマ化のお話をいただいた際には、「えっ、これは夢じゃないのか」と驚きました。素敵なお話がいただけたのも、ひとえに一緒に作り上げてくださった石川先生、編集部の皆様。そして、応援してくださる読者の皆様のおかげでございます。どうぞ、ドラマ版の沙耶香たちの行く末も見届けてくださいませ。
◆ストーリー
堂島沙耶香（北乃きい）は、弁護士の夫・慎司（藤原樹）を支える専業主婦。本業のほかにコメンテーターとしてメディアへの露出も続く慎司。イメージを壊さないように、結婚している事実も世間には公表していない。沙耶香は慎司を支え、慎司も沙耶香への感謝を忘れない。お互いに尊重し合う順風満帆な夫婦だ。そんな2人の唯一の悩みは、子どもができないこと。不妊治療を1年続けているが上手くいかない。「幸せだけど、夫との子どもは欲しい」慎司は文句ひとつ言わずに支えてくれる。しかしそんな完璧な旦那には、妻の知らない顔があった。結婚の事実を隠し、妻以外の女性2人と交際を続ける「未婚詐欺」を働いていた――。クズ男に裏切られた3人の女性が結託…？彼女らの選択は？そして、夫婦の運命は？
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