北乃きいとTHE RAMPAGEの藤原樹がW主演を務める連続ドラマ『未婚詐欺 私の知らない彼の顔』が、MBSドラマ特区枠にて7月16日より放送されることが決定した。

参考：藤原樹、役者業で発見した新しい自分 『欲望（蜘蛛の糸のように）』での挑戦を語る

本作は、「めちゃコミック」にて独占配信中のあいざわあつこが原作、石川トミーが作画を担当した同名漫画を実写ドラマ化する復讐サスペンス。健気に妻を支え続ける弁護士の夫に、妻以外に 2人の女性の影があったことから始まる物語が展開する。

脚本を手がけるのは、『家政婦クロミは腐った家族を許さない』（テレ東系）の本山久美子と『ディープリベンジ』（読売テレビ・中京テレビ）の石上加奈子。監督は『夫よ、死んでくれないか』（テレ東系）の進藤丈広らが務める。

専業主婦の沙耶香（北乃きい）と弁護士の慎司（藤原樹）は、お互い尊重し合う相思相愛な夫婦。 目下の悩みは、子どもができないこと。 子どもは2人と決めているので、早めに1人目を産みたいのだが不妊治療が上手くいかない。それでも夫の慎司は文句ひとつ言わずに支えてくれる。幸せだけど、やっぱり夫との子どもは欲しい。しかしそんな完璧な旦那の裏には、妻以外に2人の女性の影があって……。

子どもができないことに悩みながらも、優しく支えてくれる夫・慎司を心から信頼している専業主婦の堂島沙耶香役には、『ライフ』（フジテレビ系）や『幸福な食卓』の北乃が決定。北乃は本作について「先の読めないスリリングな展開が続く作品ですが、ただ苦しいだけではなく、人の強さや希望を感じていただける物語になっています」とアピールしている。

また、理想的な夫の顔をしながら、沙耶香以外の女性とも関係を持っているエリート弁護士・堂島慎司役を、THE RAMPAGEのパフォーマーとして活躍する一方、2025年には『あらばしり』（読売テレビ）で連続ドラマ単独初主演を果たした藤原が演じる。藤原は、「僕自身、新たな一面をお見せできる役になるのではないかと感じています」とコメントを寄せている。

あわせて、北乃と藤原のほか、監督の進藤や原作のあいざわからのコメントも到着。作画を担当した石川による応援イラストも公開された。

コメント北乃きい（堂島沙耶香役）幸せだと信じていた日常が少しずつ崩れていく恐怖や悲しみ、そしてその先にあるさまざまな感情を、沙耶香を通して真摯に表現したいと思っています。先の読めないスリリングな展開が続く作品ですが、ただ苦しいだけではなく、人の強さや希望を感じていただける物語になっています。原作の魅力を大切にしながら、精一杯沙耶香を生きさせていただきます。

藤原樹（THE RAMPAGE）（堂島慎司役）登場人物それぞれの思惑が複雑に絡み合い、先の展開が気になってハラハラしながら一気に読み進めてしまうほど引き込まれる作品でした。慎司の本音が見えない不気味さもすごく印象的です。僕自身、新たな一面をお見せできる役になるのではないかと感じています。作品の世界観を大切にしながら、共演者の皆さんやスタッフの皆さんとコミュニケーションを取り、撮影を楽しみながら役と向き合っていきたいと思います。視聴者の皆さんに作品の魅力をしっかり届けられるよう頑張ります。

進藤丈広（監督）原作を読み、したたかで人間味ある登場人物に惹かれ、是非とも映像化したいと感じました。そこに個性的で魅力あるキャスト陣が集結。本読み時からそのアンサンブルにワクワクが止まらず、早く撮影したい気持ちになっています。僕自身は新たなジャンルに挑戦ですが、皆様に楽しんでもらえるようなドラマに仕上げてみせます！

あいざわあつこ（原作）今作は書き始めた当初から、「いつかドラマ化しないかな～」「ドラマ化するなら～...」なんて、色々と夢見がちなことを思いながら毎月原稿に向き合っておりました。なので、今回ドラマ化のお話をいただいた際には、「えっ、これは夢じゃないのか」と驚きました。素敵なお話がいただけたのも、ひとえに一緒に作り上げてくださった石川先生、編集部の皆様。そして、応援してくださる読者の皆様のおかげでございます。どうぞ、ドラマ版の沙耶香たちの行く末も見届けてくださいませ。（文＝リアルサウンド編集部）