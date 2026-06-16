ＴＢＳでは、７月２６日（日）から２クール連続で堺雅人主演の日曜劇場『VIVANT』第２シーズンを放送する。この度、第２シーズンから登場する新たな出演者として、実力派女優の宮下今日子とタイで活躍中、ニックネームのOHM（オーム）でも知られる俳優／アーティストのTanapak Jongjaiphar（タナパック・ジョンジャイパー）の出演が決定した。第２シーズンで新キャストを発表するのは今回で初となる。

宮下は、1998 年より演劇活動を開始。同年、NODA・MAP「ローリングストーン」にて初舞台を踏む。クラシックバレエで培った身体性を活かし、ストレートプレイからフィジカルシアターまで数多くの舞台に出演するほか、映画・ドラマ・モデルと多岐にわたって活躍している。長身で際立つスタイルとノーブルな美貌を持つ実力派女優だ。

一方、日本の映画やドラマには今作で初出演となるOHM（オーム）は、2016年に俳優デビュー。2022年のタイの大ヒットBLドラマ『I Will Knock You』で主人公の親友役をコミカルかつ印象的に演じ高く評価された。

今回発表した２名の役柄や役名はまだ明かせないが、主人公・乃木憂助（堺雅人）にとって大きな影響を与える存在となる。それは敵としてなのか、味方としてなのか…？ ７月２６日スタートの日曜劇場『VIVANT』をお見逃しなく！