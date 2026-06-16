「VIVANT」新キャスト2人発表 第2シーズンから登場・乃木憂助（堺雅人）に大きな影響与える存在
【モデルプレス＝2026/06/16】7月26日から2クール連続で放送される堺雅人主演のTBS日曜劇場『VIVANT』第2シーズン。この度、第2シーズンから登場する新たな出演者が発表された。
【写真】「VIVANT」“説明文一切なし”考察白熱の意味深投稿
実力派女優の宮下今日子と、タイで活躍中のニックネーム・OHM（オーム）でも知られる俳優／アーティストのTanapak Jongjaiphar（タナパック・ジョンジャイパー）の出演が決定した。第2シーズンで新キャストを発表するのは今回で初となる。
宮下は、1998年より演劇活動を開始。同年、NODA・MAP「ローリングストーン」にて初舞台を踏む。クラシックバレエで培った身体性を活かし、ストレートプレイからフィジカルシアターまで数多くの舞台に出演するほか、映画・ドラマ・モデルと多岐にわたって活躍している。長身で際立つスタイルとノーブルな美貌を持つ実力派女優だ。
一方、日本の映画やドラマには今作で初出演となるOHM（オーム）は、2016年に俳優デビュー。2022年にタイでヒットしたBLドラマ『I Will Knock You』で主人公の親友役をコミカルかつ印象的に演じ高く評価された。今回発表した2人の役柄や役名はまだ明かせないが、主人公・乃木憂助（堺）にとって大きな影響を与える存在となる。それは敵としてなのか、味方としてなのか？（modelpress編集部）
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◆「VIVANT」新キャスト2人発表
実力派女優の宮下今日子と、タイで活躍中のニックネーム・OHM（オーム）でも知られる俳優／アーティストのTanapak Jongjaiphar（タナパック・ジョンジャイパー）の出演が決定した。第2シーズンで新キャストを発表するのは今回で初となる。
一方、日本の映画やドラマには今作で初出演となるOHM（オーム）は、2016年に俳優デビュー。2022年にタイでヒットしたBLドラマ『I Will Knock You』で主人公の親友役をコミカルかつ印象的に演じ高く評価された。今回発表した2人の役柄や役名はまだ明かせないが、主人公・乃木憂助（堺）にとって大きな影響を与える存在となる。それは敵としてなのか、味方としてなのか？（modelpress編集部）
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