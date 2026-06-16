【ゴルフあるある】好きな女性の前でカッコつけたら連続池ポチャ…悲しき男の末路

ミスショットの連続に「もうゴルフなんて辞めたい！」と思ったことはありませんか？

ゴルフは自然を相手にするスポーツであり、自分の思い通りにならないことばかりです。

名作マンガ『ゴルフは気持ち』第10話「破れかぶれ」から読み解く、アマチュアゴルファーがもっと気楽にゴルフを楽しむためのマインドセットをお届けします。

自分の技術に絶望する瞬間

ラウンド中、「自分の技術ではどうにもならない」という場面に必ずぶつかります。

アレコレとスイングの理論を考えれば考えるほど、体は硬直し、ドツボにはまっていくのがゴルフの恐ろしいところです。

「破れかぶれ」がもたらす意外な好結果

そんな絶望的な状況を打破するのが「破れかぶれ」の精神です。

バンカーや深いラフ、池越えなど、恐怖心で手打ちになるくらいなら、「どうにでもなれ」と開き直ってスイングする方が、驚くほど良い結果（ナイスアウトやベタピン）を生むことがあります。

時には技術への執着を捨てる勇気が必要です。

1打のミスを引きずらない「諦めの美学」

思い切って破れかぶれで挑み、それでも池に入ってしまったり、ミスになったりすることもあります。

そんな時、一番やってはいけないのが意地になって同じ無謀な挑戦を繰り返すことです。

先輩ゴルファーが語るように、「結果がダメならスパッとあきらめる！あきらめが肝心！」なのです。

ゴルフが終われば笑顔で帰ろう

1打のミスに悔いが残ることも多いですが、破れかぶれになって打った後は、スッパリと諦めるのが精神衛生上もっとも良い方法です。

結果がどうであれ、終わった後は「しょうがないじゃないか」と笑い飛ばせるのが、長くゴルフを愛し続けるための最大の秘訣かもしれません。