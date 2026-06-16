ずんぐりとした楕円形の野菜「冬瓜」は、実は夏が旬です。これまで、一度も食べたことがないという方もいるのではないでしょうか。今回は、冬瓜の時短レシピ8選をお届けします。和え物・サラダはもちろん、食べ応えのある炒め物など、いずれも15分以内で作れる一品です。ぜひこの機会に作ってみてくださいね！

冬瓜の名前の由来・特徴

冷暗所なら冬まで保存しておけるほど貯蔵性が高いことから「冬瓜」と名づけられたとされています。淡白な味わいでくせがないため、さまざまな味つけになじみやすい食材です。







【材料】（2人分）



冬瓜 1/8個

塩 少々

ツナ(缶) 1缶

<ユズマヨ>

マヨネーズ 大さじ 2

しょうゆ 少々

柚子胡椒 少々



【下準備】



1、冬瓜は皮をむいて種とワタを取り出し、食べやすい大きさの薄切りにする。塩をもみ込み、水分がでてきたら絞る。







2、ツナはザルに上げ、汁気をきる。



3、ボウルで＜ユズマヨ＞の材料を混ぜ合わせる。



【作り方】



1、＜ユズマヨ＞のボウルに冬瓜、ツナを加えて和え、器に盛る。







塩もみ冬瓜とツナのユズマヨ和え【材料】（2人分）冬瓜 1/8個塩 少々ツナ(缶) 1缶<ユズマヨ>マヨネーズ 大さじ 2しょうゆ 少々柚子胡椒 少々【下準備】1、冬瓜は皮をむいて種とワタを取り出し、食べやすい大きさの薄切りにする。塩をもみ込み、水分がでてきたら絞る。2、ツナはザルに上げ、汁気をきる。3、ボウルで＜ユズマヨ＞の材料を混ぜ合わせる。【作り方】1、＜ユズマヨ＞のボウルに冬瓜、ツナを加えて和え、器に盛る。

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■【火を使わず作れる】塩もみ冬瓜とツナのユズマヨ和え薄切りにした生の冬瓜をツナと和えるだけで完成です。マヨネーズベースの味つけで、ユズコショウのピリリとした刺激がアクセント。冬瓜は塩もみして水分を抜くことで、シャキッとした食感が残せます。火を使わずに作れるため、暑い日にもぴったりです。■【サラダや副菜も手軽に】冬瓜の時短レシピ7選甘酢とレモン汁の酸味を効かせた、さっぱりとした夏らしいサラダ。冬瓜とニンジンは、塩茹でした後に冷蔵庫で冷やすと、ひんやりとしてみずみずしい口当たりになります。仕上げのかつお節を加えることで、より風味が豊かに。お口直しや箸休めにどうぞ。生の冬瓜はシャキシャキとした歯応えが際立ちます。かつお節の旨みとマヨネーズのコク、しょうゆのハーモニーがたまりません。ワカメは冷たい水で戻し、コリッとした食感を残すのがポイント。15分で作れる簡単メニューなので、副菜に困ったときにも重宝します。青パパイヤで作るタイの人気定番サラダ「ソムタム」を冬瓜でアレンジ。材料の下ごしらえが終わったら、ビニール袋に入れ、ナンプラー入りのエスニック風ドレッシングをなじませます。エビやピーナッツの香ばしさや歯応えが加わり、箸が止まらないおいしさです。ぜひお試しを！さっぱりとした冬瓜を豚肉と合わせることで、豚の脂やみその風味がマイルドになり、食べやすい一品に。豚の旨みをたっぷり吸った冬瓜は絶品です。器に盛ったら、刻みネギを散らして彩りをプラスしましょう。何度も作りたくなる、イチオシの一皿です。縦長に薄切りにした冬瓜をハムに重ね、クルクルと巻いたら出来上がり。冬瓜のみずみずしい歯触りとハムの塩気が絶妙に調和し、ひと口ごとに軽やかな旨みが広がります。ツナマヨを敷いた器にのせればおしゃれな前菜に。おもてなしにも喜ばれますよ。塩もみした冬瓜を合わせゴマ酢と和えた、あっさりとした副菜。後味が爽やかなので、こってり系のおかずの箸休めに最適です。冷やしておくと味がしっかりとなじみ、喉越しの良い口当たりに。暑い季節にうれしい一品です。ビールや日本酒、焼酎のおつまみとしても活躍します。冬瓜と梅は好相性。梅の酸味とかつお節の旨みが、食欲をかき立てます。焼き魚や揚げ物などに添えれば、梅の酸味がほど良い味の変化を生み、最後まで飽きずにいただけます。冬瓜は水分が出やすいので、梅カツオは食べる直前に和えるのがコツです。■冬瓜は夏の体調管理にも活躍冬瓜は、薬膳では体の余分な熱を冷ます「涼性」の食材とされ、暑い季節の体調管理に役立つと考えられています。約95％が水分で、カリウムも含まれているため、汗をかきやすい夏の食事にも取り入れやすい食材です。一方で、体を冷やしやすいとされるため、冷えが気になる方はスープや温サラダなどの温かい料理でいただくのがおすすめ。ショウガやネギといった体を温める食材と組み合わせると、よりバランス良く取り入れられます。こうした特徴に加え、冬瓜の透明感のある見た目も、この食材ならではの持ち味です。涼やかな彩りが、夏の食卓に清涼感を添えてくれます。ぜひ今回ご紹介したレシピを参考に、旬の冬瓜を毎日の献立に取り入れてみてくださいね。(Lily-bono)