2006年8月、静養のためオランダに滞在中、ウィレムアレクサンダー国王一家と過ごされる天皇、皇后両陛下と愛子さま（共同）

天皇、皇后両陛下は6月13日、国賓としてオランダとベルギーの歴訪に向かわれた。長年にわたる欧州王室との交流の中でオランダは、天皇ご一家が20年前に当時のベアトリックス女王に招かれ、約2週間、私的に静養した間柄だ。

専門家は「両陛下にとって個人的な信頼があり特別な国だろう」と話す。即位後初の訪問は友好を確認し、王室と新たな関係を築く機会となる。（共同通信＝黒木和磨）

▽ロールモデル

2006年の静養は、2004年に「適応障害」と診断された皇后さまの療養を兼ねた。

ご一家は滞在した王室施設で、皇太子だったウィレムアレクサンダー国王とマキシマ王妃、幼い王女たちに囲まれ、笑顔を見せた。長女愛子さまはカタリナアマリア王女と手をつなぎ、家族ぐるみの親しさが伝わった。

2013年の国王の即位式は両陛下で参列し、皇后さまは11年ぶりの海外公式訪問だった。

オランダ王室に詳しい千葉大の水島治郎教授によると、マキシマ王妃はアルゼンチン出身の元銀行員だ。父が軍事独裁政権で閣僚だった経歴を巡り、結婚前に世論の強い批判を受けた。だが、オランダ語を学び、積極的に活動を重ねたことで国民的人気を得たという。

外交官出身の皇后さまは皇太子妃時代、「お世継ぎ」のプレッシャーを抱え、療養中も週刊誌などでバッシングを受けた。水島教授は「批判を乗り越えて活躍する王妃の姿はロールモデルのような存在ではないか」と推し量る。

▽歴史

天皇陛下は関心を持つ「水問題」を通じ、ウィレムアレクサンダー国王と関係を深めた。

皇太子時代、国連の「水と衛生に関する諮問委員会」で陛下が名誉総裁、国王が議長という立場で取り組んだ。国王はこれまで十数回来日し、2019年の「即位礼正殿の儀」は夫妻で参列した。

日本は明治期にオランダ人技師から治水技術を学んだつながりがあり、今回の訪問でも関連する日程が入った。

一方で、両国は第2次大戦で交戦した歴史がある。オランダ国民に戦後、強い反日感情が残った。

転機は2000年。公式訪問した上皇さまが晩さん会のあいさつで「深い心の痛みを覚えます」と戦争の傷に触れた。水島教授は「メディアや世論は好意的に受け止めた」と振り返る。

両陛下は2000年と同様、戦没者記念碑へ供花する。水島教授は「戦争被害は長年のとげだった。戦争について陛下がどう言及するかも焦点だ」と話した。

2013年4月、オランダのウィレムアレクサンダー国王の即位式に向かわれる天皇、皇后両陛下＝アムステルダム（AP＝共同）

2019年10月、天皇陛下の即位を祝う「饗宴の儀」でオランダのウィレムアレクサンダー国王夫妻とあいさつを交わされる天皇、皇后両陛下＝宮殿・竹の間（宮内庁提供）