血尿には2種類ある？痛みの有無で見分ける重大な病気のサイン【医師解説】

突然血尿が出たら誰でも焦るもの。そのようなとき、「何科を受診したらよいのだろう？」と悩む人もいるかもしれません。また、どのような病気の可能性があるのか、ドキドキしている人もいるかもしれません。なぜ血尿が出るのか、かねみつクリニックの金光先生に教えてもらいました。

監修医師：

金光 俊行（かねみつクリニック）

2006年京都府立医科大学卒業。2006年京都第二赤十字病院初期研修医、2008年大阪大学医学部泌尿器科教室入局、2008年住友病院専攻医、2010年東大阪市立総合病院（現・市立東大阪医療センター）専攻医、2011年市立豊中病院医員、2012年JCHO大阪病院医長、2015年日本生命病院医長、2020年日本生命病院副部長。日本泌尿器科学会専門医・指導医、日本医師会認定産業医、日本がん治療認定医機構 がん治療認定医、ロボット（da Vinci）手術認定医、緩和ケア研修修了医、SNM（仙骨神経刺激療法）講習修了医、臨床研修指導医、難病指定医。

編集部

血尿とは何ですか？

金光先生

血尿とは尿に血液が混ざった状態を言います。血尿は大きく2つに分類され、目で見てわかる血尿（肉眼的血尿）と、顕微鏡で検査してみないとわからない血尿（尿潜血）があります。一般的に、血尿は年齢とともに増え、男性よりも女性に多く見られる傾向があります。

編集部

そもそもなぜ、血尿が出るのですか？

金光先生

血尿は、尿を作る腎臓や尿の通り道の重要な病気のサイン。特に肉眼的血尿がある場合、膀胱がんや腎がんなどの可能性もあります。

編集部

がんの可能性もあるのですか。

金光先生

はい。肉眼的血尿は、痛みや頻尿など何らかの症状を伴う「症候性肉眼的血尿」と、何も自覚症状がない「無症候性肉眼的血尿」に分類されます。症候性肉眼的血尿の場合には、腎結石、尿管結石、膀胱結石、出血性膀胱炎、尿道炎、前立腺炎、前立腺肥大症、腎炎などの可能性が考えられます。一方、無症候性肉眼的血尿の場合には、膀胱がんや腎がんなどの悪性腫瘍や、尿路結石、尿路感染症などが考えられます。

編集部

顕微鏡で調べないとわからない血尿の場合には、どのような原因が考えられるのですか？

金光先生

この場合にも膀胱がんなど、がんの可能性が考えられるほか、腎機能に関連する疾患が考えられます。特に、腎臓の糸球体という器官に何らかの異常があると、顕微鏡的血尿が起きることがあります。この場合には尿に血液だけでなく、タンパクが含まれているかが鑑別の鍵になります。

※この記事はメディカルドックにて＜｢がん｣の血尿とそれ以外の血尿の違いを医師が解説 特に危険な血尿とは？＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。