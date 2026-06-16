7月26日よりTBS系で放送がスタートする堺雅人主演の日曜劇場『VIVANT』第2シーズンに、宮下今日子とTanapak Jongjaiphar（タナパック・ジョンジャイパー／通称OHM）が出演することが決定した。

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本作は、2023年7月期に放送された第1シーズンから3年の時を経て、今夏から2クール連続で放送される『VIVANT』の続編。第1シーズンのラストシーン直後から物語が幕を開ける。

国際テロ組織・テントをめぐる一連の任務から帰還した矢先、乃木憂助（堺雅人）の目に飛び込んできたのは、祠に置かれた赤い饅頭。それは、別班の緊急招集を告げるサインだった。憂助が父でありテントの指導者でもあったノゴーン・ベキ（役所広司）に銃弾を放った“あの日”、また、薫（二階堂ふみ）、ジャミーンと再会し、2人を力強く抱きしめた“あの日”、その裏で一体何が巻き起こっていたのか。その真相が第2シーズンの第1話で明かされる。

宮下は、1998年より演劇活動を開始。同年、NODA・MAP『ローリングストーン』にて初舞台を踏んだ。クラシックバレエで培った身体性を活かし、ストレートプレイからフィジカルシアターまで数多くの舞台に出演するほか、映画、ドラマ、モデルと多岐にわたって活躍している。

日本の映画やドラマ初出演となるOHMは、2016年に俳優デビュー。2022年のタイのBLドラマ『I Will Knock You』で主人公の親友役を演じ、高く評価された。

今回発表された2名の役柄や役名は明かされていないが、主人公・乃木憂助（堺雅人）にとって大きな影響を与える存在となる。（文＝リアルサウンド編集部）