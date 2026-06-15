サルコペニアとは？原因や診断基準、予防のための運動と食事のポイントを解説

サルコペニアは、加齢に伴う筋肉量の減少だけでなく、筋力や歩く力などの身体機能の低下を伴う状態です。進行すると、転倒や骨折、要介護状態につながることがあり、高齢の方の生活の質や健康寿命に関わります。年齢のせいと思われやすい変化のなかに、サルコペニアのサインが隠れていることもあります。

この記事は、サルコペニアの原因や診断基準、予防のための運動と食事のポイントを解説します。

監修医師：

林 良典（医師）

サルコペニアとは

【出身大学】名古屋市立大学【経歴】東京医療センター総合内科、西伊豆健育会病院内科、東京高輪病院感染症内科、順天堂大学総合診療科、NTT東日本関東病院予防医学センター・総合診療科を経て現職。【資格】医学博士、公認心理師、総合診療特任指導医、総合内科専門医、老年科専門医、認知症専門医・指導医、在宅医療連合学会専門医・指導医、日本緩和医療学会認定登録医、禁煙サポーター

サルコペニアは、筋肉量の減少に加えて、筋力や身体機能の低下を伴う病態です。フレイルやロコモティブシンドロームとも関係が深く、生活機能の低下を防ぐうえで早めの理解が大切です。

サルコペニアの定義

サルコペニアは、1989年に米国のIrwin Rosenbergによって提唱された概念です。ギリシャ語で筋肉を表すsarxと、喪失・減少を意味するpeniaを組み合わせた言葉で、当初は加齢に伴う骨格筋量の減少を指していました。

その後、筋肉量だけでは高齢の方の生活機能低下や生命予後を十分にとらえられないことがわかってきました。現在は、骨格筋量の減少に加えて、握力などの筋力低下、または歩行速度などの身体機能低下を伴う症候群として考えられています。

サルコペニアが進行する経過

サルコペニアは段階的に進行します。初期には、筋力や身体機能が保たれていても、骨格筋量だけが減少していることがあります。これは一般にプレサルコペニアと呼ばれます。

その状態が続くと、筋肉の量だけでなく質や出力も低下し、握力低下や歩行速度の低下が現れます。骨格筋量の減少に加えて筋力低下がみられる場合は、サルコペニアと呼ばれます。さらに身体機能の低下が加わると、日常生活への影響や転倒リスクが高まりやすくなります。

フレイルやロコモティブシンドロームとの関係

サルコペニアは、フレイルやロコモティブシンドロームと深く関係しています。フレイルとは、加齢に伴って心身の予備力が低下し、ストレスに対する回復力が弱くなった状態です。体重減少や疲労感、筋力低下、歩行速度低下、活動量低下などが特徴で、身体的フレイルの中心にある病態のひとつがサルコペニアです。ロコモティブシンドロームは、骨や関節、筋肉などの運動器の障害によって移動機能が低下した状態です。サルコペニアによる筋量・筋力低下は、ロコモティブシンドロームの原因のひとつです。

サルコペニアの主な原因

サルコペニアは、原因によって一次性と二次性に分けられます。加齢以外に明らかな原因がないものを一次性サルコペニア、活動量の低下、栄養不足、病気などが関わるものを二次性サルコペニアと呼びます。原因を分けて考えることで、予防や改善に向けた対応を考えやすくなります。

加齢に伴う身体の変化

一次性サルコペニアは、加齢に伴って筋肉量や筋力が低下する状態です。筋肉量は20～30代をピークに、その後は年齢とともに少しずつ減少します。

背景には、筋肉の修復や再生に関わる筋衛星細胞の減少、筋肉を支配する運動ニューロンの減少があります。さらに、成長ホルモンやテストステロンなど筋肉の合成を支えるホルモンの分泌低下も関係します。加齢に伴う慢性的な炎症や酸化ストレスも、筋たんぱく質の合成を妨げ、骨格筋量の減少を進める要因です。

運動量や活動量の低下

運動量や活動量の低下は、二次性サルコペニアの代表的な原因です。寝たきり、長時間座ったままの生活、病気や骨折による長期臥床などで筋肉にかかる負荷が減ると、筋肉量や筋力は低下しやすくなります。骨格筋は、身体を動かし、重力に逆らって姿勢を保つことで量と機能を維持しています。反対に、筋肉を使う機会が少ない状態が続くと、使わない筋肉が細くなり、力も弱くなる変化が進みます。

タンパク質などの栄養不足

栄養不足も、二次性サルコペニアの原因です。食欲の低下、噛みにくさ、飲み込みにくさ、消化吸収機能の衰えなどがあると、食事量が減りやすくなります。その結果、筋肉を維持するために必要なエネルギーやたんぱく質が不足することがあります。

また、高齢の方は、たんぱく質を摂っても若い世代ほど筋肉づくりに使われにくくなることがあります。そのため、食事量やたんぱく質の不足が続くと、筋肉の減少につながりやすいです。ビタミンDや微量栄養素の不足も、筋肉の働きに影響しサルコペニアの発症を助長すると考えられています。

疾患による影響

病気による全身の代謝変化も、二次性サルコペニアの原因です。代表的な疾患には、悪性腫瘍、慢性閉塞性肺疾患、慢性腎臓病、心不全、骨粗鬆症などがあります。特に進行した悪性腫瘍は、がん悪液質と呼ばれる代謝障害が生じることがあります。炎症性サイトカインや、たんぱく質分解を促す因子などが関わり、脂肪の減少の有無にかかわらず、骨格筋の分解が進みます。

サルコペニアの診断基準とセルフチェック

サルコペニアは、筋肉量、筋力、身体機能を組み合わせて評価します。病院での検査だけでなく、ふくらはぎの太さや立ち上がり、歩く速さなど、日常生活の変化も手がかりになります。

医療機関での診断基準

サルコペニアの診断は、アジア人の体格や特性を踏まえたAWGSの基準が用いられています。2025年に改定されたAWGS2025は、低筋力と低筋肉量の両方がある場合にサルコペニアと診断します。AWGS2019で診断項目に含まれていた歩行速度や椅子立ち上がりなどの身体機能は、AWGS2025では重症度や生活機能への影響をみる指標として扱われます。

評価項目 65歳以上 50～64歳

握力低下 男性28Kg未満

女性18Kg未満 男性34Kg未満

女性20Kg未満

骨格筋量低下：DXA 男性7.0Kg／m2未満

女性5.4Kg／m2未満 男性7.2Kg／m2未満

女性5.5Kg／m2未満

骨格筋量低下：BIA 男性7.0Kg／m2未満

女性5.7Kg／m2未満 男性7.6Kg／m2未満

女性5.7Kg／m2未満

骨格筋量はDXAやBIAで評価し、握力は握力計で確認します。上記の基準で筋力低下と骨格筋量低下の両方がみられる場合、サルコペニアと診断します。

参照：『アジアでの新しいサルコペニアの診断基準AWGS2025』（日本カヘキシア・サルコペニア学会）

指輪っかテストによるセルフチェック

指輪っかテストは、特殊な機器を使わずにサルコペニアのリスクを確認できる方法です。両手の親指と人差し指で輪を作り、自分のふくらはぎの太い部分を囲みます。

ふくらはぎが指の輪より細く、輪とふくらはぎの間に隙間ができる場合は、サルコペニアのリスクがあるかを確認する目安になります。AWGS 2025でも、下腿周囲長が男性34cm未満、女性33cm未満の場合や、指輪っかテストで異常がある場合は、詳しい評価に進む目安とされています。

参照：『アジアでの新しいサルコペニアの診断基準AWGS2025』（日本カヘキシア・サルコペニア学会）

立ち上がりや歩行速度から気付くサイン

サルコペニアは、日常生活の動作の変化から気付くことがあります。横断歩道を青信号の間に渡りきれない、同年代の方と歩くと遅れるようになったといった変化は、歩行速度の低下を示すサインです。

また、手すりにつかまらないと階段の昇り降りが難しい、椅子や便座から立ち上がるときに手をつく、ペットボトルのふたが開けにくいといった変化は、下肢筋力や握力の低下と関係します。こうした変化が続く場合は、筋力低下のサインとしてとらえ、早めに状態を確認するとよいでしょう。

サルコペニア予防と改善｜運動のポイント

サルコペニアの予防と改善には、運動療法が中心的な役割を持ちます。筋力トレーニング、有酸素運動、バランス運動を組み合わせ、無理なく続けられる形にすることが大切です。

下肢を中心にした筋力トレーニング

高齢の方は、太ももやふくらはぎなど、立つ・歩く・階段を上る動作に関わる筋肉が低下しやすくなります。そのため、スクワット、かかと上げ、椅子からの立ち上がり運動など、下肢の大きな筋肉を使う運動がすすめられます。運動に慣れていない場合は、椅子や手すりを使い、安全を確保しながら始めます。大切なのは、急に強い負荷をかけることではなく、継続できる強度で行うことです。

有酸素運動との組み合わせ方

筋力を保つには筋力トレーニングが有効ですが、歩く力や持久力を支えるには有酸素運動も組み合わせるとよいです。ウォーキング、水泳、自転車こぎなどは、心肺機能を保ち、長く動く力の維持につながります。

取り入れるときは、筋力トレーニングと有酸素運動を別々の日に行っても、同じ日に短く組み合わせても構いません。例えば、散歩の前後に椅子からの立ち上がり運動やかかと上げを行う、室内で筋力トレーニングをした後に軽く歩くといった方法があります。転倒予防を考える場合は、片脚立ちやストレッチなども加え、無理なく続けられる形にすることが大切です。

無理なく運動を続けるためのコツ

無理なく続けるには、低い負荷から始め、生活動作に近い運動を少しずつ取り入れることが大切です。サルコペニア対策の運動は、短期間だけ頑張るよりも、長く続けることで効果が出やすくなります。例えば、椅子からの立ち上がりを数回行う、屋内を歩く、洗面台につかまりながらかかと上げをするなど、日常生活に組み込みやすい運動から始めると続けやすくなります。痛みや強い息切れがある場合は無理をせず、心臓や血管の病気、変形性関節症、骨粗鬆症などがある方は、医師や理学療法士に相談しながら身体の状態に合った運動量を決めるとよいでしょう。

サルコペニア予防と改善｜食事のポイント

サルコペニア対策は、運動と同じくらい食事が大切です。十分なエネルギーとたんぱく質を確保し、食が細い場合には、食べ方や補助食品の活用も含めて工夫します。

たんぱく質摂取量の目安

サルコペニアの予防と改善には、たんぱく質を十分に摂ることが欠かせません。高齢の方は、食事量が減ったり、食べた栄養を筋肉づくりに使いにくくなったりするため、たんぱく質が不足しやすくなります。

健康な高齢の方が筋肉を保つには、1日に適正体重1Kgあたり1.0～1.2g以上のたんぱく質摂取が目安です。体重60Kgの方なら、1日60～72g程度が目安です。減量中でも、たんぱく質が不足すると筋肉が減りやすくなるため、肉や魚、卵、大豆製品、乳製品などを組み合わせ、毎食にたんぱく質源を入れることを意識します。

参照：『Protein intake and exercise for optimal muscle function with aging: Recommendations from the ESPEN Expert Group』（Clinical Nutrition）

低栄養を防ぐための食事の工夫

低栄養を防ぐには、たんぱく質を一度に摂るのではなく、朝・昼・夕の3食に分けて摂ることが大切です。1食に偏るより、毎食少しずつ取り入れるほうが、筋肉を保つ栄養を確保しやすくなります。

肉や魚、卵、大豆製品、乳製品は、たんぱく質を摂りやすい食品です。筋肉の働きにはビタミンDも関わるため、食事全体のバランスも意識しましょう。サプリメントだけに頼るのではなく、まずは普段の食事を整えることが基本です。噛みにくさや飲み込みにくさがある場合は、やわらかく調理する、細かく刻む、とろみを付けるなど食べやすい形に工夫します。

食が細い場合の対策

食欲が落ちている方や、一度にたくさん食べられない方は、1回の食事量を無理に増やすより、食事の回数を分ける方法が現実的です。少量でも、エネルギーとたんぱく質をこまめに補うことが大切です。

3食に加えて間食を取り入れる、牛乳やヨーグルト、卵、大豆製品などを少量ずつ加える方法があります。必要に応じて、栄養補助食品やアミノ酸サプリメントを使うことも選択肢です。食べる量が落ちているときは、主食だけで済ませず、少量でもたんぱく質を加えることを意識します。

まとめ

サルコペニアは、加齢に加えて、不活動、栄養不足、悪性腫瘍や心不全、慢性腎臓病などの併存疾患が関わって進行する病態です。筋肉量の減少だけでなく、握力や歩行速度、立ち上がる力の低下を伴い、転倒、骨折、要介護状態、生命予後の悪化につながることがあります。一方で、早い段階で変化に気付き、評価と介入を行うことで、進行を抑えたり改善を目指したりできます。

日常生活においては、ふくらはぎの細さ、歩く速さ、椅子からの立ち上がりにくさなどが手がかりになります。気になる変化がある場合は、年齢のせいと決めつけず、病院や介護の相談窓口で評価を受けるとよいでしょう。下肢を中心とした筋力トレーニング、有酸素運動、十分なたんぱく質摂取を組み合わせ、自分の状態に合った形で継続することが、生活機能と健康寿命を支えることにつながります。

参考文献

『アジアでの新しいサルコペニアの診断基準AWGS2025』（日本カヘキシア・サルコペニア学会）

『Protein intake and exercise for optimal muscle function with aging: Recommendations from the ESPEN Expert Group』（Clinical Nutrition）