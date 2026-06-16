ブルーベリーは目にいい――そう聞いて、意識的に食べてきた人は少なくないはずだ。しかし著者は、学生とともに実際に検証実験を行った。その結果と、この「常識」の背景にあるものとは。

東京農業大学で栄養について長年研究し、医師としても活動する田中越郎氏の著書『 医者が教える 栄養学的に正しい最高の食事術 』からヒントを探る。（構成／ダイヤモンド社・林拓馬）

「効果がある」と言われ続けてきた、その根拠は何か

ブルーベリーが目に良いというイメージは、広く浸透している。

サプリメントの広告でも、健康食品の棚でも、目の健康といえばブルーベリーだ。

しかし著者は、このイメージの根拠を冷静に問い直す。

「エビデンスがないから効果がない」とは断定できない。

そう認めたうえで、著者は自ら検証することを選んだ。

「言われているから正しい」ではなく、「実際に試してみる」という姿勢だ。

1か月間「山ほど食べた」実験の結果



そこで私は学生たちと一緒に、ブルーベリーを1か月間山ほど食べて、その前後で目の詳細な検査をしてみました。

結果は、目に対する明確な効果は見いだせませんでした。

なおこの実験結果は「効果がないことを証明した」わけではありません。

ブルーベリーの効果についての話に関しては、ブルーベリー関係者によるマーケティングの作用が大きいようです。ブルーベリーは目のために食べるのではなく、普通のおいしい果物として食べるのが正解でしょう。 エビデンスがないのでブルーベリーは目に効果がないと断定するのは正しい考え方ではありません。そこで私は学生たちと一緒に、ブルーベリーを1か月間山ほど食べて、その前後で目の詳細な検査をしてみました。結果は、目に対する明確な効果は見いだせませんでした。なおこの実験結果は「効果がないことを証明した」わけではありません。ブルーベリーの効果についての話に関しては、ブルーベリー関係者によるマーケティングの作用が大きいようです。ブルーベリーは目のために食べるのではなく、普通のおいしい果物として食べるのが正解でしょう。 ――『医者が教える栄養学的に正しい最高の食事術』（田中越郎 著）より

著者と学生たちは、1か月間にわたってブルーベリーを大量に食べ、その前後で目の詳細な検査を行った。

結果は、 目に対する明確な効果は見いだせなかった。

ただし著者は、これが「効果がないことの証明」ではないとも明記している。

あくまで「この実験では明確な効果は確認できなかった」という結果だ。

著者がより重要な指摘として挙げるのは、ブルーベリーの「目に良い」というイメージには、マーケティングの影響が大きく作用している可能性があるという点だ。

健康効果を前面に出した商品展開が、科学的根拠よりも先行しているケースは、食品業界に限らず珍しくない。

「目のため」より「おいしい果物として」食べる方が、じつは正しい

著者の結論はシンプルだ。

ブルーベリーは、目のために食べるのではなく、普通においしい果物として食べるのが正解だ。

健康効果を期待して義務的に食べるより、好きだから食べる――その方が、食事としても自然だ。

「○○を食べれば○○が良くなる」という情報は、食品や健康食品に関してあふれている。

そのすべてを否定する必要はないが、情報の出どころや根拠を一度立ち止まって確認する習慣は、無駄な出費と思い込みを減らしてくれる。

気になる「健康食品の効果」があるなら、まずその根拠がどこから来ているかを調べてみることだけでいい。