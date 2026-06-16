サッカーのラモス瑠偉さんとは大の仲良し。どんな時でも熱い思いを胸に常に前を向く人。陽気で楽しくおしゃれで、そして、日本をこよなく愛してくれている。ついでに自宅はご近所さんだし。私はそんなラモスさんが大好きです。

初めて顔を合わせたのは1993年6月、東京の青山学院記念館で行った「JUNKO KOSHINO GRAND PARADE」でのこと。ちょうどJリーグが開幕したばかりで、世はまさにサッカー一色。人気チームのヴェルディ川崎のスター選手、ラモスさんと武田修宏さんを招待しました。2人ともノリノリでショーを楽しんでくれましたが、特にラモスさんはオープニングからテンションあげあげ。フィナーレで私がランウエーから客席にいる彼に向かって手を伸ばしたら、その手をつかんでステージに上がって来てくれました。思わぬゲストの登場に超満員の会場は大盛り上がり。終了後、感想を聞くと「初めて見たけどファッションショーって凄く面白いね」と興奮冷めやらぬ様子でした。もともとメンズブランド「ミスタージュンコ」の大ファン。それを聞いてさらに親近感が湧きました。その時、「今度、カタールで試合があるから来てよ」と言われました。

同年10月、サッカーW杯米国大会アジア地区最終予選。あの「ドーハの悲劇」が起きた時です。私はかつて実業団のサッカー選手だった主人と一緒にパリから現地へ飛びました。再会したラモスさんは「本当に来てくれたんだ。ありがとう」と喜んでくれて、滞在中に何度か食事をして親交を深めました。スケジュールの関係で韓国戦の勝利を見届け、このムードなら絶対に行ける！と信じて次の仕事先、香港へ。まさかの出来事はニュースで知りました。その時は、ラモスさんをはじめ、三浦知良さん、北沢豪さんら選手の顔が浮かんできて、さすがに私もショックでしたね。

ミスタージュンコのポスターに登場してもらったこともあります。大切な試合の日程がタイトな中、「時間がないので無理です」との周囲の声を「僕はやりたいことはやるの」と一蹴。カメラの前でジャケットをビシッときめ、特別な笑顔を見せてくれました。その時、デザインしたスタンドカラーに細い黒の棒タイを巻いたシャツは、後に「ラモスシャツ」と呼ばれるようになりました。

今は家族ぐるみのお付き合い。近くのフットサル場でファミリー同士で試合をしたこともあります。ラモスさんはゴールキーパーに強力な助っ人まで招集。一体、誰だと思います？その人は極真空手のフランシスコ・フィリオさん。もう、勝てるわけないですよ。でも時間がたつのも忘れるくらい面白かった。

ラモスさん、またいつでも遊びに来てください。楽しいおしゃべりをしましょうね！

◇コシノ ジュンコ 文化服装学院在学中に装苑賞を受賞。1978年から22年間、パリ・コレクションに参加。世界各国でファッションショーを開催、国際的な文化交流に力を入れる。オペラ、DRUM TAOの舞台衣装、花火、ユニホーム、インテリアのデザインなどを手がける。フランス政府からレジオン・ドヌール勲章シュバリエ受章、旭日中綬章受章。2025年11月には文化勲章受章。大阪府岸和田市出身。