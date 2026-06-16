今年度初の「小５クイズ」！全問正解の賞金は、なんと1000万円！その賞金1000万円SPで、１０００万円獲得者が出た！！全問正解し、勝利の栄冠を手にするのは、一体誰？

元・日テレアナウンサーコンビ、羽鳥慎一×岩田絵里奈！早稲田大卒の羽鳥と慶應大卒の岩田が高学歴アナウンサータッグを結成。フリーとなり新たなステージに立っている岩田は、猛勉強を積んで参戦！羽鳥は前回、「news zero」のメインキャスターで、日テレアナウンサー同期の藤井貴彦と挑むも、最終問題で惜しくも敗退…。今回は「抜群に頭が切れる」と信頼している岩田とリベンジにやってきた！羽鳥の知識力＆岩田の推理力、息の合ったコンビネーションで全問正解なるか！？

さらに、高学歴の次世代クイズ王コンビ、曽野舜太(M!LK) × 高橋成美が登場！昨年、「ビジュいいじゃん」が決めゼリフの『イイじゃん』で紅白初出場、今年に入っても『爆裂愛してる』や『好きすぎて滅！』がSNSで大バズリと、今ノリに乗っているM!LKから、学習院大学を卒業している曽野が「小5クイズ」に初参戦！曽野とペアを組むのは、今年2月のミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート中継での“神解説”が話題となり、7か国語を操る慶應義塾大学卒の高橋。エンタメ界とスポーツ界を代表する今勢いのある知性派コンビが、驚異のひらめきで1000万円獲得へと突き進むことができるのか！？

そして、東大が生んだ謎解きの天才、松丸亮吾が再び参戦！数々の難問を解き明かし圧倒的な実力を持つ松丸が、今回は、番組の過去1年分の問題を全ておさらいし徹底研究、超本気対策をして、まさに死角なしで挑む！脅威の推理力で正解に導く大本命が、次々に難問を突破！全問正解・１０００万獲得は、やはりこの男なのか！？

そして今回から、新助っ人小学生「かずや」「くうが」「ともは」「にな」「ふうと」の5人が登場！迷える大人たちを救えるのか！？

知識、ひらめき、そして運。

挑戦者たちのプライドをかけた真剣勝負「クイズ！あなたは小学5年生より賢いの？賞金1000万円SP」をお見逃しなく！