いまZ世代の間で急速に支持を集めているSNSが「whoo」（フー）という名のアプリだ。「今自分がどこにいるか」を友達とリアルタイムに共有できる機能を持つ。四六時中、友達と”つながっていたい”若者たちのニーズに応えたSNSだが、年配者の中には「そんなプライバシーまで友達と共有する必要があるのか」と疑問に思う人も多いだろう。実際、犯罪に手を染めている最中も、アプリを切らずに“尻尾”を出し続けていた強盗犯がいたのである。

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相模原にいるはずの友達がアプリ上で「栃木に」

40代後半の記者が「whoo」を初めて知ったのは、先月、栃木県三山町で発生した強盗殺人事件を取材している時である。容疑者の1人である、神奈川県相模原市在住の16歳少年Aの知人はこう語った。

竹前海斗容疑者、竹前美結容疑者

「急にAと連絡が取れなくなり、もしかしたら報道されている相模原在住の16歳少年はAではないか、と周囲が騒ぎ出した。詳しく聞くと、whooでAとつながっていた友人が、事件発生時、Aが栃木のあたりにいると表示されていたのをアプリ画面で見ていたというのです」

それから半月後の６月上旬、記者は別の事件取材で全く同じ話を聞くことになる。今年２月、埼玉県狭山市在住で発生した強盗致傷事件だ。20代の３人と17歳少年の４人組が一軒家に朝４時過ぎに侵入。79歳会社役員をバールで殴打し大怪我を負わせた上、現金13万円などを奪って逃走した事件である。

逮捕された４人のうちの1人である岩田咲人容疑者（20）は被害者宅の目の前に住んでいた。知人によれば、岩田容疑者のwhooも事件当日、怪しい動きをしていたという。

突然の誘いや待ち合わせに便利

「僕自身は見ていませんが、事件発生時にwhooを使っていた友人は、岩田のアイコンが彼の自宅から100メートルほど離れたところにいると表示されていたのを見たと話しています。そこは犯行グループが逃走に使う車を停車させていた駐車場でした」（岩田容疑者の知人）

この知人は警察の事情聴取も受け、whooについても詳しく聞かれたと言う。岩田容疑者は事件翌日に逮捕されているが、「その頃、whooで見てみると狭山警察署のあたりにいると表示されていた」（同）とも言う。

いったいwhooとはどういうアプリなのか。Z世代のユーザーに実物を見せてもらいながら教えてもらった。

アプリのメイン画面はマップになっており、その中には約50人の友人のアイコンが表示されていた。指で一つひとつのアイコンを拡大すると、枝番がわかるくらいまでの位置情報まで表示される。誤差は数メートルくらいだといい、若者は「この人は今職場、この人は自宅にいますね。彼は電車で移動中かな」などと解説してくれた。

どういう使い方をするのか。

「例えば、日中どこかに仲間と出かけて帰ってきて、遊び足りないから、誰か呼んで飲みに行こうという話になったとしましょう。そういうとき、僕たちはまずwhooを見るのです。コイツは今近くの家にいるから来そうだなとか、アイツはこんな遠くにいるから家族でお出かけしているんだな、というのが一目でわかり、メンバーを集めやすい」（Z世代ユーザー）

待ち合わせ時にも便利だという。

「アイツまだ来ないな、今どこら辺にいるのかな、という場面もよくあるでしょう。そういう時もwhooをまず見てみる。すると、ああもうすぐだな、まだこんなところにいるのか、などと一目で相手の状況がわかる。道に迷っている様子があったら『違う、そっちじゃないよ』って連絡を入れることも可能です」（同）

靴底にガムテープを貼る工作もしていたが…

しかし、これから強盗を起こそうというのだから、つながっている友人たちにバレるリスクのあるアプリを切ろうとは考えないものなのだろうか。

埼玉県狭山市の事件で被害に遭った会社役員の親族はこう呆れる。

「それを言うならば、岩田と一緒に事件を起こして逮捕された鎌田竜二、佐藤辰弥両容疑者は、事件を起こした数時間後、現場付近に車で戻ってきたところを職質されて捕まっています。車内からバールが見つかり、ピッキング防止法違反容疑で現行犯逮捕。おそらく岩田容疑者を自宅まで送るために帰ってきたのでしょうが、アプリを切る切らない以前のレベルの低さです」

４人は家に侵入する際には靴底にガムテープを貼る姑息な工作もしていたというが、それも中途半端で、

「逃走する際、剥がしたガムテープを駐車場に放置していた。犯罪の証拠を安易に現場に残しているんです」（同）

警察関係者によれば、普段使っている携帯を犯行現場近くまで持ち歩いている時点で脇が甘いという。

「位置情報は通信事業者に記録されているので、捜査機関が照会をかければどの辺りにどのくらいの間滞在していたかは判明してしまいます」（警察関係者）

そもそも友達との「つながり」で人生を棒に振る犯罪に手を染めてしまう時点で、思慮が浅いと言わざるを得ない。彼らは罪を犯している最中でさえも、誰かとつながっていたかったのだろうか。

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デイリー新潮編集部