【オーケー最新チラシ】人気のスパゲッティソースが170円！「マウントレーニア」や「焼プリン」などお得商品が盛りだくさん《6月21日まで》

食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。

2026年6月15日に公開された関東地域（清瀬店は除く）が対象のチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。

冷凍ギョーザがPayPayクーポンの対象に

まず押さえておきたいのが、一時的に安く仕入れることができたという理由から値下げされた商品です。一例を紹介します。

●S＆B まぜるだけのスパゲッティソース 生風味たらこ 1人前×2袋

メーカー希望小売価格291円から4.1割引の170円に。

生風味からし明太子、ペペロンチーノも同値段です。

●タカナシ 朝らくヨーグルト プレーン 加糖 400g

商談時使用売価266円から4.4割引の149円に。

●morinaga マウントレーニア カフェラッテ 240ml

メーカー希望小売価格205円から3.7割引の127円に。

●OHAYO（オハヨー） 新鮮卵のこんがり焼プリン 140g

メーカー希望小売価格194円から4.1割引の113円に。

●リケンのノンオイル 青じそ（ドレッシング） 190ml

メーカー希望小売価格265円から3.5割引の170円に。

くせになるうま塩も同値段です。

商品特定PayPayクーポンも登場中

事前にPayPayアプリのホーム画面から「クーポン」を選択して、「おトクな商品」から対象商品の「獲得」をタップ。あとはお店で対象商品を購入するときにPayPay決済するだけで最大20％のPayPayポイントがもらえます。

対象の商品は以下の通り。

●AJINOMOTO レンジでギョーザ

商談時使用売価669円から6.0割引の265円に。

お台場・東雲・柏郄島屋ステーションモール店では取り扱いがありません。

PayPayで支払いの場合は、非会員・カード払いの価格273円です。

増量中の惣菜＆寿司も狙い目

続いて、いつもより増量中でお得な惣菜、寿司を紹介します。

●たらば蟹のクリームコロッケ

6個+1個増量...314円

お台場・札の辻・日本橋久松町・東雲・新座野火止・梶野町・平野店では取り扱いがありません。

●399ちらし サーモンづくし

サーモン10％増量...419円

新杉田・曳舟・平野・湘南台・本牧・鷲宮・高円寺・お台場・西国分寺・あざみ野・豊玉南・浅草・札の辻・中杉・杉並宮前・下落合・矢口・平塚・日本橋久松町・梶野町・板橋本町・三鷹北口・辻堂・北赤羽・柏郄島屋ステーションモール・武蔵浦和・高田馬場・下石神井・新座野火止・東雲・みなとみらい・サガン・池尻大橋・藤沢・新用賀・銀座店では取り扱いがありません。

食料品の表示価格はオーケーの会員が現金払いで支払いした場合の価格です。非会員・カード払いの場合は、食料品の価格が異なります（酒類を除く）。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部