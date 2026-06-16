「ケンミン特捜班」です。皆さんから寄せられた身近な驚きや疑問、不満や怒りをFBSが取材します。今回、寄せられた情報はこちらです。

『太宰府市の介護施設でファッションショーがあります』



華やかな衣装でランウェイを歩く、高齢者の生き生きとした姿を、ケンミン特捜班が取材しました。

色鮮やかなシャツで笑顔で歩く女性に、シャツとネクタイでばっちりコーディネートした男性。





平均年齢、なんと90歳のファッションショーです。

昭和の日の4月29日、ケンミン特捜班が向かったのは。



■奥村誠悟記者

「こちらですね。スタイリストさんたちがヘアメイクやネイルをしていて、まるで美容室のようです。」



福岡県太宰府市の高齢者向け介護施設です。この施設では理学療法士によるリハビリに力を入れています。



利用者に「歩く喜び」と「生きる力」を感じてもらおうと、初めてファッションショーを企画しました。

■93歳女性

「眉がなかなかうまくできんでね。」



参加するのは、84歳から98歳の10人です。



本格的なメイクは、介護美容を専門とするスタッフらがボランティアで手がけます。



デイサービスを週に1度利用している86歳の女性は、生まれて初めてのネイルです。



■86歳女性

「わくわくしています。初めて。きれい、きれい。」

■スタッフ

「きれいな手ですよ。」

こちらは1年ほど前から施設に入居している藤代さん（84）と、5歳年上の夫、工さん（89）です。



今回唯一、夫婦で参加します。



2人には、ファッションショーにかける特別な思いがありました。



■夫・工さん

「（妻の）足が動かんからね。こればかりはどうしようもない。もう少し、私が支えて歩けるようになれば、もっともっと前向きによくなる。」



妻の藤代さんは、4年前に脳梗塞で倒れて左半身にまひが残り、歩くことが困難になりました。



■工さん

「一緒になってからは釣りが好きでね。あちこち行ってきました。歩けるごとなったら、お父さんまた釣り行こうかと。」



もう一度歩いて、大好きな釣りに行きたい。そう強く願う藤代さんは、自らファッションショーへの参加を希望し、懸命にリハビリに取り組んできました。



■妻・藤代さん

「頑張らなきゃね。」

本番前、藤代さんの胸にこみあげるものがありました。



■藤代さん

「結婚式以来やもんね、お化粧。リハビリで、先生たちのおかげでなんとか歩けるけんね。歩いて通れたらいいなと思っとる。」

さあ、ファッションショーの始まりです。



それぞれがまとった衣装は、お気に入りの服や、家族がコーディネートしてくれたものです。



■男性

「いつもありがとうね。」



晴れ舞台で、奥様に感謝を伝える男性。



■司会

「きょうの衣装は、ご自分で作られたお洋服になります。」



最高齢98歳の女性は、帽子とネックレスのコーディネートが素敵です。



■93歳女性

「ちょっと興奮、恥ずかしいのと両方ありました。やってよかった。」

いよいよ、工さんと藤代さん夫婦の出番です。ともに、グレーをメインにコーディネートしました。



スタッフに支えられて、藤代さんが立ち上がります。そして、少しずつ踏み出しました。



工さんに見守られながら、歩ききったランウェイ。最後はスタッフからのサプライズが待っていました。



夫婦2人の晴れ姿です。



■藤代さん

「お陰様で。」

■工さん

「泣かんと。」

■藤代さん

「にーって言わないかんね。」

■工さん

「よう、あんなに立ったりできるようになったと思いますよ。」

■藤代さん

Q.歩けるようになったらどこに行きたいですか？

「釣り。」

■工さん

「ははははは。」



平均年齢90歳の参加者たちが、前を向いて踏み出した一歩。



私たちにも、勇気と希望を与えてくれました。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年4月30日午後5時すぎ放送