「もう一度歩きたい」夫とともにランウェイ 平均年齢90歳のファッションショー【ケンミン特捜班】
「ケンミン特捜班」です。皆さんから寄せられた身近な驚きや疑問、不満や怒りをFBSが取材します。今回、寄せられた情報はこちらです。
『太宰府市の介護施設でファッションショーがあります』
華やかな衣装でランウェイを歩く、高齢者の生き生きとした姿を、ケンミン特捜班が取材しました。
色鮮やかなシャツで笑顔で歩く女性に、シャツとネクタイでばっちりコーディネートした男性。
昭和の日の4月29日、ケンミン特捜班が向かったのは。
■奥村誠悟記者
「こちらですね。スタイリストさんたちがヘアメイクやネイルをしていて、まるで美容室のようです。」
福岡県太宰府市の高齢者向け介護施設です。この施設では理学療法士によるリハビリに力を入れています。
利用者に「歩く喜び」と「生きる力」を感じてもらおうと、初めてファッションショーを企画しました。
■93歳女性
「眉がなかなかうまくできんでね。」
参加するのは、84歳から98歳の10人です。
本格的なメイクは、介護美容を専門とするスタッフらがボランティアで手がけます。
デイサービスを週に1度利用している86歳の女性は、生まれて初めてのネイルです。
■86歳女性
「わくわくしています。初めて。きれい、きれい。」
■スタッフ
「きれいな手ですよ。」
こちらは1年ほど前から施設に入居している藤代さん（84）と、5歳年上の夫、工さん（89）です。
今回唯一、夫婦で参加します。
2人には、ファッションショーにかける特別な思いがありました。
■夫・工さん
「（妻の）足が動かんからね。こればかりはどうしようもない。もう少し、私が支えて歩けるようになれば、もっともっと前向きによくなる。」
妻の藤代さんは、4年前に脳梗塞で倒れて左半身にまひが残り、歩くことが困難になりました。
■工さん
「一緒になってからは釣りが好きでね。あちこち行ってきました。歩けるごとなったら、お父さんまた釣り行こうかと。」
もう一度歩いて、大好きな釣りに行きたい。そう強く願う藤代さんは、自らファッションショーへの参加を希望し、懸命にリハビリに取り組んできました。
■妻・藤代さん
「頑張らなきゃね。」
本番前、藤代さんの胸にこみあげるものがありました。
■藤代さん
「結婚式以来やもんね、お化粧。リハビリで、先生たちのおかげでなんとか歩けるけんね。歩いて通れたらいいなと思っとる。」
さあ、ファッションショーの始まりです。
それぞれがまとった衣装は、お気に入りの服や、家族がコーディネートしてくれたものです。
■男性
「いつもありがとうね。」
晴れ舞台で、奥様に感謝を伝える男性。
■司会
「きょうの衣装は、ご自分で作られたお洋服になります。」
最高齢98歳の女性は、帽子とネックレスのコーディネートが素敵です。
■93歳女性
「ちょっと興奮、恥ずかしいのと両方ありました。やってよかった。」
いよいよ、工さんと藤代さん夫婦の出番です。ともに、グレーをメインにコーディネートしました。
スタッフに支えられて、藤代さんが立ち上がります。そして、少しずつ踏み出しました。
工さんに見守られながら、歩ききったランウェイ。最後はスタッフからのサプライズが待っていました。
夫婦2人の晴れ姿です。
■藤代さん
「お陰様で。」
■工さん
「泣かんと。」
■藤代さん
「にーって言わないかんね。」
■工さん
「よう、あんなに立ったりできるようになったと思いますよ。」
■藤代さん
Q.歩けるようになったらどこに行きたいですか？
「釣り。」
■工さん
「ははははは。」
平均年齢90歳の参加者たちが、前を向いて踏み出した一歩。
私たちにも、勇気と希望を与えてくれました。
※FBS福岡放送めんたいワイド2026年4月30日午後5時すぎ放送